CIRRO neemt opnieuw deel aan DELIVER Europe 2024 met ruimere aanwezigheid en oplossingen voor retail en e-commerce

AMSTERDAM, May 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CIRRO is verheugd om aan te kondigen voor het tweede jaar op rij te zullen deelnemen aan DELIVER Europe 2024, waar het opnieuw zijn twee submerken CIRRO E-Commerce en CIRRO Fulfillment zal presenteren.



Tijdens dit evenement in Amsterdam komen meer dan 1000 leidende bedrijven uit de retail- en handelssector samen, naast 170 innovatieve leveranciers van logistieke en supplychaindiensten en -oplossingen. Deelnemers kunnen 1-op-1-gesprekken aangaan en deelnemen aan inspirerende inhoudelijke sessies om innovatie in de supplychain verder te stimuleren.

Charles Lu, Head of Business Development bij CIRRO Fulfillment Europe, verklaart: “We zijn verheugd om op DELIVER Europe 2024 onze nieuwste ontwikkelingen te presenteren. Met versterkte capaciteiten en een uitgebreide aanwezigheid is ons doel om naadloze, betrouwbare en vooral efficiënte logistieke en fulfillmentdiensten te leveren. Aan de andere kant laten we met de introductie van onze merkcampagne dit jaar, ‘Efficiency in Every Parcel, Everywhere’, zien hoe we efficiëntie bereiken qua tijd, middelen en activiteiten, waardoor onze klanten een snelle en bevredigende end-to-endservice ervaren”.

Thijs Boots, Vice Managing Director en Head of Sales bij CIRRO E-Commerce Europe: “Met onze uitgebreide stand en strategische bijeenkomsten zijn we klaar om nieuwe partnerschappen aan te gaan en het succes voor onze klanten te vergroten. Met Vincent D’Amato van CIRRO E-Commerce North America als extra deelnemer zijn we er trots op een schat aan expertise mee te brengen die zowel Europa als Noord-Amerika omspant. Bezoek ons op stand A50 voor een interactieve ervaring en ontdek hoe onze geavanceerde logistieke en fulfillmentoplossingen uw e-commercetraject kunnen verbeteren”.

Over CIRRO

CIRRO is gepositioneerd als uw wereldwijde grensoverschrijdende partner voor e-commerce, logistiek en fulfillment. Wij richten ons vooral op het creëren van complete supplychain-ecosystemen om de wereldwijde e-commercesector van logistiek- en fulfillmentoplossingen te voorzien. CIRRO heeft twee submerken: CIRRO E-Commerce en CIRRO Fulfillment.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

E-mail:

branding@cirroglobal.com

Website:

www.cirroglobal.com

Een foto bij deze aankondiging is beschikbaar op http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/400e36e9-43cd-4f7e-862a-60df622a8ec6