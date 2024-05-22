万利能源国际有限公司在非洲毛里求斯顺利完成其首次燃油船舶供应服务

香港, May 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 万利集团（以下简称「集团」）（美国纳斯达克交易所代码：BANL）子公司，亚太地区知名的船舶燃油供应公司，万利能源国际有限公司宣布已于5月13日顺利完成其首次在非洲毛里求斯路易港进行的燃油船舶供应服务。这标志着集团首次踏足非洲大陆，并展示了我们拓展供船舶燃油供应网络，持续扩大市场份额的决心。



路易港是毛里求斯贸易和商业的重要门户，负责处理该国大部分进出口。 路易港充分发挥着促进毛里求斯国内和与全球各地的国际贸易合作、让BANL能够覆盖更广泛的供应网络并有效地扩大市场份额。

集团主席兼行政总裁谢威廉先生对集团成员实现了这个新里程碑所付出的努力表示感谢，他表示：「对于集团首次在毛里求斯提供燃油供应服务，我们深感兴奋。 此里程碑彰显了我们决心持续地为客户、合作伙伴及股东创造价值。 我们感谢比亚迪（BYD）对集团的船舶燃油供应服务鼎力支持和信任，并期待在非洲市场探索更多机遇。」

拓展船舶燃油供应网络至毛里求斯是一项战略举措，集团通过当地船舶燃油供应商有效地触及更广泛的目标客户并推动及提高市场渗透，进一步巩固集团作为亚太地区知名的船舶燃油供应公司的地位。

关于万利集团

万利集团成立于 2015 年，以CBL国际有限公司（CBL International Limited）（纳斯达克： BANL）在纳斯达克股票市场上市。 集团成立至今，一直致力于为船东客户提供一站式船舶燃油供应服务。 目前，集团船舶燃油供应服务主要遍布比利时、中国、香港、日本、韩国、马来西亚、毛里求斯、新加坡、台湾、泰国、土耳其和越南，共覆盖超过55个港口。 集团积极推动替代燃料，并已取得ISCC EU和ISCC Plus认证。

前瞻性信息和声明

本公吿中的某些陈述并非历史事实，而是前瞻性陈述。 前瞻性陈述一般使用「相信」、「可能」、「可以」、「将要」、「估计」、「继续」、「预期」、「打算」、「期望」、「计划」、「应该」、「将会」、「规划」、「未来」、「展望」、「潜力」、「预测」等类似词语来预测或表达未来事件或趋势或不属于历史事项的陈述，但不使用这些词语并不意味着陈述并非前瞻性。 这些前瞻性陈述包括但不限于对其他绩效指标的估计和预测，以及对市场机会的预测。 这些信息涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于各种假设（无论本新闻稿中是否指明）以及BANL管理层的当前预期，而非对实际业绩的预测。 这些前瞻性陈述仅供帮助目的，不得被任何投资者作为且不得被依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确凿陈述。 实际事件和情况难以或不可能预测，也会与假设不同。 许多实际事件和情况不在BANL的控制范围内。 一些重要因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述存在实质性差异，包括国内外商业、市场、金融、政治和法律环境的变化。 公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述来反映随后发生的事件或情况或预期的变化，法律可能要求者除外。 尽管公司认为该等前瞻性陈述中表达的预期合理，但不能向您保证此类预期最终正确无误。 公司提醒投资者实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者细阅公司的注册声明和向SEC提交的其他文件所载可能影响其未来业绩的其他因素。

CBL国际有限公司 (CBL International Limited)

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