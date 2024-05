Festival international de la culture du thé à Chaoyang, Pékin

BEIJING, 21 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 2024 Beijing Chaoyang International Tea Culture Festival a récemment ouvert ses portes au parc Chaoyang et à l’hôtel Junwangfu, rassemblant plus de 100 marques de thé à l’occasion de fêtes dédiées au thé, de récitals de poèmes sur cette thématique et de spectacles traditionnels de style chinois, attirant de nombreux invités nationaux et étrangers.



En entrant dans l’hôtel Junwangfu, on entend au loin le son mélodieux du guqin. Ce bâtiment pittoresque aux allures de jardin a été transformé en une salle de réception rendant hommage à la culture du thé pourvue de quatre zones distinctes respectivement consacrées à l’exposition et la présentation, à l’expérience interactive, au shopping immersif et à la nouvelle expérience culturelle, offrant aux visiteurs des visites immersives de la culture traditionnelle chinoise du thé.

Des activités spéciales ont également été organisées : rituels d’encens, ikebana, représentations de Hanfu, poèmes autour du thé, dégustation de thé et identification de fleurs. Et c’était sans compter sur la mise en scène de nouveaux scénarios de consommation tels que le « Salon thématique du thé et du café » (« Tea & Coffee Theme Salon ») et la « Soirée musicale du coucher du soleil » (« Sunset Music Party »), qui ont permis aux jeunes de se retrouver autour d’un thé.

Bien que le district de Chaoyang à Pékin ne produise pas de thé, c’est l’une des zones où la consommation de thé est la plus importante, les maisons de thé traditionnelles et les magasins de boissons à base de thé innovantes se classant parmi les plus en vue à Pékin.

Le jour du coup d’envoi du festival, Chaoyang a publié la carte de la tournée des parfums de thé, qui met en évidence les indices de parfum de thé les plus importants dans 12 quartiers d’affaires, dont le quartier des affaires, Sanlitun, Wangjing et Shuangjing.

À l’avenir, le district de Chaoyang enrichira encore les formes de consommation culturelle afin de soutenir les efforts de la ville de Pékin pour devenir un centre international de consommation, une « ville du parfum de thé » et une « ville jardin ».

Connu comme le « district numéro un de la Chine pour les affaires étrangères », le district de Chaoyang regroupe un certain nombre d’ambassades en Chine, de médias internationaux, d’organisations internationales et de sièges régionaux de sociétés multinationales. La dégustation de thé chinois offre à de nombreux amateurs internationaux une expérience unique de la culture et de l’esthétique chinoises. En outre, les boissons à base de thé du monde entier, telles que le thé noir anglais et le thé maté argentin, prospèrent ici. Utilisant le thé comme moyen de se faire des amis, Chaoyang se réjouit d’accueillir des hôtes du monde entier pour profiter ensemble du parfum et du charme du thé.

Source : le comité d’organisation du festival international de la culture du thé de Beijing Chaoyang 2024

Personne à contacter : Mme Yang, Tél. : 86-10-63074558