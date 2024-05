Le 23 mai 2024

Astek enrichit son offre en management de projets avec l’acquisition d’Elysis



Astek annonce l’acquisition de la société française Elysis, société reconnue dans le domaine du conseil spécialisé en pilotage et en maîtrise de projets. Cette acquisition permet à Astek d’enrichir son offre en ingénierie de projet.

Avec l’intégration d’Elysis, Astek renforce sa présence en France et sa capacité à répondre aux besoins de gestion de projet de ses clients, tous secteurs d’activité confondus, y compris pour les grands projets industriels.

Fondé en 2011, Elysis compte 200 collaborateurs, répartis sur 6 agences en France et en Belgique, pour un chiffre d’affaires de 17,6 millions d’euros. La société a initialement établi sa réputation dans les secteurs de l'industrie automobile et ferroviaire, notamment en région Hauts-de-France, grâce à sa maîtrise des enjeux économiques et technologiques. Cette solide base lui a permis de diversifier ses secteurs d'intervention. Aujourd'hui, Elysis opère également dans des domaines variés tels que l'énergie, l'aéronautique, la santé, les infrastructures, et le retail.

Elysis excelle dans le pilotage et la conduite des activités d'ingénierie, en offrant une assistance opérationnelle en ingénierie de produit, de processus et d'infrastructures. Cette compétence est complétée par une maîtrise des composantes qualité, coûts et délais, essentielle pour optimiser la rentabilité des projets. Enfin, Elysis renforce les capacités d'Astek en gestion de projets et programmes, notamment via des services de Cost & Risk Management, PMO, et reporting de projet.

Cette opération permet à Astek de renforcer son positionnement et de devenir un des acteurs majeurs du management de projet en France, en rapprochant les offres d’Emisys et d’Elysis.

Julien Gavaldon, Président du Directoire du Groupe Astek, a déclaré : « Cette acquisition stratégique renforce notre positionnement dans plusieurs domaines essentiels de la gestion de projet et nous permet d’aborder davantage de projets complexes et diversifiés. Elysis nous apporte des compétences complémentaires à celles d’Emisys, société intégrée au Groupe en 2022. Notre capacité à offrir une gamme complète de services en ingénierie de projet à nos clients en est ainsi renforcée. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’intégrer les talents d’Elysis, dont l’expertise sera un atout majeur pour nos opérations. »

Jérémy Gonce, Dirigeant et Fondateur d’Elysis, qui restera à la direction de la société, a ajouté : « Rejoindre le Groupe Astek représente une formidable opportunité pour Elysis de poursuivre son expansion et d’offrir à nos clients et à nos collaborateurs de nouvelles perspectives. Nous sommes impatients de contribuer à la dynamique de croissance d’Astek et de participer à son ambition de devenir un leader mondial du conseil en technologies et en ingénierie. »

Astek continue de suivre sa stratégie d'acquisitions ciblées et de croissance organique à deux chiffres. Cette nouvelle acquisition confirme la volonté d'Astek de développer des synergies fortes au sein de son Groupe pour fournir des solutions toujours plus innovantes à ses clients.

À propos d’Astek

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, présent sur tous les continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 8 400 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. Le Groupe Astek a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 585 m€ en 2023. https://astekgroup.fr

À propos d’Elysis

Fondé en 2011, Elysis est un cabinet d’ingénierie spécialisé dans le management de projets pour l’industrie. La société réalise des missions de conseil et d’assistance opérationnelle liées au pilotage et à la maîtrise des aspects qualité, coûts et délais des projets d’ingénierie et des investissements industriels. Elysis a su se positionner comme un partenaire clé dans les industries automobile et ferroviaire, en assurant une maîtrise totale des projets d'ingénierie grâce à ses consultants hautement qualifiés. https://www.elysis.fr/

Contact presse

Claire Doligez - cdoligez@image7.fr - +33 6 84 90 21 69

Charlotte Le Barbier - clebarbier@image7.fr - +33 6 78 37 27 60

Liste des conseils ayant participé à l’opération

Pour Astek

Essensis (conseil avocat)





Pour Elysis

Bignon Lebray (conseil avocat)

CAPSTONE Finance (Vincent BOUTILLIER, Rafaelle FAIBIS)

Pièce jointe