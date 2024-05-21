Duck Creek Technologies 隆重介紹 Formation '24 大會知名贊助商

Formation '24——全球保險和技術創新者的頂級盛會，將有數十家行業贊助商參與。

波士頓, May 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是一間定義財產及意外險 (P&C) 和一般保險行業未來的智能解決方案供應商，現欣然宣布將在備受期待的客户大會 Formation '24 上介紹一眾知名贊助商，與保險技術決策者齊聚一堂。活動定於 2024 年 5 月 21 日至 5 月 23 日在德克薩斯州達拉斯的奧姆尼達拉斯酒店舉行。



Duck Creek 歡迎來自世界各地的保險科技領導者和行業專業人士，力求圍繞推動保險業發展的最新趨勢和創新，營造充滿活力的環境，提供大量教育和交流機會。

Duck Creek Technologies 營收總監 Rohit Bedi 表示：「今年，我們的合作夥伴當中有 60 多間公司承諾提供贊助，創下歷史紀錄，包括白金贊助商 Aggne Global、Coforge、Cognizant 和 LTIMindtree，以及黃金贊助商 Accenture、Capgemini、Next Level Solutions、Opterrix、PwC、Quadient 和 Yovant，這凸顯了 Duck Creek 為造福全球客户而建立的優秀合作夥伴生態系統。我們與行業領導者保持穩固的合作關係，提供互補和獨特的解決方案，以改善和簡化共同客户的體驗。」

欲了解 Formation '24 贊助商的完整名單，請點擊此處 。會議議程和講者名單已在大會網站上公布。欲了解 Formation '24 的更多資訊，或想要立即註冊參加這項今年必去活動，請造訪 https://www.duckcreek.com/formation/ 。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一間定義財產及意外險 (P&C) 和一般保險行業未來的智能解決方案供應商。我們的平台是現代保險系統的基礎，使保險業能夠利用雲端計算的力量，實現敏捷、智能且持續發展的營運。真實性、目的性和透明度是 Duck Creek 的核心，我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。我們的市場領先解決方案可以單獨獲得或作為 全套解決方案 獲得，所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 獲得。欲了解更多資訊，請瀏覽 www.duckcreek.com 。關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X 。

傳媒聯絡人：

Dennis Dougherty

dennis.dougherty@duckcreek.com



