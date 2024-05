Nettoyage Luxembourg inaugure ses services de nettoyage pour redéfinir les standards d’hygiène à Luxembourg

Lancement officiel des services de nettoyage résidentiel et commercial à travers le Luxembourg

LUXEMBOURG, LUXEMBOURG, May 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- Nettoyage Luxembourg, une nouvelle entreprise dans le domaine du nettoyage, est heureuse d’annoncer le lancement officiel de ses services de nettoyage résidentiel et commercial à travers le Luxembourg. Cette offre étendue vise à satisfaire les besoins variés des habitants et des entreprises urbaines, incluant des prestations allant de l’entretien régulier à des interventions spécialisées et des réponses rapides en cas d’urgence.

L’entreprise se distingue par son engagement à fournir une qualité irréprochable et une efficacité optimale, tout en respectant des normes écologiques strictes. « Notre objectif est de surpasser les attentes de nos clients en offrant des services qui non seulement résolvent leurs problématiques de nettoyage mais améliorent également leur quotidien, en contribuant ainsi à un environnement plus propre et sain », affirme Paul, le directeur général de Nettoyage Luxembourg.

Détails des Services Offerts :

• Nettoyage Résidentiel

Nettoyage Luxembourg propose des services de nettoyage complets pour les maisons et appartements, incluant :

• Nettoyage régulier et approfondi (Votre femme de ménage au Luxembourg): Poussiérage, nettoyage des sols, des fenêtres, et des surfaces.

• Nettoyage après sinistre: Intervention rapide pour les logements affectés par des incendies, inondations ou autres sinistres, avec des techniques spécialisées pour restaurer les lieux.

• Désinfection de matelas et literie: Élimination des acariens, bactéries, et allergènes pour garantir une hygiène optimale et un sommeil sain.

• Nettoyage Commercial

Destiné aux entreprises, ce service assure un environnement de travail propre et accueillant. Il inclut :

• Nettoyage de bureaux: Dépoussiérage des surfaces de travail, nettoyage des sols, des vitres et des équipements de bureau.

• Nettoyage de commerces et vitrines: Maintien de la propreté des espaces commerciaux, nettoyage des vitrines et miroirs pour une présentation impeccable.

• Entretien des hôtels et copropriétés: Nettoyage des chambres, parties communes, et espaces de restauration pour offrir un accueil irréprochable aux clients.

• Services Spéciaux

Nettoyage Luxembourg propose également des services spécialisés pour répondre à des besoins particuliers :

• Nettoyage industriel: Entretien des usines, laboratoires, et autres installations industrielles, respectant les normes strictes d’hygiène et de sécurité.

• Rénovation de marbre et parquet: Ponçage, polissage et vitrification pour redonner vie et éclat aux sols en pierre naturelle et bois.

• Nettoyage de véhicules: Lavage extérieur et intérieur des voitures, camping-cars, et camions, incluant la désinfection des sièges et moquettes.

• Débarras et Désinfection

Nos équipes interviennent pour le débarras et la désinfection de locaux, en particulier après des incidents critiques :

• Débarras d’appartements et maisons: Enlèvement d’encombrants, meubles et déchets après sinistre, décès, ou syndrome de Diogène.

• Désinfection complète: Utilisation de produits écologiques pour éliminer bactéries, virus, et allergènes, assurant un environnement sain et sécurisé.

• Nettoyage d’Urgence

En cas de situations d’urgence, Nettoyage Luxembourg répond rapidement avec des interventions efficaces pour limiter les dommages :

• Inondations et dégâts des eaux: Pompage, assèchement, et désinfection pour restaurer les lieux affectés.

• Interventions rapides: Services disponibles 24/7 pour toute urgence de nettoyage.

Le lancement de Nettoyage Luxembourg répond à une demande croissante pour des services de nettoyage de confiance et de haute qualité dans une région en développement continu. Grâce à son équipe dévouée de femmes de ménage, et son attention aux détails, Nettoyage Luxembourg aspire à devenir le leader du nettoyage au Luxembourg.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.entreprise-de-nettoyage-luxembourg.com ou contacter :

Contact Presse:

Nettoyage Luxembourg

Email: info@entreprise-de-nettoyage-luxembourg.com

Url: www.entreprise-de-nettoyage-luxembourg.com

Tel.: +352 691 339 511

Adresse:

11, rue Béatrix de Bourbon

L-1225 Luxembourg