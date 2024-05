Forte accélération pour BETOOBE – CONNEXING : 20,5 millions de chiffre d’affaires sur son dernier exercice

Betoobe-Connexing, un acteur européen au service de l’Expérience Utilisateur Connecté et de la décarbonation IT, annonce une croissance de plus de 388 % de son chiffre d’affaires et valide la pertinence de son offre à l’échelle nationale et européenne.

Issu du rapprochement entre Betoobe et Connexing, le groupe occupe aujourd’hui une place de référence sur son marché en France et en Europe. Betoobe est éditeur de logiciels spécialisés dans la gestion de l’Environnement de l’Utilisateur Connecté (smartphones, PC, tablettes) depuis sa fourniture jusqu’à son recyclage. Connexing est un acteur européen de la vente de produits Green IT. À ce jour, le groupe réunit 70 talents en France et en Europe.

Une intégration réussie

En deux ans, Betoobe a démontré sa capacité à réaliser une croissance organique soutenue et à mener à bien deux opérations de croissance externe d’envergure auprès de Adjungo sur Paris et de Connexing sur Nantes et en Europe. Ces éléments lui ont permis de poser les bases de sa nouvelle organisation et d’intégrer au sein de ses équipes des talents reconnus pour leur capacité à piloter de grands projets autour de la gestion de bout en bout des flottes mobiles et assets IT de l’entreprise. Cette nouvelle dynamique organisationnelle va jouer un rôle déterminant dans la nouvelle stratégie de croissance du groupe ces prochaines années.

Une offre et industrielle

À ce jour Betoobe-Connexing est l’un des seuls acteurs du marché à proposer une offre totalement intégrée de gestion des assets IT de l’entreprise : approvisionnement, paramétrage, déploiement, support, reprise et recyclage. Cette maitrise éprouvée de l’ensemble de ces éléments positionne le groupe comme un partenaire de choix pour l’ensemble des structures publiques et privées qui souhaitent gérer leur parc mobile dans les meilleures conditions en s’appuyant sur des technologies et des experts reconnus.

Une implantation régionale

Pour mener à bien les projets de ses clients, Betoobe-Connexing peut compter sur une implantation dans les grandes régions françaises (Sud, AURA, IDF, Ouest) au travers de ses agences et de ses équipes. Le groupe bénéficie également d’implantations en Europe, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.

Sébastien REVERDY, CEO de Betoobe-Connexing « Nous sommes fiers d’annoncer une croissance importante de notre chiffre d’affaires assortie d’une bonne rentabilité. Cette gestion rigoureuse va nous permettre de fortement réinvestir pour innover encore plus et améliorer en continu notre offre et nos services. Le groupe Betoobe-Connexing est un formidable collectif d’experts et de passionnés qui ont pour ambition de proposer une gestion globale et vertueuse des flottes IT de ses clients. »