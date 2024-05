Aktia ja Swedbank sopimukseen strategisesta kumppanuudesta

Lehdistötiedote

Aktia ja Swedbank ovat allekirjoittaneet sopimuksen strategisesta kumppanuudesta. Sopimus luo pohjan pitkäaikaiselle yhteistyölle, jonka tavoitteena on tarjota parempaa palvelua kummankin pankin yritysasiakkaille.

Aktia ja Swedbank allekirjoittivat 23.5. sopimuksen strategisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Suomen markkinoilla. Strateginen kumppanuus Swedbankin ja Aktian välillä on seuraava askel pankkien pitkäaikaisessa yhteistyössä Suomessa. Yhteistyö on luonteeltaan toisiaan täydentävää ja asiakaskokemusta parantavaa ja se edistää kummankin osapuolen mahdollisuuksia saavuttaa pitkän aikavälin tavoitteitaan Suomen markkinoilla.

Kumppanuuden solmimisen yhteydessä Swedbank tulee lakkauttamaan cash management- ja maksupalvelunsa Suomessa. Swedbankin Suomessa toimiville yritysasiakkaille tarjotaan mahdollisuus Aktian asiakkuuteen. Strategisen kumppanuuden myötä Aktia aikoo myös hyödyntää tehokkaammin leasing- ja laskusaatavarahoituksen järjestelmiin tekemänsä investoinnit ja tarjota näitä palveluita myös Swedbankin suurille yritysasiakkaille.

“Yhteistyö tukee Aktian strategiaa ja tavoitettamme hakea kasvua etenkin pienistä ja keskisuurista yrityksistä Suomessa”, Aktian pankkiliiketoiminnan johtaja ja toimitusjohtajan sijainen Anssi Huhta toteaa. “Swedbank on vahva toimija suuryritysmarkkinassa, ja on hienoa päästä kehittämään yhteistyötä heidän kanssaan. Yhteistyön ansiosta voimme tarjota yritysasiakkaillemme mahdollisuuden käyttää luotetun kumppanin kattavia palveluja myös kansainvälisesti ja sitä kautta tukea yritysten kasvua entistä paremmin.”

"Olen iloinen siitä, että saimme Aktiasta uuden yhteistyökumppanin. Kumppanuus on jatkumo strategiassamme, joka perustuu vahvojen, toisiaan täydentävien toimijoiden kumppanuuteen Pohjoismaissa”, Swedbankin toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Jens Henriksson sanoo. "Strategia mahdollistaa meille kestävän ja kustannustehokkaan kasvun. Yhteistyö Aktian kanssa käynnistyy tänään ja odotan, mitä kaikkea saamme yhdessä aikaan.”

