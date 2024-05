DIAGNOS célèbre le lancement du nouveau service de dépistage de la rétinopathie diabétique de Labtician en Ontario et renouvelle son entente de distribution

BROSSARD, Québec, 21 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un pionnier dans la détection précoce de problèmes de santé critiques grâce à sa plateforme FLAIRE basé sur l'Intelligence Artificielle (IA), est ravie d'annoncer le renouvellement de son entente de distribution avec Labtician, un chef de file dans le domaine des fournitures et équipements médicaux, pour le territoire canadien.



Cet accord de distribution renouvelé intervient après l'intégration définitive de l'algorithme d'analyse et de traitement d'images de DIAGNOS pour la rétinopathie diabétique dans la plateforme Labtician offrant une solution complète pour les cliniques d'endocrinologie.

« L'engagement indéfectible de Labtician envers l'excellence et sa portée étendue au sein de la communauté médicale complète parfaitement notre mission de fournir des services de dépistage de premier ordre pour la santé oculaire », a déclaré M. Yves-Stéphane Couture, chef de l'exploitation de DIAGNOS. « Nous sommes ravis d'annoncer la prolongation de notre partenariat pour trois années supplémentaires. Notre effort conjoint visant à introduire un service de dépistage de la rétinopathie diabétique dans les cliniques d'endocrinologie de l'Ontario, en tirant parti des codes d'évaluation à distance du Régime d'assurance-maladie de l'Ontario (RAMO marque une étape importante. Cette initiative améliorera notamment l'accès aux soins oculaires vitaux pour les patients diabétiques, en répondant à leur besoin urgent d'éliminer les obstacles qui contribuent à une mauvaise observance avec ces patients, réduisant ainsi le risque de perte de vision ».

« Labtician fait écho à l'enthousiasme de DIAGNOS pour le renouvellement de l'accord de distribution. Notre collaboration continue souligne notre engagement commun à fournir des solutions de soins de santé de pointe à travers le Canada », a déclaré M. Polydor Strouthos, président de Labtician. « En intégrant la technologie de DIAGNOS dans notre portefeuille de solutions, nous élargissons davantage l'accès aux dernières innovations médicales pour les praticiens et les patients. Notre engagement est d'accroître l'accès aux soins de santé oculaire pour les patients diabétiques, comme indiqué dans notre énoncé d'objectif. Faire progresser le Santé visuelle des patients. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat fructueux et d'avoir un impact positif sur le paysage des soins de santé ».

Le vaste réseau et l'expertise de Labtician dans le secteur de la distribution médicale complètent la mission de DIAGNOS de fournir aux professionnels de la santé des solutions fiables et efficaces. Cette collaboration renforce non seulement la présence de DIAGNOS sur le marché canadien, mais renforce également son engagement à soutenir les besoins changeants de l'industrie des soins de santé.

Le renouvellement de l'entente de distribution entre DIAGNOS et Labtician contribuera à répondre aux préoccupations persistantes liées au vieillissement de la population et au besoin d'accès à des professionnels de la vue et souligne l'engagement des deux sociétés à faire progresser la prestation des soins de santé et les résultats pour les patients. Grâce à des efforts de collaboration, DIAGNOS et Labtician visent à stimuler l'innovation et à améliorer l'accès aux soins de santé dans les hôpitaux et cliniques canadiens.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société́ canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s'appuyant sur sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à ​analyser. CARA est un outil à faible coût utilisé pour le dépistage en temps réel d'un volume élevé de patients.

Des renseignements supplémentaires sont disponibles à www.DIAGNOS.com et www.sedar.com

À propos de Labtician Ophthalmics

Labtician Ophthalmics, fabricant et partenaire commercial de produits et services de soins oculaires, se consacre à l'avancement de la santé visuelle, en facilitant la croissance et en inspirant l'action au sein de l'industrie des soins oculaires.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur https://www.labtician.com

