Publication du rapport « Avenirs verts : fonder les stratégies de recherche de talents sur les révélations de l’enquête »

CALGARY, Alberta, 23 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECO Canada, une organisation de premier plan qui se consacre à l'avancement des carrières et de la main-d'œuvre dans le domaine de l'environnement, a publié les résultats de sa dernière recherche sur les carrières environnementales au Canada. Cette étude, intitulée " Avenirs verts : fonder les stratégies de recherche de talents sur les révélations de l’enquête 1 ", fournit des informations précieuses sur les perceptions et les approches des individus à l'égard des opportunités de carrières environnementales au Canada.



« Les conséquences des changements climatiques sont sans précédent pour notre population, l'environnement et notre économie. En apportant notre soutien à des rapports de recherche tels que celui d'ECO Canada, nous travaillons ensemble pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Ces conclusions nous aiderons à remédier à la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur environnemental et à atteindre notre objectif d'une économie nette zéro. » -Randy Boissonnault, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et des Langues officielles.

Savoir reconnaitre et naviguer dans les carrières environnementales reste un aspect crucial du secteur de l'environnement, car elle influence les décisions politiques, les avancées technologiques et les stratégies de durabilité environnementale. Ce rapport se penche sur divers aspects clés afin d'offrir une compréhension complète du sujet, et fournit des informations cruciales aux décideurs politiques, aux chefs d'entreprise et aux professionnels de l'environnement, en leur offrant des données exploitables et des conseils stratégiques.

Aperçu de l'enquête : une nouvelle conscience environnementale

Besoin de stratégies d'attraction et de ressources d'information solides : 43% des personnes interrogées sont intéressées par une carrière dans l'environnement. 63 % des répondants conviennent que le secteur de l'environnement offre un large éventail de possibilités de carrière aux Canadiens. 67 % des répondants conviennent qu'il existe de nombreuses possibilités de travailler dans le secteur de l'environnement au Canada. 58 % des répondants conviennent que le secteur de l'environnement offre de bonnes possibilités d'avancement professionnel.





Aspirations à une carrière dans l'environnement : une mosaïque diversifiée Les principaux facteurs de motivation pour poursuivre une carrière dans l'environnement sont la concordance avec les intérêts personnels, le désir de travailler à l'extérieur, les perceptions favorables de l'industrie et les possibilités de croissance professionnelle. Les principaux obstacles à la poursuite d'un travail dans le domaine de l'environnement sont la non-concordance avec les intérêts personnels, l'inadéquation des compétences et le manque de clarté des parcours de carrière.



Combler le fossé de l'information

49 % des répondants intéressés par les possibilités de carrière dans le domaine de l'environnement ont obtenu de l'information sur les carrières connexes. Les principales informations recherchées par les répondants sont les suivantes Compétences requises : 64% Exigences en matière de certification, d'éducation ou de formation : 60 Nombre d'emplois disponibles : 60%



"ECO Canada est fier de partager ce rapport qui offre de précieuses indications sur l'évolution du paysage des emplois verts et des stratégies en matière de talents", déclare Geni Peters, directrice de la recherche à ECO Canada. "Alors que les organisations du monde entier s'efforcent d'adopter le développement durable et d'atténuer les défis environnementaux, il est essentiel de comprendre la dynamique des talents verts pour stimuler l'innovation et atteindre le succès à long terme."

Le rapport " Avenirs verts : fonder les stratégies de recherche de talents sur les révélations de l’enquête " a été financé par le Programme de solutions pour la main-d'œuvre sectorielle du gouvernement du Canada et peut être téléchargé sur le site web d'ECO Canada ici : https://eco.ca/new-reports/avenirs-verts-fonder-les-strategies-de-recherche-de-talents-sur-les-revelations-de-lenquete/





« Les opinions et interprétations contenues dans cette publication sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada. »

À propos d’ECO Canada

ECO Canada se consacre à servir l’industrie canadienne de l’environnement. De la création d’emplois aux subventions salariales, en passant par la formation et la recherche sur le marché du travail, ECO Canada soutient les professionnels de l’environnement tout au long de leur carrière. Nous visons à promouvoir et stimuler une croissance économique responsable et durable à l’échelle de l’industrie, tout en veillant ce que la protection de l’environnement et les pratiques exemplaires demeurent une priorité de tous les instants. Au cours des 30 dernières années, nous avons forgé des partenariats avec le milieu universitaire, créé des outils et mené des recherches qui ont servi à former et agréer les chercheurs d’emploi en environnement, ainsi qu’à répondre aux besoins du marché du travail.

Nous travaillons aux côtés des pouvoirs publics, des décideurs politiques, des établissements universitaires, des étudiants, des employeurs, des professionnels de l’industrie et de divers publics internationaux pour faire du Canada un leader mondial dans le développement de solutions novatrices pour la main-d’œuvre et la création d’emplois. Nous demeurons la source de référence incontestée sur le marché du travail en environnement; nos recherches permettent de générer des statistiques et des analyses incomparables sur les tendances de l’économie et du marché de l’emploi au sein de l’industrie, lesquelles permettent de déceler les écarts à combler en matière de main-d’œuvre.

1 Ce rapport détaillé est basé sur l'enquête de sensibilisation et de perception des carrières environnementales menée par ECO Canada en 2023 dans tout le Canada, et a récolté plus de 2562 réponses.

