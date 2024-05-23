MetaHomes联手世界知名光绘艺术家王思博，共谱艺术与创新赞歌

阿拉伯联合酋长国，迪拜, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2024 年 5 月 18 日，MetaHomes荣幸参加了由世界知名光绘艺术家王思博在迪拜主办的“中国龙”大型光绘创作活动。 此次合作为迪拜充满活力的艺术环境增添了一抹中国文化色彩，进一步确立了MetaHomes对文化融合与创新的承诺。



MetaHomes高层悉数到场，共同见证美轮美奂的光绘创作，并积极参与光绘互动体验，与王思博进行了深入交流。 此次活动彰显了MetaHomes致力于为用户打造独特文化和高品质生活服务体验的承诺。 与艺术界名家王思博的合作，不仅为MetaHomes注入了新的文化元素，还丰富了迪拜生机勃勃的艺术氛围。

MetaHomes突出展示了其创新平台功能，包括人工智能（AI）和依托 虚拟现实 技术打造的系统。 Kylin（麒麟）是一个精心开发的AI文化吉祥物，生动展现了本公司的核心品牌形象。 作为MetaHomes的品牌大使，Kylin在体现公司形象的同时，也从深厚的中国传统文化底蕴中汲取了灵感。 该吉祥物担当友好的个性化向导角色，帮助客户做出明智、具有成本效益的房地产决策。 通过这种方法，MetaHomes致力于提供先进的技术解决方案，并努力营造热情、友善的用户体验。 值得一提的是，Kylin与王思博的“中国龙”光绘作品相得益彰，为迪拜的文化交流注入了新活力，同时也象征着MetaHomes房地产解决方案的创新之举。

MetaHomes 首席执行官Jerry Wu在评价此次活动时表示：“与王思博先生合作，对MetaHomes来说是一次难得的机会。 他的艺术视野与我们的技术创新珠联璧合，共同成就了艺术与房地产的独特融合。 这种合作关系是我们不懈追求文化涵养和技术进步的真实写照。”

王思博先生也分享了他对此次合作的看法，他说：“与MetaHomes一起参与此次活动的经历非比寻常。 迪拜独特的多元文化特征为艺术创新提供了一方沃土，我很期待看到我们的共同努力将如何促进本地 房地产 市场的发展。”

王思博在自己的领域具有举足轻重的地位，并因其对全球艺术界的贡献而备受赞誉。 2015年，他将光绘新媒体艺术引入中国。 鉴于王思博的艺术成就，阿联酋政府向他颁发了10年期黄金签证，该荣誉只有做出重大文化和艺术贡献的人才可获享。 他是首位获得阿联酋迪拜文化部推荐的中国艺术家，并担任联合国教科文组织Greece Group Art Institute IAA中国区主席。 此外，王思博还是世界光绘联盟中国区代表，并因此成为该知名组织的首位中国成员。

Funui Donard

donardfunui@metahomes.net