萬利能源國際有限公司在非洲毛里求斯順利完成其首次燃油船舶供應服務

香港, May 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 萬利集團（以下簡稱「集團」）（美國納斯達克交易所代碼：BANL）子公司，亞太地區知名的船舶燃油供應公司，萬利能源國際有限公司宣布已於5月13日順利完成其首次在非洲毛里求斯路易港進行的燃油船舶供應服務。這標誌著集團首次踏足非洲大陸，並展示了我們拓展供船舶燃油供應網路，持續擴大市場份額的決心。



路易港是毛里求斯貿易和商業的重要門戶，負責處理該國大部分進出口。路易港充分發揮着促進毛里求斯國內和與全球各地的國際貿易合作、讓BANL能夠覆蓋更廣泛的供應網路並有效地擴大市場份額。

集團主席兼行政總裁謝威廉先生對集團成員實現了這個新里程碑所付出的努力表示感謝，他表示：「對於集團首次在毛里求斯提供燃油供應服務，我們深感興奮。此里程碑彰顯了我們決心持續地為客戶、合作夥伴及股東創造價值。我們感謝比亞迪（BYD）對集團的船舶燃油供應服務鼎力支援和信任，並期待在非洲市場探索更多機遇。」

拓展船舶燃油供應網路至毛里求斯是一項戰略舉措，集團通過當地船舶燃油供應商有效地觸及更廣泛的目標客戶並推動及提高市場滲透，進一步鞏固集團作為亞太地區知名的船舶燃油供應公司的地位。

關於萬利集團

萬利集團成立於 2015 年，以CBL國際有限公司（CBL International Limited）（納斯達克： BANL）在納斯達克股票市場上市。 集團成立至今，一直致力於為船東客戶提供一站式船舶燃油供應服務。 目前，集團船舶燃油供應服務主要遍佈比利時、中國、香港、日本、韓國、馬來西亞、毛里求斯、新加坡、臺灣、泰國、土耳其和越南，共覆蓋超過55個港口。 集團積極推動替代燃料，並已取得ISCC EU 和ISCC Plus認證。

前瞻性資訊和聲明

本公吿中的某些陳述並非歷史事實，而是前瞻性陳述。前瞻性陳述一般使用「相信」、「可能」、「可以」、「將要」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「期望」、「計劃」、「應該」、「將會」、「規劃」、「未來」、「展望」、「潛力」、「預測」等類似詞語來預測或表達未來事件或趨勢或不屬於歷史事項的陳述，但不使用這些詞語並不意味着陳述並非前瞻性。這些前瞻性陳述包括但不限於對其他績效指標的估計和預測，以及對市場機會的預測。這些資訊涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於各種假設（無論本新聞稿中是否指明）以及 BANL 管理層的當前預期，而非對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅供説明目的，不得被任何投資者作為且不得被依賴為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確鑿陳述。實際事件和情況難以或不可能預測，也會與假設不同。許多實際事件和情況不在 BANL 的控制範圍內。一些重要因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述存在實質性差異，包括國內外商業、市場、金融、政治和法律環境的變化。公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述來反映隨後發生的事件或情況或預期的變化，法律可能要求者除外。儘管公司認為該等前瞻性陳述中表達的預期合理，但不能向您保證此類預期最終正確無誤。公司提醒投資者實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者細閱公司的註冊聲明和向 SEC 提交的其他文件所載可能影響其未來業績的其他因素。

CBL國際有限公司 (CBL International Limited)

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