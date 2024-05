Le rassemblement clé des innovateurs de l’assurance et de la technologie du monde entier est organisé à Dallas, dans l’État américain du Texas

BOSTON, 23 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, le fournisseur de solutions intelligentes qui dessine les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers), ouvre aujourd’hui sa conférence Formation ’24. L’événement se déroule à l’hôtel Omni Dallas situé à Dallas, dans l’État du Texas.



Organisé autour du thème « Ensemble pour la simplification » (Simplifying Together), l’événement est axé sur la collaboration entre les clients et les partenaires visant à décomplexifier le monde de l’assurance. Formation ’24 est une expérience événementielle inédite qui propose un riche contenu, de nombreuses opportunités de réseautage au sein du secteur et des ateliers destinés à marquer les mémoires de chacun.

Formation ’24 : « Ensemble pour la simplification »

L’événement donne l’opportunité à nos chers clients de partager leurs bonnes pratiques et leurs premiers retours sur expérience à propos de la mise en place de la solution développée par Duck Creek et de ses innovations en matière de réseau de partenaires. La Direction de Duck Creek fournira en outre des éclairages sur les tendances du secteur et les orientations technologiques de l’année prochaine.

Pour Mike Jackowski, PDG de Duck Creek Technologies, « Formation est un événement unique permettant à Duck Creek d’interagir directement avec nos clients et de les préparer pour l’année prochaine. Nous avons la chance de travailler avec de nombreuses compagnies d’assurance innovantes, positionnées comme des leaders de notre secteur. L’univers de l’assurance générale et IARD fait face à de nombreux enjeux de complexité. Ensemble, nous bâtissons des solutions pour simplifier les processus et aider les assureurs à se concentrer sur ce qui a le plus de valeur. »

Monsieur Jackowski sera seul en scène pour évoquer ces enjeux et les aborder en profondeur pour y apporter ensuite des solutions. Après avoir partagé son point de vue sur l’état du secteur de l’assurance et abordé la manière dont Duck Creek répond à ces enjeux, il sera rejoint par des clients et d’autres membres de Duck Creek pour approfondir divers sujets. Ils illustreront par exemple comment la pérennité du logiciel proposé sous la forme d’abonnement, ou en mode SaaS pour Software-as-a-Service ou le système d’identification Active Delivery depuis la plateforme cloud Azure ont contribué à standardiser le mode de souscription au profit de la croissance, de la rentabilité et la gestion des risques.

Aborder les complexités de l’assurtech

Outre les sessions générales se tenant sur la scène principale, Formation ’24 prévoit 40 sessions générales et hyper spécialisées articulées autour de tous les aspects sources de préoccupation du secteur de l’assurance IARD. Il y sera question d’IA et d’apprentissage automatique et de leur champ d’application à l’assurtech, mais aussi de gestion de la distribution et des risques, des environnements cloud, d’automatisation, de succès en matière de stratégies de migration, et de bien d’autres sujets encore.

Un temps fort de l’événement est réservé à une session intitulée « L’avenir de l’assurance est en marche » (The Future of Insurance in Action), en présence et reposant sur la participation d’éminents analystes du secteur. Cette thématique ciblera la manière dont les assureurs considèrent l’IA et les projets commerciaux et technologiques qu’ils envisagent.

« Formation est un formidable moyen de démontrer notre engagement à investir dans notre portefeuille de clients », observe Chris McCloskey, directeur des opérations de Duck Creek Technologies. Et de conclure « Nous sommes fiers d’accompagner la croissance de nos clients et de renforcer leur valorisation sur le marché. Notre événement Formation ’24 nous donne l’occasion de rassembler clients et partenaires autour d’un débat axé sur les meilleures méthodes de collaboration et la technologie à adopter pour simplifier les processus de travail et enregistrer de bons résultats. »

Le programme et la liste des intervenants sont désormais disponibles sur la page Web dédiée à la conférence. Pour en savoir plus sur Formation ’24, rendez-vous sur https://www.duckcreek.com/formation/ .

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur de solutions intelligentes qui dessine les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers). Les systèmes d’assurance modernes se reposent sur nos solutions et capitalisent sur le potentiel du cloud pour mener des opérations agiles, intelligentes et pérennes. Authenticité, détermination et transparence, voilà les maîtres-mots de la philosophie de Duck Creek. Pour nous, l’assurance est au service des particuliers et des entreprises au moment, à l’endroit et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions, leaders du marché, sont commercialisées à l’unité ou sous forme de suite packagée , et sont toutes disponibles sur la page : Duck Creek OnDemand . Consultez le site www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez-nous sur les réseaux pour découvrir nos dernières informations : LinkedIn et X .