Josip Heit interrogé par NATIONAL TIMES AUSTRALIA sur Wikipédia et la révolution de la consommation des informations à l'ère numérique

Josip Heit, un nom qui prend de l'importance dans le monde des affaires internationales, s'est fait une place parmi les hommes d'affaires les plus en vue du moment grâce à sa vision entrepreneuriale.” — THE NATIONAL TIMES AUSTRALIA

SYDNEY, SYDNEY, AUSTRALIA, May 21, 2024 / EINPresswire.com / -- Josip Heit , un nom qui prend de plus en plus d'importance dans le monde des affaires internationales, s'est fait une place parmi les hommes d'affaires les plus en vue du moment grâce à ses approches innovantes et à sa vision entrepreneuriale. Connu pour sa capacité à mettre en œuvre avec succès des projets d'avenir, Heit a laissé une empreinte impressionnante dans différents secteurs.C'est dans ce contexte que NATIONAL TIMES AUSTRALIA a interviewé Josip Heit, à une époque marquée par un développement technologique rapide et où les quotidiens en ligne se sont imposés comme la source dominante de nouvelles et d'informations. Dans ce contexte, comme on peut également le voir sur Wikipédia, Heit possède actuellement 45 quotidiens avec son groupe de médias et prévoit de réunir ce nombre à 50 quotidiens sur tous les continents sous l'égide de son groupe de médias d'ici fin 2024.NATIONAL TIMES AUSTRALIA : Monsieur Heit, vous avez actuellement 45 quotidiens qui publient des nouvelles du monde entier 24 heures sur 24, sept jours sur sept, en six langues. Quelle est selon vous la différence avec le passé par rapport aux journaux imprimés ?Josip Heit : "Pendant des décennies, les journaux imprimés ont constitué l'épine dorsale du journalisme. Aujourd'hui, nous assistons à un profond glissement vers la consommation numérique des informations. Les formes de médias traditionnelles telles que les journaux imprimés et la télévision perdent régulièrement du terrain, tandis que les plateformes numériques et les médias sociaux gagnent en influence. Les journaux imprimés fournissent des nouvelles d'hier ; ils sont généralement imprimés la nuit et n'atteignent souvent le lecteur que le lendemain, lorsque les informations sont déjà dépassées".NATIONAL TIMES AUSTRALIA : Qu'est-ce qui fait le succès des quotidiens en ligne et quels sont les défis et les opportunités qui en découlent pour le secteur et les lecteurs ?Josip Heit : "Avec l'expansion d'Internet et la disponibilité des smartphones et des tablettes, les habitudes de lecture des gens ont radicalement changé. Les quotidiens en ligne offrent un accès rapide et facile aux dernières nouvelles, souvent en temps réel. Les utilisateurs peuvent s'informer sur les événements du monde entier 24 heures sur 24, sans devoir attendre la prochaine édition du journal imprimé.L'un des avantages décisifs des plates-formes numériques est leur caractère multimédia. Les articles sont complétés par des images, des vidéos et des graphiques interactifs qui améliorent la compréhension et la profondeur du reportage. De plus, des hyperliens permettent aux lecteurs de passer d'un article à l'autre et de recueillir ainsi des informations supplémentaires".NATIONAL TIMES AUSTRALIA : Vous accordez une grande importance à la durabilité et avez redonné vie à des quotidiens légendaires. De quoi s'agit-il ?Josip Heit : "Alors que les gens continuent à jeter beaucoup trop de choses, j'ai fait revivre des titres de journaux centenaires et j'ai obtenu les droits de la marque. Par exemple, "The Peninsula Times" d'Afrique du Sud : https://en.wikipedia.org/wiki/The_Peninsula_Times ou "The Hongkong Telegraph" de Hong Kong/ République populaire de Chine : https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hongkong_Telegraph ainsi que "La Gaceta de México" du Mexique : https://en.wikipedia.org/wiki/La_Gaceta_de_M%C3%A9xico et "Bombay Durpun" de l'Inde : https://en.wikipedia.org/wiki/The_Bombay_Durpun Avec nos partenaires, nous avons également analysé les algorithmes et le comportement de lecture des utilisateurs afin de proposer des contenus sur mesure qui correspondent aux intérêts individuels. Ces flux d'informations personnalisés permettent aux lecteurs de recevoir des informations pertinentes et intéressantes sans avoir à les chercher longtemps. De plus, aucun lecteur ne doit s'abonner pour pouvoir lire des nouvelles du monde entier, ce qui nous distingue nettement des autres médias".NATIONAL TIMES AUSTRALIA : Malgré leurs nombreux avantages, les quotidiens en ligne sont confrontés à des défis considérables, notamment en matière de monétisation. Comment résolvez-vous ce problème si vous ne vendez pas d'abonnement ?Josip Heit : "Alors que les journaux imprimés pouvaient compter sur les revenus des ventes et la publicité, les plateformes numériques doivent trouver des moyens créatifs pour générer des revenus. Les paywalls, les abonnements et la publicité numérique sont des modèles courants, mais ils se heurtent souvent à la résistance des utilisateurs habitués à des contenus gratuits. Nous résolvons ce problème avec la publicité. Celle-ci est placée par nos partenaires publicitaires, ce qui permet aux lecteurs d'accéder gratuitement aux actualités et à nos partenaires publicitaires de se faire connaître".NATIONAL TIMES AUSTRALIA : Un autre problème est la propagation des fausses nouvelles et la crédibilité des sources. Dans le monde numérique, n'importe qui peut publier des informations sur Internet, ce qui rend difficile pour les lecteurs de distinguer les nouvelles dignes de confiance des fausses informations.Josip Heit : "Les quotidiens en ligne sérieux doivent miser davantage sur la qualité et la vérification des faits pour se démarquer des sources peu sérieuses. Les innovations technologiques telles que l'intelligence artificielle et la réalité augmentée y contribuent. Je soutiens le commissaire européen Thierry Breton dans la création d'un espace numérique sûr et digne de confiance, combiné à un cadre juridique amélioré et à une poursuite sans relâche des fake news, des contre-vérités et des diffamations sur Internet".NATIONAL TIMES : Quel est le rôle du journalisme en tant que gardien de la démocratie et informateur du public dans le monde numérique ?Josip Heit : "Le journalisme fait office de quatrième pouvoir dans l'État, aux côtés des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Son rôle est de dénoncer les abus de pouvoir et la corruption et d'instaurer la transparence. Les journalistes enquêtent, font des recherches et remettent en question de manière critique les actions des gouvernements, des entreprises et d'autres institutions puissantes. Par leurs reportages, ils veillent à ce que les puissants aient à rendre des comptes et à ce que les citoyens soient informés des évolutions politiques et sociales importantes. Dans ce contexte, les quotidiens en ligne ont révolutionné la manière dont nous consommons les informations. Leur capacité à fournir des contenus actuels, multimédias et personnalisés en fait un élément indispensable de la vie moderne. Cela ouvre des possibilités passionnantes pour l'évolution du journalisme".NATIONAL TIMES AUSTRALIA: Merci beaucoup Monsieur Heit.

