Ouverture de la 12e édition de la China (Hunan) International Mineral & Gem Expo

CHENZHOU, Chine, 20 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 17 mai au matin, la 12e édition de la China (Hunan) International Mineral & Gem Expo (ci-après désignée « Mineral Expo ») a ouvert ses portes au Chenzhou International Convention and Exhibition Center dans le Hunan. Les amateurs de minéraux et de pierres précieuses du monde entier se sont une nouvelle fois réunis à Chenzhou. Le thème de la Mineral Expo de cette année est « Le passé et le présent des pierres précieuses », et l’exposition se déroulera du 17 au 21 mai.



L’événement adopte un double format d’exposition en ligne et hors ligne, favorisant ainsi l’intégration interactive. L’exposition hors ligne couvre une superficie d’environ 60 000 mètres carrés et recense 1 200 stands de normes internationales. L’exposition en ligne, présentée par le biais du Mineral Expo Cloud, accueille 30 stands spéciaux panoramiques de RV et 500 stands standard. Cette année, la Mineral Expo a attiré plus de 600 exposants, soit une augmentation de 7 % par rapport à l’année dernière. Parmi eux, plus de 530 sont des exposants nationaux et plus de 70 exposants internationaux de plus de 20 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, le Maroc, l’Afrique du Sud et la Zambie, ont mis à disposition de nombreux produits minéraux et pierres précieuses de haute qualité.

Selon le Département de la publicité de la ville de Chenzhou, Chenzhou est la première ville du Hunan à s’ouvrir au sud et permet ainsi de jeter un pont entre la région centrale et la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao. Depuis que la Mineral Expo a élu domicile à Chenzhou en 2015, elle est devenue une vitrine permettant à la ville d’établir un nouveau modèle de développement, une plateforme d’ouverture de haut niveau et un canal d’intégration internationale. Au fil des ans, la Mineral Expo a attiré 2 337 millions de visiteurs au total et a enregistré un montant total des transactions de 14,3 milliards de yuans.

