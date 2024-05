Bourse Direct et Amundi lancent une nouvelle offre pour promouvoir l’accessibilité aux ETF

Grâce à un partenariat entre Bourse Direct et Amundi, les clients de Bourse Direct pourront profiter d’une offre exclusive sur une sélection d’ETF gérée par AMUNDI ETF.

Entre le 1er mai 2024 et le 30 avril 2025 inclus*, Bourse Direct remboursera chaque mois à ses clients les frais de courtage du 1er ordre d'achat exécuté d'un montant compris entre 200€ et 100 000€ inclus*, sur une sélection d’ETF Amundi. L’offre est accessible aux comptes PEA, PEA Jeunes et comptes-titres.

Les ETF sélectionnés couvrent des expositions larges, parmi les plus traitées telles que les ETF répliquant les indices MSCI WORLD ou S&P 500 ainsi qu’une sélection d’ETF thématiques, portant sur les nouvelles énergies, l’eau, la robotique, l’intelligence artificielle, ou encore le luxe.

L’offre permet de lisser son investissement chaque mois, sur une sélection d’ETF Amundi, et de profiter de frais de courtage remboursés sur le 1er ordre d'achat* (*Voir conditions)

A travers ce partenariat, Bourse Direct et Amundi souhaitent promouvoir l’accessibilité au marché financier et accompagner les clients à mieux préparer leur épargne en investissant régulièrement en Bourse et à moindres frais via les ETF.

Frédéric Garcia, Responsable de la salle des marchés de Bourse Direct, commente : « Ce partenariat avec Amundi renforce notre engagement à fournir à nos clients des solutions d'investissement innovantes et accessibles, leur permettant de tirer le meilleur parti des opportunités du marché financier. »

Emmanuel Monet, Responsable Vente ETF France chez Amundi, ajoute « Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Bourse Direct et offrir à leurs clients un accès privilégié à une sélection d'ETF, couvrant l’essentiel des marchés mondiaux. et des thématiques porteuses. »

Rendez-vous sur https://www.boursedirect.fr/fr/etf/offres/amundi-etf

pour découvrir cette offre.

A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur le compartiment B d’Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

A propos d'Amundi ETF :

Amundi ETF est le premier fournisseur européen d’ETF, avec près de 220 milliards d'euros d'encours sous gestion1.

Depuis son lancement, Amundi ETF s’est imposé comme un acteur de premier plan, reconnu pour ses solutions compétitives et innovantes ainsi que pour son esprit pionnier en matière d’investissement responsable.

Amundi ETF offre aujourd’hui une gamme complète de plus de 300 ETF couvrant l’ensemble des classes d’actifs, des zones géographiques et proposant des approches ESG, climat et thématiques.

Les équipes d’Amundi ETF s’appuient sur l’ensemble des ressources du Groupe Amundi et notamment sur ses capacités clés de recherche et sa puissance technologique pour accompagner les investisseurs dans l’atteinte de leurs objectifs d’épargne et d’allocation.

Plus d'informations sur amundietf.com

1 Source : Amundi à fin mars 2024.

Communication promotionnelle

*Conditions de l’offre :

Entre le 1er mai 2024 et le 30 avril 2025 inclus, Bourse Direct rembourse chaque mois à ses clients les frais de courtage du 1er ordre d'achat exécuté d'un montant compris entre 200€ et 100 000€ inclus sur l'un des ETF sélectionnés, gérés par AMUNDI ETF. L'offre est limitée à 1 ordre d'achat exécuté d'un montant compris entre 200€ et 100 000€ inclus par mois calendaire et par compte sur l'un des ETF de la sélection. Les frais de courtage seront remboursés dans un délai de 2 mois suivant le mois d'exécution de l'ordre directement sur le compte Bourse Direct du client. Voir détails des ETF concernés sur https://www.boursedirect.fr/fr/etf/offres/amundi-etf.

En aucune façon cette offre promotionnelle ne constitue de la part de Bourse Direct un conseil en investissement pour ses clients. Ceux-ci doivent évaluer eux-mêmes l'opportunité économique et financière d'investir ou de ne pas investir dans les produits et services concernés. Bourse Direct n'est responsable ni de ces produits, ni de leur performance, ni de l'animation du marché de ces produits.

Pour profiter de cette offre, vous devez être client de Bourse Direct. Bourse Direct refacture à AMUNDI le courtage des ordres d'achat exécutés remplissant les critères de la Campagne. La rémunération globale de Bourse Direct est plafonnée à 100 000 €.

LES PRODUITS DE BOURSE SONT DES PRODUITS A EFFET DE LEVIER PRESENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL EN COURS DE VIE ET A L'ECHEANCE. Produits à destination d'investisseurs avertis disposant des connaissances et de l'expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques. Consultez la rubrique “facteurs de risques” des Prospectus concernés.