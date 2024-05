AVANCÉE MINISTÈRE SANS PRÉCÉDENT POUR DES MILLIONS DE PASTEURS ET DE DIRIGEANTS CHRÉTIENS AVEC LE PASTEUR CHRIS

International School Of Ministry Presents The 6th Edition Of Global Ministers' Classroom With Pastor Chris

LAGOS, NIGERIA, May 25, 2024 / EINPresswire.com / -- La Classe mondiale des ministres de l'ISM (GMC) est un programme interconfessionnel sous les auspices de l'École internationale du ministère du pasteur Chris Oyakhilome DSc, DSc, DD. Depuis sa création en 2018, le GMC est une assemblée spéciale de toutes les catégories de ministres de l'Évangile : apôtres, prophètes, pasteurs, enseignants, évangélistes, évêques, ministres de la jeunesse, fondateurs d'Églises, ministres laïcs et dirigeants de ministères, dans un cadre mondial. Classe en ligne pour fraterniser les uns avec les autres, interagir avec la connaissance et l'information divines, avec la distribution de la Grâce pour le travail du ministère.Au fil des années, la Classe mondiale des ministres ISM a enregistré une augmentation considérable de la fréquentation des ministres, passant de 8 millions en 2018 et 78 millions en 2022, à une fréquentation record de 168 millions de ministres en 2023, ce qui en fait la plus grande salle de classe en ligne. dans le monde.Le programme percutant de 24 heures a en outre doté des millions de ministres de l'Évangile des connaissances divines requises pour un ministère efficace, a enflammé leur passion pour le travail ministériel, a répondu aux questions de leur cœur, éliminant la confusion et a fourni des outils pour l'avancement du Royaume au cours de ces derniers jours.La classe mondiale des ministres ISM avec le pasteur Chris, qui en est à sa 6e édition, devrait se tenir du vendredi 24 mai à 14 heures (GMT +1) au samedi 25 mai 2024. L'édition de cette année présentera des enseignements inspirants de ministres chevronnés. de l'Évangile dans le monde, des témoignages d'impact de participants précédents au programme, un segment de questions et réponses avec le pasteur Chris, des tables rondes sur des sujets soigneusement sélectionnés et pertinents pour les ministres de ces derniers jours, et bien plus encore. Le point culminant du programme sont les séances plénières de l'homme de Dieu, le pasteur Chris. Ce sera en effet une période phénoménale d’enseignements révélateurs et de distribution de Grâce pour le travail du ministère.Le programme sera diffusé en direct sur les plateformes en ligne de l'ISM dans toutes les langues du monde, donnant à chaque ministre la possibilité de participer dans les langues qu'il comprend le mieux. Les inscriptions ont véritablement commencé pour tous les ministres. Alors inscrivez-vous, ainsi que les autres ministres et dirigeants chrétiens dans votre sphère de contact.Des myriades de témoignages ont été enregistrés dans les éditions précédentes alors que les ministres racontaient avec enthousiasme leurs expériences et leurs témoignages sur l'impact du programme :«Le pasteur Chris a enseigné quelle sorte d'homme nous sommes et le Saint-Esprit m'a aidée à dire que si vous regardez la Parole, vous verrez quelle sorte d'Église nous sommes censés être. Lorsque le pasteur a dit : « Cette année est l'année de l'Église prolifique, où que vous soyez, proliférez simplement » ; Je n’ai pas pensé à la façon dont, étant en Europe, je suis entré dans la prophétie. Je suis revenu du GMC avec un cœur et une vision plus grands pour l'Europe, car il faut vraiment atteindre l'Europe. Louez le Seigneur ! –Pasteur Marlien Lawend des Pays-Bas (GMC 2023)Alors que nous comptons jusqu'au très attendu GMC 2024, rejoignez des millions de ministres dans la plus grande salle de classe en ligne pour la distribution de Grace pour un ministère efficace.Je suis étonné de la quantité de connaissances que j’ai acquises dans la classe des ministres mondiaux de l’ISM.C'était plus qu'un programme pour moi. Le pasteur Chris nous a enseigné le ministère, il nous a aidé à comprendre l'époque dans laquelle nous vivons actuellement. À la fin de chaque leçon, lorsqu'il priait, les paroles qu'il partageait m'élevaient, me renforçaient et me transformaient. Je sais qu'avec le pasteur Chris, nous emmènerons des milliards de personnes pour l'enlèvement. Je vous suis tellement reconnaissant, Pasteur Monsieur. Pasteur Helena Afelt du ministère de la Grâce et de la Vérité, Ukraine.Après le GMC, nous avons été chargés de faire davantage pour l'expansion du royaume de Dieu, en particulier nos ministres qui y assistaient pour la première fois. Nous avions des visions limitées, mais nous étions stimulés dans notre homme intérieur et nos visions de l'Évangile se sont élargies. Les ministres étaient enthousiastes à l’idée de faire davantage pour le royaume de Dieu ; beaucoup d’entre eux ont indiqué créer des cellules ministérielles. Dieu soit loué, nous avons démarré plus de 30 cellules ! Louez Dieu ! –Évangéliste Archana Mamidi du Royaume-Uni (GMC 2023)Avec un désir ardent d'apporter la Parole de Dieu à tous les hommes dans la simplicité et avec la puissance du Saint-Esprit, notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome (D.SC., D.SC., D.D.) a imaginé l'École internationale du ministère ( ISM), spécifiquement pour former et équiper les ministres de l'Évangile du Christ, en construisant en eux les réalités de la Parole de Dieu et en leur donnant les moyens de transmettre le message de la vie éternelle en Jésus-Christ à leur monde, avec de grandes démonstrations de la puissance miraculeuse de Dieu. Gloire à Dieu!La vision de l'ISM est l'enseignement, la démonstration et la transmission. Cette vision déteint facilement sur les étudiants, de sorte qu'à leur retour dans leurs églises, ces ministres se retrouvent à enseigner la Parole de Dieu avec une grande conviction et une connaissance précise, démontrant le caractère de l'Esprit, guérissant les malades, chassant les démons et communiquant aux autres. la même grâce impressionnante. C'est tellement incroyable ! L'ISM vous offre l'opportunité d'être encadré sous le ministère de l'homme de Dieu, le pasteur Chris, et de recevoir la grâce particulière à l'œuvre dans son ministère.