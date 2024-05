Coup d’envoi de la conférence et exposition du Conseil international des aéroports (WAGA 2024) à Ryad

RIYADH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA, May 22, 2024 / EINPresswire.com / -- Son Excellence le Président de l'Autorité générale de l'aviation civile, M. Abdulaziz Al-Duailej, a inauguré aujourd'hui à Riyad la Conférence mondiale et l'exposition du Conseil international des aéroports (2024 WAGA), organisée par la compagnie des aéroports de Riyad, et ce en présence de dirigeants du secteur aéronautique et PDG d'aéroports, avec la participation de plus de 800 experts du monde entier.Le congrès et l'exposition mondiale du Conseil international des aéroports (WAGA 2024) se tiendront sur une durée de trois jours dans le cadre d'une première expérience d'accueil international au Moyen-Orient. Cette initiative reflète le rôle actif de l'Arabie saoudite dans le secteur de la gestion des aéroports et de l'aviation, en tant qu'un des acteurs et influenceurs majeurs à différents niveaux, tant localement que régionalement et internationalement.La Conférence et exposition internationale 2024 du Conseil mondial des aéroports (WAGA), qui aura lieu cette année sous le slogan « La course mondiale : comment se démarquer dans un système aéroportuaire compétitif », discutera d'un certain nombre de sujets principaux, dont notamment le rôle du Royaume en tant qu'un des acteurs les plus influents dans le secteur du transport aérien dans le monde, ainsi que les contributions des aéroports de Riyad à l’appui des objectifs stratégiques du Royaume, avec une présentation élargie des réalisations les plus marquantes réalisées par la compagnie sur les différents volets local, régional et international, dans le but de renforcer sa position en tant que facteur efficace dans la réalisation des aspirations de la stratégie nationale des services de transport et de logistique.M. Abdulaziz Al-Duailej, a salué les invités au Royaume qui participent à la Conférence et exposition internationale du Conseil international des aéroports (WAGA 2024), soulignant les efforts déployés par le Royaume dans l'organisation de grands événements mondiaux et leur impact positif au niveau international en ce qui concerne le secteur de la gestion aéroportuaire et du vol.De son côté, le PDG de la compagnie des aéroports de Ryad, M. Ayman Abu Abah, a mis l’accent sur l'importance de l’organisation de cet évènement, qui reflète le rôle actif du Royaume saoudien dans le secteur de la gestion des aéroports et de l'aviation, étant l'un des acteurs et influenceurs dans ce domaine sur les différents volets local, régional et international.Dans le même contexte, le directeur général du Conseil international des aéroports, Luis Felipe de Oliveira, a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux de l’Arabie saoudite, soulignant les capacités énormes qui caractérisent la compagnie des aéroports de Riyad pour accueillir la conférence et l'exposition, qui seront fructueuses pour le Conseil international des aéroports (2024 WAGA), précisant que ces efforts conduiront à créer une réalité plus distinguée dans le secteur de la gestion aéroportuaire.En outre, Stefano Baronchi, directeur général de l'ACI Asie-Pacifique et Moyen-Orient, a souligné la grande importance de 2024 WAGA pour l'ACI étant donné que cet événement se déroule pour la première fois au Moyen-Orient.Dans le cadre de l'intégration des efforts déployés dans le secteur de l'aviation dans le Royaume, l'organisation par RAC de la conférence et exposition internationale du Conseil des aéroports (WAGA) 2024 coïncide avec la tenue de la conférence sur l'avenir de l'aviation, organisée par l'Autorité générale de l'aviation civile sous le parrainage du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz, que Dieu le protège.Cet évènement intervient également au milieu d'une semaine chargée pour le secteur de l'aviation civile du Royaume, alors que Riyad accueille un certain nombre de forums importants dans le domaine du système aéroportuaire et du secteur du transport aérien.Parmi ces rencontres, la septième réunion des dirigeants de l'aviation civile au Moyen-Orient, la réunion de l'Organisation régionale de surveillance de la sécurité aérienne pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, la cérémonie de remise des prix des aéroports et le premier forum sur la sécurité de l'Organisation de l'aviation civile arabe, en plus de la « Conférence mondiale sur la facilitation » organisée pour la première fois par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et d'autres événements.L'organisation par le Royaume de ces événements qualitatifs est une incarnation de la position pionnière du Royaume dans ce domaine, et son rôle actif dans le développement et la promotion de ce secteur à travers le monde.A noter que La Compagnie des aéroports de Riyad (RAC), a été créé en 1952 et compte 171 Etats membres. L'assemblée générale annuelle de la RAC est considérée comme une plate-forme majeure pour l'échange de connaissances, la coopération et le développement dans l'industrie aéronautique mondiale, afin de promouvoir la croissance et l'excellence dans les opérations et la gestion des aéroports dans les différentes régions du monde.