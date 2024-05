REK Horse Equipment bietet erstklassige Reitsportprodukte und Pferdezubehör mit der Bequemlichkeit des Online-Shoppings

Reitzubehör Shop REK Horse Equipment Ikonic Sattel von REK Horse Equipment Logo REK Horse Equipment

LUSTENAU, ÖSTERREICH, May 24, 2024 / EINPresswire.com / -- REK Horse Equipment ist ein in Österreich ansässiges Unternehmen, das sich auf den Verkauf und Vertrieb von hochwertigem Zubehör für den Reitsport spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2019 von Karin Rimmele gegründet. Zu Beginn standen die professionellen Serviceleistungen, insbesondere das Ziel einen Pferdesattel perfekt an Reiter und Pferd anzupassen, im Vordergrund. Im Laufe der Jahre, hat das Unternehmen sein Sortiment, mit dem Ziel qualitativ hochwertiges Pferdezubehör online zum Kauf anzubieten, diversifiziert.Unter der Leitung von Karin Rimmele und Sarah Ebner bietet REK Horse Equipment heute nicht nur renommierte Sattelmarken an, sondern auch eine Reihe anderer Produkte wie hochwertige Reitstiefel von Secchiari , Reitbekleidung von RG Italy, Hunde- und Pferdefutter sowie Pflegeprodukte von Dr. Henles und eine große Auswahl an Produkten von NAF Clean Sports. Die Produktpalette von NAF bietet unter anderem mit seiner NAF Magic Serie auch Produkte zur Beruhigung von Pferden an. Die angebotenen Sättel der Marken Amerigo, Ikonic und Selleria Equipe sind seit jeher für ihre hohe Qualität bekannt. Alle diese Produkte können auf der Website des Unternehmens vor Ort probiert und über den Shop gekauft werden. Ein klares und minimalistisches Design ohne Schnickschnack sowie eine einfache Navigation sollen für ein unkompliziertes Shopping-Erlebnis sorgen.„Unsere langjährige Erfahrung im Reitsport hat uns gelehrt, dass eine optimale Leistung für Reiter und Pferd nur mit perfekt angepassten Sätteln erreicht werden kann“, erklärt Sarah Ebner. „Deshalb ist es uns ein Anliegen, nicht nur hochwertige Pferdesättel anzubieten, sondern diese auch auf die individuellen Bedürfnisse von Reiter und Pferd abzustimmen. Wir wissen, dass ein gut angepasster Sattel nicht nur die Leistung verbessert, sondern auch zur Gesundheit und zum Wohlbefinden des Pferdes beiträgt.“Neben der Unterstützung bei der Suche nach dem passenden Sattel und den passenden Produkten bietet REK Horse Equipment auch die Sattelanpassung vor Ort bei Kunden in Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie den Reparaturservice für Pferdesättel aller Marken an. Darüber hinaus wird ein breites Spektrum an Pferdetherapien angeboten, wie zum Beispiel die Craniosacral-Therapie für Pferde, die Moxa-Therapie für Pferde und die Novafon-Therapie für Pferde.Pferdebesitzer können sich darauf verlassen, dass sich diese therapeutischen Verfahren gesundheitsfördernd auf Ihre Pferde auswirken. Sarah Ebner und Christine Amort sind Expertinnen im Gebiet der Sattelanpassungen und der Cranio-Sacral-Therapie und wurden von den Besten ausgebildet. Für die Ausmessung und Anpassung von Pferdesättel der Marke Amerigo absolvierten die Beiden eine Ausbildung beim Schweizer Peter Menet, dem Erfinder von Amerigo. Für die Anpassung aller anderen Sattelmarken absolvierten sie eine Ausbildung bei Sebastian Bolse, einem renommierten Experten für Sattelanpassungen. Weiters absolvierten Sarah und Christine einen Studienlehrgang in Augsburg zum Thema Cranio-Sacral-Therapie.Die Kunden finden in dem Online-Shop für Pferdeliebhaber detaillierte Produktinformationen, lebendige Bilder und nahtlose Kaufvorgänge. Das Engagement des Unternehmens für die Kundenzufriedenheit zeigt sich auch in einem reaktionsschnellen Kundenservice und einem problemlosen Rückgaberecht.Weitere Informationen über REK Horse Equipment finden Sie in deren Reitsportartikel Shop . Käufer können dem Unternehmen in den sozialen Medien folgen, um die neuesten Updates, Rabatte und spezielle Promo-Pakete über Instagram und Facebook zu erhalten.