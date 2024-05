Exterro begrüßt Paul Whitehouse als Channel Manager – Europa für digitale Forensik

Exterro – der führende Anbieter von Software für digitale Forensik – gibt die Einstellung eines wichtigen Mitarbeiters bekannt, der die Programme für digitale Forensik in Europa leiten wird

LONDON, May 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, der führende Anbieter von Softwarelösungen für das Datenrisikomanagement, gibt die Ernennung von Paul Whitehouse zum Channel Manager – Europa für digitale Forensik bekannt. Herr Whitehouse bringt einen reichen Erfahrungsschatz aus seiner herausragenden Karriere in der Strafverfolgung mit, wo er als Ermittler für digitale Medien und Polizeibeamter bei der Polizei von Hampshire und der Isle of Wight tätig war.



In seiner Rolle bei Exterro wird Herr Whitehouse die digitalen Forensik-Programme des Unternehmens in Europa leiten und sein Fachwissen über digitale Medienuntersuchungen nutzen, um die Präsenz und das Angebot von Exterro in der Region zu verbessern. Mit dem Schwerpunkt auf der Unterstützung von Ermittlungen bei schweren Straftaten, Operationen und proaktiven/reaktiven Ermittlungen hat Herr Whitehouse seine Fähigkeiten in der Navigation durch komplexe digitale Landschaften verfeinert, um wichtige Informationen zu sammeln.

„Wir freuen uns sehr, Paul Whitehouse in der Exterro-Familie willkommen zu heißen“, so Garreth Scott, Global Leader für Digital Forensics und Incident Response bei Exterro. „Sein umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Strafverfolgung und digitale Forensik ist eine große Bereicherung für unser Team. Indem wir Herrn Whitehouse in unser globales Vertriebsteam integrieren und seine Bemühungen auf unsere europäischen Vertriebsaktivitäten für digitale Forensik konzentrieren, bekräftigen wir unser Engagement für unsere Partner. Wir bei Exterro sind uns der überragenden Bedeutung unserer Partner bewusst und verfolgen einen „Channel First“-Ansatz. Wir arbeiten gemeinsam daran, unseren Kunden auf dem ganzen Kontinent außergewöhnliche Lösungen zu bieten. Die Aufnahme von Herrn Whitehouse stärkt unsere kollektive Fähigkeit, unsere wachsende Partnergemeinschaft zu unterstützen und zu befähigen und so den gemeinsamen Erfolg zu fördern.“

Zu den Höhepunkten seiner Karriere gehören die Leitung eines Teams von digitalen Ermittlern, die Zusammenarbeit mit leitenden Beamten bei der Entwicklung und Umsetzung digitaler Strategien und die erfolgreiche Durchführung zahlreicher groß angelegter Ermittlungen vor Gericht. Sein Engagement für herausragende Leistungen und seine Leidenschaft für die Nutzung von Technologien zur Unterstützung von Ermittlungen passen perfekt zur Mission von Exterro, Rechts- und Ermittlungsteams weltweit zu unterstützen.

„Ich freue mich, bei Exterro einzusteigen und zur Mission des Unternehmens beizutragen, innovative Lösungen für die digitale Forensikbranche zu liefern“, so Paul Whitehouse. „Durch meine Erfahrung in der Strafverfolgung habe ich ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen, mit denen Ermittler konfrontiert sind, und ich freue mich darauf, die Technologie von Exterro zu nutzen, um diese Herausforderungen zu bewältigen und positive Ergebnisse für unsere Kunden und unsere Partnergemeinschaft zu erzielen.“

Garreth Scott, Global Leader für DFIR bei Exterro, reflektierte die Bedeutung der Wirkung von FTK mit den Worten: „FTK stattet die Ermittler mit den Werkzeugen aus, die sie benötigen, um die heutigen Herausforderungen zu bewältigen. Dank der zuverlässigen, skalierbaren Verarbeitungs-Engine von FTK erhalten die Ermittler mehr Beweise in kürzerer Zeit, so dass sie sich eingehender mit den Daten befassen und Fälle schneller lösen können. Das ist nicht nur Innovation, das ist Befähigung.“

Herr Whitehouse hat einen Bachelor of Arts in Kommunikations- und Medienwissenschaften von der University of Lincoln, wo er sich auf Audioproduktion spezialisiert hat. Sein Hintergrund als Radioproduzent und Leiter der Feature-Abteilung bei SirenFM unterstreicht seine Kreativität und seine Fähigkeit, über den Tellerrand zu schauen – eine Eigenschaft, von der Exterro und seine Kunden- und Partnergemeinschaft zweifellos profitieren werden. Außerhalb der Arbeit ist Herr Whitehouse ein hingebungsvoller Familienvater und verbringt gerne Zeit mit seiner Frau und seinen Söhnen. Außerdem ist er ein begeisterter Sportfan, mit einer besonderen Leidenschaft für American Football und den Fußballverein West Bromwich Albion.

Über Exterro, Inc.

Exterro befähigt Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden, bessere rechtliche, regulatorische und ermittlungsbezogene Ergebnisse zu erzielen, Geld zu sparen und die Auswirkungen von Bedrohungen zu minimieren, indem es gegen Datenrisiken vorgeht. Die Software des Unternehmens für das Datenrisikomanagement ist die einzige umfassende Plattform, die Datenermittlung, Automatisierung, Workflow-Optimierung und verantwortungsbewusste KI kombiniert, um Einblicke in und Kontrolle über die komplexen Zusammenhänge von Datenschutz und Data Governance, rechtlichen Abläufen, digitalen Ermittlungen, Cybersecurity-Reaktionen und Compliance zu ermöglichen. Die digitale Forensiksoftware von Exterro, FTK Forensic Toolkit, ist seit drei Jahrzehnten eine branchenführende Lösung für Organisationen im privaten und öffentlichen Sektor. Tausende von Teams auf der ganzen Welt in Unternehmen, Anwaltskanzleien, Anbietern von Managed Services sowie Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden vertrauen Exterro, um ihre Risiken zu verwalten und erfolgreiche Ergebnisse zu geringeren Kosten zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com .

Kontakt

Garreth Scott

c-garreth.scott@exterro.com