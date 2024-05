Merus annonce la publication des résumés qui seront présentés à la réunion annuelle 2024 de l’ASCO®

Présentation orale rapide du MCLA-145 en monothérapie et en association avec le pembrolizumab : 2 juin 2024, 11 h 30-13 h, heure centrale

Présentation sur affiche du MCLA-129 dans le cancer bronchique non à petites cellules avec mutations conduisant à un saut de l’exon 14 de la MET : 3 juin 2024, 13 h 30-16 h 30, heure centrale

UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, Massachusetts, 25 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS) (« Merus », la « Société », « nous » ou « notre/nos »), une société d’oncologie au stade clinique qui développe des anticorps multispécifiques de pleine longueur innovants (Biclonics® et Triclonics®), a annoncé aujourd’hui la publication d’un résumé sur le MCLA-145 et un résumé sur le MCLA-129 à l’occasion de la réunion annuelle 2024 de l’American Society of Clinical Oncology® (« ASCO® »), qui se tiendra à Chicago, du 31 mai au 4 juin 2024. Les deux résumés peuvent être consultés sur le site web de l’ASCO® 2024.

« La capacité de nos plateformes technologiques Multiclonics® à développer des anticorps bispécifiques pour les recherches cliniques continue de faire notre fierté, avec le potentiel d’avoir un impact sur la vie des patients », a déclaré Bill Lundberg, docteur en médecine, président-directeur général de Merus. « Le MCLA-129 continue de témoigner d’une forte activité en monothérapie dans le cancer du poumon non à petites cellules présentant un gène de l’EGFR mutant, et le MCLA-145 est à présent la quatrième molécule basée sur notre technologie à démontrer une activité clinique. Nous sommes impatients de fournir des détails supplémentaires lors de l’édition 2024 de l’ASCO® ».

MCLA-145 (Biclonics® anti-CD137 x anti-PD-L1) : Tumeurs solides

Les données intermédiaires incluses dans le résumé décrivent les données de patients (« pts ») atteints de tumeurs solides avancées/métastatiques qui ont reçu le MCLA-145 en monothérapie toutes les deux semaines (« Q2W ») sur des cycles de 21 jours ou toutes les trois semaines (« Q3W ») sur des cycles de 28 jours. Les patients traités par l’association de MCLA-145 et de pembrolizumab avaient des cancers soit récidivants après des thérapies PD-(L)1 ou soient qui n’avaient jamais été traités par immunothérapie.

Titre de la présentation orale rapide : Phase I study of MCLA-145, a bispecific antibody targeting CD137 and PD-L1, in solid tumors, as monotherapy or in combination with pembrolizumab

Les observations figurant dans le résumé incluent les éléments suivants :

À la date d’arrêt de recueil des données établie au 4 décembre 2023, 72 pts atteints de plusieurs types de cancer ont été traités ; 25 % des pts étaient atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (« CPNPC ») ; 3 pts poursuivaient une thérapie combinée

Monothérapie : 53 pts ont été traités à 8 niveaux de dose 47 pts ont reçu 0,4-75 mg Q2W 6 pts ont reçu 40 mg Q3W La dose recommandée pour l’expansion (« DRE ») a été fixée à 40 mg Q3W Administrée à 52 pts dont la réponse est évaluable

5 réponses partielles (« RP ») ont été observées dans divers types de tumeurs, notamment le glioblastome (en cours > 3 ans), le sarcome, le cancer du col de l’utérus, de l’anus et de l’estomac (traités pendant 2 à 11 mois [« mo »]) selon les Critères d’évaluation de la réponse dans les tumeurs solides (« RECIST ») v1.1. selon l’évaluation de l’investigateur

Traitement en association : 19 pts ont été traités par le MCLA-145 à raison de 10, 25 ou 40 mg plus du pembrolizumab Q3W La DRE a été fixée à 40 mg Q3W Administrée à 19 pts dont la réponse est évaluable 1 réponse complète a été observée dans le CPNPC PD-L1+ (traité plus de 6 mo) et 1 RP dans le carcinome à cellules de Merkel (traité plus de 12 moi) ; dans les deux cas après une immunothérapie préalable Un taux de contrôle de la maladie de 68 % a été observé

Le MCLA-145 en monothérapie ou en association avec le pembrolizumab a présenté un profil d’innocuité bien toléré et gérable à la DRE de 40 mg Q3W



Détails de la présentation :

No du résumé : 2520

Titre de la session : Developmental Therapeutics—Immunotherapy

Date et heure de la session : 2 juin 2024, 11 h 30-13 h, heure centrale

MCLA-129 (Biclonics® anti-EGFR x anti-c-MET) : Tumeurs solides

Le résumé décrit une cohorte de patients atteints d’un CBNPC METex14 avancé/métastatique, précédemment traités par des thérapies standard, et qui n’ont soit jamais été traités par c-MET TKI ou dont la maladie a progressé sous c-MET TKI.

Les données de sécurité d’emploi et d’efficacité seront incluses dans la présentation de l’affiche lors de l’édition 2024 de l’ASCO®.

Titre de la présentation sous forme d’affiche : Efficacy and safety of MCLA-129, an anti-EGFR/c-MET bispecific antibody, in non-small-cell lung cancer (NSCLC) with c-MET exon 14 skipping mutations (METex14)

Détails de la présentation :

No du résumé : 8583

Titre de la session : Lung Cancer—Non-Small Cell Metastatic

Date et heure de la session : 3 juin 2024, 13 h 30-16 h 30, heure centrale

Les présentations complètes réalisées lors de la réunion annuelle 2024 de l’ASCO® seront simultanément mises en ligne sur le site Web de Merus au fur et à mesure.

À propos de Merus N.V.

Merus est une société d’oncologie au stade clinique qui développe des anticorps humains bispécifiques et trispécifiques de pleine longueur, appelés Multiclonics®. Les anticorps Multiclonics® sont conçus selon les procédés standards de l’industrie de la bioproduction. Les études précliniques et cliniques ont révélé qu’ils présentaient plusieurs caractéristiques similaires à celles des anticorps monoclonaux humains conventionnels, telles qu’une demi-vie prolongée et une faible immunogénicité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de Merus, à l’adresse https://www.merus.nl et sur https://twitter.com/MerusNV .

