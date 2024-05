Lancement de la coentreprise de Kyoto Fusioneering et des Laboratoires Nucléaires Canadiens : Coentreprise, Fusion Fuel Cycles inc.

CHALK RIVER, Ontario, 22 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kyoto Fusioneering ltée (KF), un pionnier dans la conception et le développement de systèmes de centrales à fusion, et les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), première organisation de science et de technologie nucléaires au Canada, sont heureux d’annoncer la création de Fusion Fuel Cycles inc. (FFC). Cette coentreprise prolonge l’alliance stratégique fructueuse formée par KF et les LNC en septembre 2023 , visant à développer et à déployer les technologies de cycle de combustible à fusion deutérium-tritium (D-T).



FFC représente une consolidation stratégique de l’expertise de KF et des LNC, dédiée à l’ingénierie et à la fourniture de systèmes de cycle de combustible à grande échelle pour les programmes mondiaux de développement de la fusion. En combinant les capacités technologiques et opérationnelles avancées de ses organisations mères, FFC se positionne de manière unique pour offrir des solutions mondiales qui surpassent celles qui étaient précédemment réalisables par chacune des entités individuellement.

Le premier projet entrepris dans le cadre de cette initiative est UNITY-2, une installation révolutionnaire d’essais intégrés et flexibles du cycle de combustible située dans les Laboratoires de Chalk River. Cette installation, qui devrait être mise en service d’ici la fin de l’année 2025 et être pleinement opérationnelle d’ici la mi-2026, sera à l’avant-garde du cycle complet du combustible D-T, depuis son déchargement jusqu’à sa purification et son approvisionnement, démontrant ainsi l’efficacité de la technologie de traitement du tritium dans des conditions et à des débits appropriés, afin de permettre un cheminement à risque réduit vers une centrale pilote de fusion. Elle remédiera aux risques clés dans l’usine de traitement du tritium d’une centrale pilote de fusion en développant et en démontrant des technologies critiques habilitantes. En tant que premier d’une série de projets prévus, UNITY-2 prépare le terrain pour les installations ultérieures qui soutiendront des machines de fusion expérimentales et des centrales électriques dans le monde entier.

Veuillez consulter le document accompagnant ici pour en savoir plus.

Ce qu’en pensent nos dirigeants

L’honorable Victor Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce a déclaré ceci : « L’Ontario est fier d’accueillir FFC, témoignage de son leadership dans le secteur de l’énergie et de son engagement en faveur de l’innovation. Cette coentreprise permettra, en plus de renforcer nos capacités technologiques, nous permettra également de créer d’importantes occasions d’emploi dans la région. »

Jack Craig, président et chef de la direction des LNC, a exprimé son enthousiasme à l’égard de cette coentreprise novatrice : « La création de Fusion Fuel Cycles inc. marque un jalon majeur dans le développement de l’énergie de fusion, combinant les prouesses technologiques de KF et la vaste expérience des LNC en matière de manipulation du tritium afin de révolutionner l’industrie de la fusion. »

Dr Satoshi Konishi, PDG de KF, a affirmé : « Grâce à FFC, nous accélérons le développement de technologies essentielles pour le cycle de combustible tout en fournissant également des solutions mondiales qui façonneront l’avenir de l’énergie de fusion. Cette installation, UNITY-2, n’est que le début, car notre objectif est de concevoir et de mettre en œuvre des systèmes semblables à l’échelle mondiale. »

Fred Dermarkar, PDG d'Énergie atomique du Canada limitée (EACL) a déclaré : « Cette nouvelle entreprise est un point d'ancrage pour le Canada dans l'industrie mondiale de la fusion, qui est en pleine croissance. Le Canada peut se targuer d'une capacité de renommée mondiale en matière de trititum et de manipulation du trititum, grâce à son solide écosystème de réacteurs CANDU. À EACL, nous sommes heureux de pouvoir tirer parti de cette capacité pour réaliser une opération critique qui sera nécessaire à la démonstration et au déploiement de la fusion pour des applications commerciales. Nous sommes enthousiastes à l'idée que les développeurs de technologies de fusion puissent se concentrer sur l'avancement de leurs démonstrations de plasma et qu'ils sachent, en toute confiance, que les systèmes de coordination dont ils auront besoin peuvent être et seront mis à leur disposition par FCC. Cette entreprise contribuera à jeter les bases de la croissance de l'industrie de la fusion au Canada et au Japon, ainsi qu'à servir nos partenaires internationaux. »

À propos des LNC

En tant qu’organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’EACL, les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique, notamment l’énergie carboneutre, les traitements contre le cancer et autres thérapies, les technologies de non-prolifération et les solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus à propos des LNC, veuillez consulter le site www.cnl.ca. Les demandes des médias peuvent être adressées à media@cnl.ca.

À propos de KF

Kyoto Fusioneering, établie en 2019, est une jeune entreprise en technologie privée avec des installations à Tokyo, à Kyoto, à Reading (R.-U.) et à Seattle (É.-U.). L’entreprise se spécialise dans le développement de technologies avancées pour les centrales de fusion commerciales comme les systèmes de gyrotron, les technologies de cycle de combustible au tritium et les couvertures tritigènes pour la production de tritium et d’énergie. Collaborant avec des développeurs d’énergie de fusion publics et privés partout dans le monde, la mission de Kyoto Fusioneering est de rendre l’énergie de fusion la solution suprême et durable pour les besoins en matière d’énergie de l’humanité.

Explorez la vision de KF de l’avenir de l’énergie sur www.kyotofusioneering.com/en/ ou envoyez un courriel à media@kyotofusioneering.com .

