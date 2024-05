Deenova entre sur le marché belge avec une victoire aux enchères à l'hôpital AZ Saint Lucas

MILAN, Italie, 22 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deenova, le leader européen de l'automatisation pharmaceutique, est ravi d'annoncer l’attribution de l’appel d’offres pour l’automatisation de la pharmacie de l'hôpital AZ Saint Lucas à Bruges, en collaboration avec son partenaire commercial, Robapharma. Cette étape marque l'entrée de Deenova sur le marché belge et souligne son engagement continu envers l'expansion internationale. Deenova est désormais présent dans plus de 100 hôpitaux de neuf pays européens.



La collaboration avec l'hôpital AZ Saint Lucas témoigne de l'engagement de Deenova à faire progresser la sécurité médicamenteuse grâce à des technologies de pointe. En mettant en œuvre les dernières solutions d’automatisation modulaires AIDE de Deenova, l'hôpital AZ Saint Lucas améliorera ses opérations pharmaceutiques, garantissant une plus grande précision, une meilleure sécurité des traitements pour les patients et une efficacité accrue dans la gestion des médicaments.

“Entrer sur le marché belge est une étape cruciale pour nous,” a déclaré Marco D'Incà, Solution Design and Product Development Manager chez Deenova. “Nous sommes ravis de proposer nos solutions innovantes en Belgique avec Robapharma et impatients de nouer un partenariat fructueux avec l'hôpital AZ Saint Lucas. Il s'agit du premier d'une série de projets prometteurs dans le pays.”

La Belgique est l'un des pays les plus avancés en matière de sécurité et de traçabilité des médicaments. Le nouveau décret royal définissant les directives pour de bonnes pratiques pharmaceutiques hospitalières exige que les médicaments destinés aux patients hospitalisés soient dispensés dans des emballages individuels et impose la traçabilité de tous les médicaments et dispositifs médicaux implantables.

Le Dr Vermeire, Adjunct Medical Director and Head of Pharmacy à l'hôpital AZ Saint Lucas, a commenté : “Nous sommes ravis d'intégrer les solutions avancées d'automatisation pharmaceutique de Deenova dans notre hôpital. Ce partenariat permettra non seulement de rationaliser nos processus de distribution de médicaments, mais aussi d'améliorer considérablement la sécurité et la personnalisation des soins aux patients. Nous croyons que cette collaboration représente une avancée majeure dans notre engagement envers l'excellence des soins de santé.”

L'hôpital AZ Saint Lucas est une institution de santé de premier plan en Belgique, dédiée à fournir des soins médicaux de haute qualité et des traitements innovants. Avec un accent sur les soins centrés sur le patient, l'hôpital AZ Saint Lucas utilise des technologies avancées et des pratiques modernes pour garantir les meilleurs résultats pour les patients.

Depuis 20 ans, Deenova est à l'avant-garde de l'automatisation pharmaceutique et des systèmes d'approvisionnement en doses unitaires spécifiques aux patients, révolutionnant la gestion des médicaments dans les hôpitaux et les établissements de santé du monde entier. Basée à Piacenza, en Italie, Deenova continue de croître, portée par un engagement constant à améliorer la sécurité des patients et l'efficacité des soins de santé.

