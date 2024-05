Emperor reprend le forage sur la propriété de Globex sous option

ROUYN-NORANDA, Québec, 21 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’Emperor Metals Inc. (AUOZ-CSE, EMAUF-OTCQB, 9NH-FSE) a mobilisé une foreuse pour commencer son programme d’exploration 2024 sur la propriété Duquesne West Gold optionnée de Globex. Le programme de forage totalisera 8 000 mètres.



La propriété Duquesne West Gold, qui couvre une partie de la Faille Destor-Porcupine associée aux minéralisation aurifères dans le canton de Duparquet, Québec, est localisée approximativement 10 km à l’est de la ville de Duparquet. Une ressource historique de 727 000 onces d’or à une teneur de 5,42 g/t Au a été calculée par Watts, Griffis and McOuat Consulting Geologists, datée du 20 octobre, 2011 (appuyez ici pour accéder) dans un rapport intitulé “Technical Report and Mineral Resource Estimate Update for the Duquesne-Ottoman property, Quebec, Canada for XMet Inc.”

Emperor a opté pour une double approche sur la propriété en explorant le potentiel d’un dépôt aurifère à ciel ouvert à haut tonnage et à basse teneur en plus de maintenir la possibilité d’y exploiter une mine souterraine à haute teneur plus conventionnelle telle que recherchée par le passé. Les présents travaux entrepris par Emperor, afin de délimiter ce type de dépôt aurifère, consistent entres autres à effectuer de nouveaux forages, réinterpréter et réanalyser le data et analyser certains des forages historiques que Globex a pris soin de conserver. C’est pour de pareils occasions que Globex a conservé plusieurs carottes de forages provenant de ses différentes propriétés.

Pour accéder au Communiqué de presse d’Emperor, appuyez ici.

Appuyez sur le lien afin d’accéder au communiqué de presse de Globex annonçant le contrat de l’option sur la propriété datant du 12 octobre, 2022 .

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

