Nomination d’un Directeur de la croissance chez Blue Mountain, en charge de diriger le développement de l’entreprise à l’échelle mondiale et le réseau de partenaires stratégiques en sciences de la vie

Un leader chevronné du domaine des sciences de la vie à la tête d’un programme de partenariat d’une imposante envergure mondiale, et chargé de piloter la croissance de la plateforme EAM préconfigurée et pleinement validée par Blue Mountain

STATE COLLEGE, Pennsylvanie, 22 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Mountain, leader des logiciels de gestion des actifs d’entreprise, ou logiciels EAM (pour Enterprise Asset Management) conformes aux bonnes pratiques de fabrication (« BPF ») appliquées aux sciences de la vie, a le plaisir d’annoncer la nomination de Keith Pensabene au poste nouvellement créé de Directeur de la croissance. À l’appui d’une longévité de carrière frisant les trente ans, Keith Pensabene apporte sa riche expertise à Blue Mountain à l’heure où l’entreprise entre dans une nouvelle phase axée sur la croissance et l’innovation.



Dans ce tout nouveau rôle, il dirigera les initiatives stratégiques de Blue Mountain pour capitaliser sur les opportunités évolutives de l’univers des sciences de la vie. En tirant parti du potentiel du réseau de partenaires stratégiques, il pilotera les axes de développement, privilégiant collaborations et alliances mutuellement positives pour accentuer l’empreinte mondiale de la marque Blue Mountain.

La décision de créer une Direction de la croissance souligne l’engagement de Blue Mountain à cultiver un solide réseau de partenaires au sein des professionnels des sciences de la vie. En mettant l’accent sur l’innovation technologique et en exerçant un focus sur les tendances du marché, Keith Pensabene jouera un rôle clé dans l’identification et l’exploitation des opportunités émergentes, pour, in fine, maintenir la position de Blue Mountain à l’avant-garde des avancées du domaine.

« La nomination de Keith à la Direction de la croissance marque une étape excitante pour nous », témoigne David Rode, PDG de Blue Mountain, avant de poursuivre : « À l’heure où nous empruntons la voie du développement et de l’innovation, son leadership en matière de stratégie marché, sa maîtrise ancrée des sciences de la vie et son expérience en matière d’expansion géographique seront des atouts essentiels pour mener à bien nos ambitions de croissance. Son mandat dépasse le périmètre traditionnel des stratégies de croissance pour intégrer une approche complète axée sur le développement relationnel, l’innovation et visant à apporter de la valeur aux clients et à toutes les autres parties prenantes. En se reposant sur la force du collectif de partenaires de notre écosystème, Keith orientera notre trajectoire sur une montée en charge mondiale pour atteindre un succès durable. »

À la suite de sa récente nomination à la Direction de la croissance, Keith Pensabene s’exprime en ces termes : « Je suis enchanté de rejoindre Blue Mountain à un moment aussi crucial de son parcours. Avoir l’opportunité de façonner l’avenir de la croissance et de bâtir un lendemain ciblé sur l’innovation dans le secteur des sciences de la vie m’inspire énormément. J’ai hâte de collaborer avec nos partenaires et parties prenantes pour être moteur d’une influence positive sur nos clients et accompagner Blue Mountain dans la conquête de nouveaux sommets. Je suis impatient de partir à l’assaut de nouveaux territoires, de forger des alliances stratégiques et de redéfinir les limites de la croissance pour nos clients et au sein de l’univers des sciences de la vie. »

À propos de Blue Mountain

Leader de la gestion d’actifs dans l’univers des sciences de la vie depuis 35 ans, Blue Mountain occupe une position unique dans ce secteur et repose sur un héritage qui a fait ses preuves. Fondée en 1989, Blue Mountain développe une solution complète et intégrée, utilisée par des centaines de laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques, sociétés de thérapie cellulaire ou génique, fabricants de dispositifs médicaux et autres organisations de fabrication sous contrat. De la mise en place à l’installation et de la formation au go live, notre société aide les entreprises des sciences de la vie à maîtriser la gestion des actifs conforme aux BPF via notre logiciel de tout premier ordre, qui leur permet de tirer parti des atouts du cloud, et d’instaurer des processus 100 % numériques dans le respect de la conformité réglementaire. Domiciliée à State College, dans l’État américain de Pennsylvanie, Blue Mountain est soutenue par les investissements de Accel-KKR. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.coolblue.com.

