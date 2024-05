Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation reçoit l’approbation pour une offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Ne pas distribuer aux agences de transmission américaines ni diffuser aux États-Unis



TORONTO, 24 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint »), au nom de Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation (la « Société ») (TSX: NPS, NPS.PR.A), a annoncé aujourd’hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a accepté son avis d’intention de présenter une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l’« Offre publique de rachat ») en vue d’acheter ses actions de catégorie A (les « Actions de catégorie A ») et ses actions privilégiées (les « Actions privilégiées ») par l’intermédiaire des structures de la TSX et/ou de systèmes de négociation canadiens parallèles. L’Offre publique de rachat commencera le 28 mai 2024 et se terminera le 27 mai 2025.



Aux termes de l’Offre publique de rachat, la Société propose d’acheter, de temps à autre, jusqu’à 182 563 Actions de catégorie A et 182 563 Actions privilégiées de la Société, ce qui représente 10 % du flottant public de 1 825 633 Actions de catégorie A et de 1 825 633 Actions privilégiées. Au 16 mai 2024, il y avait 1 825 633 Actions de catégorie A et 1 835 633 Actions privilégiées émises et en circulation. La Société n’achètera pas, au cours d’une période donnée de 30 jours, au total, plus de 36 512 Actions de catégorie A ou plus de 36 712 Actions privilégiées, soit 2 % des Actions de catégorie A et des Actions privilégiées émises et en circulation au 16 mai 2024.

Ninepoint, le gestionnaire de la Société, estime que ces achats sont dans l’intérêt supérieur de la Société. Tous les achats seront effectués par l’intermédiaire des structures mentionnées ci-dessus et conformément aux règles et politiques de la TSX. Toutes les Actions de catégorie A ou les Actions privilégiées achetées par la Société aux termes de l’Offre publique de rachat seront annulées.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ninepoint, veuillez visiter le site Web www.ninepoint.com/fr/, ou pour toute question concernant le placement, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, y compris, sans toutefois s’y limiter, ceux déterminés par les expressions « s’attend », « a l’intention », « prévoit », « sera », et des expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent à la Société. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Ninepoint concernant les résultats ou événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont soumis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles. Bien que Ninepoint estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs soient raisonnables, ces énoncés ne constituent en aucun cas une garantie du rendement futur, et par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés en raison de l’incertitude inhérente. Ni la Société ni Ninepoint ne s’engagent à mettre à jour publiquement ou autrement tout énoncé prospectif ou toute information de nature prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs affectant cette information, sauf si la loi l’exige.