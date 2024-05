Société Générale_ Assemblée Générale Mixte et Conseil d’Administration du 22 mai 2024

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 MAI 2024

Paris, le 22 mai 2024

Assemblée générale mixte

L’Assemblée générale des actionnaires de Société Générale s’est tenue le 22 mai 2024 à la Maison de la Mutualité – 24 rue Saint-Victor – 75005 Paris, sous la présidence de M. Lorenzo Bini Smaghi.

Le quorum s’est établi à 55,61 % (contre 53,45 % en 2023) :

631 actionnaires ont participé en assistant personnellement à l’Assemblée générale au lieu où elle s’est tenue le 22 mai 2024 ;

898 actionnaires étaient représentés à l’Assemblée générale par une personne autre que le Président ;

11 113 actionnaires ont voté par Internet ;

2 186 actionnaires ont voté par correspondance ;

10 044 actionnaires, dont 7 650 par Internet, représentant 1,10 % du capital, ont donné pouvoir au Président ;

Au total 24 872 actionnaires étaient présents ou représentés et ont ainsi participé au vote.

Le point inscrit à l’ordre jour, sans vote, a été l’occasion de présenter et de débattre avec les actionnaires de la stratégie climatique et de la responsabilité sociale et environnementale du Groupe.

Par ailleurs, 13 actionnaires ont transmis 72 questions écrites avant l’Assemblée. Les réponses ont été rendues publiques avant l’Assemblée générale sur le site institutionnel.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d’administration ont été adoptées, notamment :

les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2023 ;

le dividende par action a été fixé à 0,90 euro. Il sera détaché le 27 mai 2024 et mis en paiement à compter du 29 mai 2024 ;

le renouvellement d’une administratrice pour 4 ans : Mme Annette Messemer ;

la politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs ;

les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2023 aux Dirigeants mandataires sociaux ;

un avis favorable a été émis sur la rémunération versée en 2023 aux personnes régulées ;

la nomination des sociétés KPMG S.A et PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaires aux comptes en charge de la mission de certification des comptes et de la mission de certification des informations en matière de durabilité ;

l’autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’acheter des actions ordinaires de la Société a été renouvelée pour 18 mois dans la limite de 10 % du capital ;

les autorisations d’augmentation de capital, notamment celle permettant l’émission d’actions en faveur des salariés dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe, ainsi que l’autorisation d’attribuer des actions de performance émises ou à émettre, pour 26 mois ; et

les modifications statutaires relatives aux modalités d’élection des administrateurs représentant les salariés élus par le personnel salarié et de l’administrateur représentant les salariés actionnaires nommé par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Le résultat détaillé des votes est disponible ce jour sur le site Internet de la Société dans la rubrique « Assemblée générale ».

Conseil d’administration

À la suite du renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Annette Messemer, le Conseil d’administration reste composé d’un censeur et de 15 administrateurs, dont (i) 2 administrateurs réélus par les salariés en mars 2024 et (ii) 1 administrateur représentant les salariés actionnaires nommé par l’Assemblée générale.

Conformément aux statuts, les deux administrateurs salariés ont été réélus, lors du scrutin du 18 mars 2024, pour 4 ans à compter de l’Assemblée générale.

En conséquence, le Conseil d’administration demeure composé ainsi :



M. Lorenzo Bini Smaghi, Président et administrateur ;

M. Slawomir Krupa, administrateur ;

M. William Connelly, administrateur ;

M. Jérôme Contamine, administrateur ;

Mme Béatrice Cossa-Dumurgier, administratrice ;

Mme Diane Côté, administratrice ;

Mme Ulrika Ekman, administratrice ;

Mme France Houssaye, administratrice élue par les salariés ;

Mme Annette Messemer, administratrice ;

M. Henri Poupart-Lafarge, administrateur ;

M. Johan Praud, administrateur élu par les salariés ;

Mme Lubomira Rochet, administratrice ;

M. Benoît de Ruffray, administrateur ;

Mme Alexandra Schaapveld, administratrice ;

M. Sébastien Wetter, administrateur représentant les salariés actionnaires ;

M. Jean-Bernard Levy (censeur).

Le Conseil d’administration reste composé de 50 % de femmes et de plus de 90 % (11/12) d’administrateurs indépendants si l’on exclut des calculs les trois administrateurs représentant les salariés conformément à l’alinéa 1 de l’article L. 225-23 du Code de commerce, à l’alinéa 2 de l’article L. 225-27 du Code de commerce ainsi qu’au code AFEP-MEDEF.

Le Conseil d’administration tenu après l’Assemblée Générale a décidé, qu’à compter du 22 mai 2024, les comités du conseil sont composés comme suit :

Comité d’audit et de contrôle interne : Mme Alexandra Schaapveld (Présidente), M. Jérôme Contamine, Mme Diane Côté, Mme Ulrika Ekman et M. Sébastien Wetter ;

: Mme Alexandra Schaapveld (Présidente), M. Jérôme Contamine, Mme Diane Côté, Mme Ulrika Ekman et M. Sébastien Wetter ; Comité des risques : M. William Connelly (Président), Mme Béatrice Cossa Dumurgier, Mme Diane Côté, Mme Ulrika Ekman, Mme Annette Messemer et Mme Alexandra Schaapveld ;

: M. William Connelly (Président), Mme Béatrice Cossa Dumurgier, Mme Diane Côté, Mme Ulrika Ekman, Mme Annette Messemer et Mme Alexandra Schaapveld ; Comité des rémunérations : M. Jérôme Contamine (Président), M. Benoit de Ruffray, Mme France Houssaye et Mme Annette Messemer ;

: M. Jérôme Contamine (Président), M. Benoit de Ruffray, Mme France Houssaye et Mme Annette Messemer ; Comité des nominations et du gouvernement d’entreprise : M. Henri Poupart-Lafarge (Président), M. William Connelly, M. Benoît de Ruffray et Mme Lubomira Rochet.

Biographies

Mme Annette Messemer, de nationalité allemande, doctorat en sciences politiques de l’Université de Bonn (Allemagne), master en économie internationale de la Fletcher School de la Tufts University (États-Unis) et diplômée de Sciences Po Paris. Commence sa carrière en Banque d’Investissement chez JP Morgan à New York en 1994, puis à Francfort et Londres. Elle quitte JP Morgan en 2006 en tant que banquier Conseil pour rejoindre Merril Lynch et prendre un poste de membre du Comité exécutif pour la filiale allemande. En 2010, elle est nommée au Conseil de surveillance de WestLB, par le ministère des Finances allemand, avant de rejoindre Commerzbank en 2013 où elle est membre du Comité exécutif Groupe et Dirigeante de la Division Clients corporates et institutionnels jusqu’en juin 2018.

Mme France Houssaye, Animatrice de la Prescription et des Partenariats, DCR de Rouen, salariée de Société Générale depuis 1989.

M. Johan Praud, Gestionnaire Logistique, salarié de Société Générale depuis 2005.

Les déclarations réglementaires sur l’absence de conflit d’intérêts et l’absence de condamnation mentionnées en page 166 du Document d’enregistrement universel déposé par Société Générale le 11 mars 2024 à l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro D.24-0094, relatives notamment aux trois administrateurs dont les mandats sont renouvelés à compter de l’Assemblée générale du 22 mai 2024, demeurent valables.

