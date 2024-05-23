MING 推出 37.09 Bluefin：一款配備內部旋轉藍寶石錶盤的潛水 600 米新型腕錶

拉紹德封，瑞士, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Horologer MING 今天發布了全新 37.09 Bluefin 腕錶，以其第三代設計​​特色為亮點。 這是該品牌第一款以單向旋轉夜光藍寶石計時錶盤取代傳統潛水錶圈的腕錶， 腕錶圍繞軸承系統運作，並設有特製錶冠。 Bluefin 的鋼製錶殼防水深度高達 600 米，但尺寸是佩戴舒適的 38x12.8 毫米， 內置訂製的 Sellita SW300-1 機芯，動力儲存為 50 小時，雙向自動上鏈。



37.09 Bluefin 延續了 MING 的設計傳統，採用簡約的圖形化刻度，一目了然。 藍寶石錶盤以新穎金屬化工藝打造出深藍色調，錶盤和指針均帶有 Super-LumiNova X1 夜光塗層，在任何環境都方便看清時間。

腕錶配備新型模壓 FKM 橡膠錶帶，而這款錶帶與錶耳之間闊度為 20 毫米的所有 MING 腕錶均可相容。 錶帶的自然形狀完美匹配大部分人的手腕弧度，採用無扣設計，且厚度逐漸減少，倍添舒適。 錶帶亦作為獨立配件發售。

MING 37.09 Bluefin 售價為 4,950 瑞士法郎，2024 年生產 500 枚， 自 2024 年 5 月 24 日下午 1 時（格林威治標準時間）起在 www.ming.watch 獨家發售，預計將於 2024 年 10 月開始到貨。

MING 37.09 Bluefin 規格

錶殼：316L 不鏽鋼，直徑 38 毫米，厚度 12.8 毫米，上下錶耳之間距離 44.5 毫米

圓弧形藍寶石水晶鏡面，帶有雙面防反光塗層

Super-LumiNova X1 標記

防水性能：600 米

為 MING 而設的 Sellita SW300.M1 配備碳灰色鏤空橋板；自動上鏈，動力儲存為 50 小時

模壓 FKM 橡膠錶帶

針對瑕疵問題，提供 2 年保修

瑞士製造

關於 MING：

Horologer MING 是一個獨立腕錶品牌，宗旨是讓腕錶愛好者重獲激動人心的感覺和新鮮感。 我們致力展現精緻美學，並突破材質、機械和工程學的界限。 因此，我們屢獲殊榮，奪得 2019 年日內瓦鐘錶大獎（Grand Prix d’Horlogerie de Genève）的鐘錶新銳獎（Horological Revelation Prize）等獎項。 MING 產品僅在 www.ming.watch 網上發售。 請訂閱 品牌通訊 並關注我們的 Instagram 帳戶，以了解 MING 的最新動態。

MING 是瑞士 Horologer MING SA 的國際註冊商標。

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聯絡人 Praneeth Rajsingh media@ming.watch +6019 808 0939