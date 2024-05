Soitec and Tokai Carbon concluent un partenariat stratégique afin de développer des substrats de carbure de silicium polycristallin destinés aux plaques SmartSiCTM de Soitec

Bernin (France) et Tokyo (Japon), le 22 mai 2024 - Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, et Tokai Carbon (TSE, Tokyo), le fabricant d’une gamme exhaustive de produits en carbone et en graphite, ont conclu un partenariat stratégique dédié au développement et à la fourniture de substrats de carbure de silicium polycristallin spécifiquement conçus pour les plaques SmartSiCTM de Soitec.



Le carbure de silicium est un matériau semiconducteur composé disruptif dont les substrats innovants SmartSiCTM accélèrent l’adoption dans le domaine de la mobilité électrique ainsi que pour des applications industrielles et de réseaux intelligents.

La technologie unique SmartSiC™ de Soitec permet d'améliorer considérablement les performances des dispositifs d'électronique de puissance et d’augmenter les rendements de fabrication.

Selon les termes de ce partenariat, qui verra Tokai Carbon fournir des substrats poly-SiC en 150 mm et en 200 mm à Soitec, les deux entreprises visent à exploiter leurs capacités de pointe en matière de R&D pour renforcer l’écosystème SmartSiCTM.

Que ce soit sur le plan technologique ou industriel, les capacités de premier plan de Tokai Carbon en matière de carbure de silicium polycristallin (poly-SiC) conjuguées au droit d’utiliser les spécifications de Soitec pour fabriquer des plaques poly-SiC brutes compatibles avec la technologie SmartSiCTM de Soitec apporteront une contribution stratégique à la montée en puissance de la production de plaques SmartSiCTM.

Cyril Menon, Chief Operations Officer de Soitec, a déclaré : « Ce partenariat avec Tokai constitue une nouvelle étape déterminante dans la montée en puissance de la technologie SmartSiC pour répondre à la demande en forte croissance de marchés tels que la mobilité électrique et l’électrification industrielle. La très grande qualité des produits SiC de Tokai et celle de ses capacités en matière de R&D conjuguées à la technologie innovante SmartSiCTM de Soitec vont pouvoir accélérer l’adoption générale de la mobilité électrique tout comme celle d’autres technologies SiC. Il s’agit d’un jalon important en termes de perception et de création de valeur pour l’écosystème SmartSiCTM. »

Hajime Nagasaka, CEO de Tokai Carbon, a ajouté : « Les substrats de carbure de silicium polycristallin que nous allons fournir à Soitec constituent un produit stratégique parmi notre solide gamme de produits SiC. Nous sommes très heureux de voir nos longues années d’efforts en recherche et développement aboutir à un tel résultat et nous avons de fortes ambitions pour ce produit au sein du marché des semi-conducteurs SiC, lui-même attendu en forte croissance. Ce partenariat avec Soitec est également très significatif en termes de contribution à l’avènement d’une société durable. »

A propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech 40 Paris), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui combinent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros au cours l’exercice 2022-2023. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : communications mobiles, automobile et industrie, objets intelligents. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de ses 2 100 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Plus de 4 000 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d'informations : https://www.soitec.com/fr/ et suivez-nous sur X : @Soitec_Officia

Contact

Relations médias : media@soitec.com

Relations investisseurs :

investors@soitec.com

A propos de Tokai Carbon

Tokai Carbon, qui occupe une place de premier plan dans l’industrie japonaise, a étendu ses activités à l’échelle mondiale pour offrir une qualité constante depuis plus de 100 ans. L’activité de Tokai Carbon est organisée autour de six segments, dont son pilier Carbon Black utilisé dans les pneus automobiles, ainsi que des sites de fabrication et de vente basés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie (11 pays). La force de son activité Fine Carbon réside dans la très haute qualité de ses produits en carbone, en graphite et en SiC destinés à alimenter la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Avec sa capacité de production et sa technologie de classe mondiale dans le domaine du SiC, Tokai Carbon a réussi à développer des substrats SiC polycristallins optimisés pour la technologie SmartSiCTM.

Contact

Médias, Relations investisseurs : TC-IR.new@tokaicarbon.co.jp

