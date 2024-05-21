Submit Release
News Search

There were 1,840 press releases posted in the last 24 hours and 393,031 in the last 365 days.

Duck Creek Technologies 隆重介紹 Formation '24 大會知名贊助商

Formation '24——全球保險和技術創新者的頂級盛會，將有數十家行業贊助商參與。

波士頓, May 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是一間定義財產及意外險 (P&C) 和一般保險行業未來的智能解決方案供應商，現欣然宣布將在備受期待的客户大會 Formation '24 上介紹一眾知名贊助商，與保險技術決策者齊聚一堂。活動定於 2024 年 5 月 21 日至 5 月 23 日在德克薩斯州達拉斯的奧姆尼達拉斯酒店舉行。

Duck Creek 歡迎來自世界各地的保險科技領導者和行業專業人士，力求圍繞推動保險業發展的最新趨勢和創新，營造充滿活力的環境，提供大量教育和交流機會。

Duck Creek Technologies 營收總監 Rohit Bedi 表示：「今年，我們的合作夥伴當中有 60 多間公司承諾提供贊助，創下歷史紀錄，包括白金贊助商 Aggne Global、Coforge、Cognizant 和 LTIMindtree，以及黃金贊助商 Accenture、Capgemini、Next Level Solutions、Opterrix、PwC、Quadient 和 Yovant，這凸顯了 Duck Creek 為造福全球客户而建立的優秀合作夥伴生態系統。我們與行業領導者保持穩固的合作關係，提供互補和獨特的解決方案，以改善和簡化共同客户的體驗。」

欲了解 Formation '24 贊助商的完整名單，請點擊此處。會議議程和講者名單已在大會網站上公布。欲了解 Formation '24 的更多資訊，或想要立即註冊參加這項今年必去活動，請造訪 https://www.duckcreek.com/formation/

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一間定義財產及意外險 (P&C) 和一般保險行業未來的智能解決方案供應商。我們的平台是現代保險系統的基礎，使保險業能夠利用雲端計算的力量，實現敏捷、智能且持續發展的營運。真實性、目的性和透明度是 Duck Creek 的核心，我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。我們的市場領先解決方案可以單獨獲得或作為全套解決方案獲得，所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 獲得。欲了解更多資訊，請瀏覽 www.duckcreek.com。關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedInX

傳媒聯絡人：
Dennis Dougherty
dennis.dougherty@duckcreek.com



Primary Logo

You just read:

Duck Creek Technologies 隆重介紹 Formation '24 大會知名贊助商

Distribution channels: Culture, Society & Lifestyle, Insurance Industry ...


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more