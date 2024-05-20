万利能源国际有限公司与嘉吉国际公司携手支持塔塔钢铁的运载航程

香港, May 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 万利集团（以下简称「集团」）（美国纳斯达克交易所代码：BANL）子公司，亚太地区知名的船舶燃油供应公司，万利能源国际有限公司（「万利能源」）有幸参与印度塔塔钢铁集团（「塔塔钢铁」）从新西兰格拉德斯通到印度巴拉迪普的运载航程，该航程已于5月8日圆满完成。 是次成功有赖各方通力合作，其中万利能源与嘉吉国际公司（「嘉吉」）和中石化中海船舶燃料供应有限公司（「中石化中海」）合作供应了1,000吨B24生物燃料。 B24生物燃料加油服务于2024年3月15日在中国广州的港口进行。



塔塔钢铁是世界领先的钢铁生产商之一，运营和业务足迹遍布全球，而嘉吉是享有盛誉的国际公司，专注于可持续食品成分、农业方案和工业产品。

集团首次向嘉吉提供B24生物燃料加油服务，此乃一里程碑; 是次服务亦是嘉吉在中国进行的首次B24 生物燃料加油，进一步在碳减排方面奋进。

建基于这次的成功经验，加强了我们推广绿色航运，促进使用替代燃料。 使用替代燃料有利船东客户改善其船舶的营运碳强度指标（CII）评级。 CII 为 Carbon Intensity Indicator 的缩写，由国际海事组织（IMO）制订，依等级优劣给予船舶评级的一个碳强度指标。

集团主席兼行政总裁谢威廉先生表达了喜悦之情：「我们很高兴能够支持塔塔钢铁和嘉吉，为他们提供 B24生物燃油加注服务。 这是我们与塔塔钢铁的首次合作，亦是我们首次在中国向嘉吉供应B24生物燃油。」

万利集团致力于提供卓越的船舶燃料加油服务，以满足海运业不断发展的需要。 在专注于扩充欧洲业务的同时，我们将继续寻找并建立更多的战略合作伙伴，探索新机遇，以提供高效可靠的船舶燃料解决方案。

图片说明

「Cape XL」号在中国广州的港口进行B24生物燃料交付





关于万利集团

万利集团成立于 2015 年，以CBL国际有限公司（CBL International Limited）（纳斯达克： BANL）在纳斯达克股票市场上市。 集团成立至今，一直致力于为船东客户提供一站式船舶燃油供应服务。 目前，集团船舶燃油供应服务主要遍布日本、韩国、中国、香港、台湾、越南、马来西亚、新加坡、泰国、土耳其和比利时，共覆盖超过55个港口。 集团积极推动替代燃料，并已取得ISCC EU和ISCC Plus认证。

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CBL国际有限公司 (CBL International Limited)

（注册于开曼群岛的有限责任公司）

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