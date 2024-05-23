MetaHomes تحتفي بالتقاء الفن والابتكار مع فنان الرسم بالضوء العالمي المشهور Roy Wang





دبي، الإمارات العربية المتحدة, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- بتاريخ 18 مايو 2024، شاركت MetaHomes، المنصة العقارية الرائدة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في حدث "التنين الصيني" للرسم بالضوء، الذي استضافه فنان الرسم بالضوء المشهور عالمياً Roy Wang، في دبي. وقد أضفى هذا التعاون لمسة مميزة مستوحاة من الثقافة الصينية إلى المشهد الفني النابض بالحياة في دبي، في خطوة تعزز التزام MetaHomes بالاندماج الثقافي والابتكار.

وقد حضر المسؤولون التنفيذيون في MetaHomes جميعاً الفعالية، حيث تعرّفوا على عملية الرسم بالضوء المدهشة وكانت لهم مناقشات متعمقة مع Roy Wang خلال مشاركتهم النشطة في جلسة الرسم بالضوء. وقد جاء هذا الحدث ليؤكد التزام MetaHomes بابتكار تجربة حياة ثقافية فريدة وعالية الجودة لمستخدميها. ولم يقتصر التعاون مع Roy Wang، وهو أحد النجوم اللامعين في عالم الفن، على إدخال عناصر ثقافية جديدة إلى MetaHomes فحسب، إنما ساهم أيضاً بإثراء المشهد الفني الزاخر بالحياة في دبي.

ومن خلال هذا الحدث، سلطت MetaHomes الضوء على ما تتمتع به منصتها المبتكرة من ميزات، بما في ذلك نظامها القائم على الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي. ومن أبرز الشخصيات التي تشكّل ركيزة أساسية لهوية العلامة التجارية للشركة، Kylin، وهي تميمة ثقافية تعمل بالذكاء الاصطناعي مطوّرة بعناية، لتكون بمثابة سفيرة للعلامة التجارية لشركة MetaHomes، تعكس صورة الشركة وتستلهم من التراث الغني للثقافة التقليدية الصينية. تعمل هذه التميمة بمثابة دليل سهل الاستخدام، وتتيح للعملاء اتخاذ قرارات عقارية مستنيرة وفعالة من حيث التكلفة. وتسعى MetaHomes من خلال تبني هذا النهج، إلى توفير حلول تكنولوجية متطورة، تسمح بتعزيز تجربة المستخدم بطريقة ممتعة وودية. تجدر الإشارة إلى أن Kylin تشكّل استكمالاً لفعالية "التنين الصيني" للرسم بالضوء للفنان Roy Wang، حيث تسمح بتجسيد التبادل الثقافي الواسع في دبي وترمز إلى نهج MetaHomes المبتكر للحلول العقارية.

وفي معرض تعليقه على الفعالية، قال Jerry Wu، الرئيس التنفيذي لشركة MetaHomes: "شكّل التعاون مع Roy Wang فرصة رائعة لشركة MetaHomes، حيث ساهم الجمع بين رؤيته الفنية وابتكاراتنا التكنولوجية بخلق نسيج فريد يشكّل التقاءاً للفن والتصميم العقاري. هذا وتعكس هذه الشراكة التزامنا المستمر بالإثراء الثقافي ودفع حدود التطور التكنولوجي".

من جانبه، تحدث Roy Wang عن رأيه بهذا التعاون، وقال: "تعدّ المشاركة في هذا الحدث المميز مع شركة MetaHomes بمثابة تجربة استثنائية. كما أن الطابع الفريد متعدد الثقافات لدبي يمثّل المكان المثالي للابتكار الفني، وأنا متشوّق لرؤية ما ستؤول إليه جهودنا المشتركة في تعزيز المشهد العقاري في هذه المدينة."

هذا ويعتبر Roy Wang، من الشخصيات البارزة في مجاله، ويشتهر بمساهماته الكثيرة في القطاع الفني العالمي. وقد جلب فن الرسم بالضوء الجديد إلى الصين في عام 2015. ساهمت إنجازاتWang الفنية بتأهيله للحصول على تأشيرة ذهبية مرموقة لمدة 10 سنوات من حكومة الإمارات العربية المتحدة، وهي بمثابة شرف يُمنح لأصحاب المواهب الثقافية والفنية. يتميز Roy Wang بكونه أول فنان صيني توصي به وزارة الثقافة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يشغل منصب رئيس معهد مجموعة اليونان للفنون التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في الصين. كذلك، يضطلع Wang بدور ممثل التحالف العالمي للرسم بالضوء في الصين، ما يجعل منه أول عضو صيني في هذه المنظمة الموقرة.

جهة الاتصال:

Funui Donard

donardfunui@metahomes.net

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