Erste Bank Hongrie lance l’assurance Retard de vol, un nouveau service disponible pour ses clients dans l’application George, optimisée par Companjon, leader de l’Insurtech

Cette solution d’assurance innovante offre aux clients d’Erste une protection de leurs projets de voyage contre les retards de départ d’un vol. Companjon surveille automatiquement l’état du vol couvert et déclenche une demande d’indemnisation de 16 000 HUF – instantanément créditée sur le compte du client – lorsque le retard atteint une heure.

DUBLIN, Irlande, 18 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Erste Bank Hongrie, qui fait partie du groupe Erste, l’un des plus grands fournisseurs de services financiers d’Europe centrale et orientale, a lancé l’assurance Retard de vol Erste pour ses clients bancaires dans son application George. Disponible dès aujourd’hui, le tout nouveau service numérique de George permet aux titulaires d’un compte de détail libellé en forint de protéger leurs projets de voyage contre les retards de départ d’un vol d’une heure. L’assurance est proposée par Companjon, leader européen de l’Insurtech B2B2C, spécialiste des solutions d’assurance intégrées entièrement numériques et pilotées par l’IA.



L’assurance Retard de vol Erste est une expérience entièrement automatisée pour les clients Erste : le jour du départ du vol, Companjon surveille le vol en temps réel et approuve automatiquement une demande d’indemnisation de 16 000 HUF lorsque le vol affiche une heure de retard par rapport à son heure de départ initialement prévue. L’argent est directement et instantanément crédité sur le compte du client, et il n’y a aucune limitation quant à la manière dont le paiement peut être utilisé.

L’assurance Retard de vol Erste peut être souscrite entre 180 jours et sept jours avant le départ du vol pour 1 999 HUF par billet et par vol. Les clients d’Erste peuvent étendre cette protection pour inclure jusqu’à trois compagnons de voyage supplémentaires sur le même vol pour le même coût (par passager) avec la même indemnisation (par billet).

László Harmati, directeur général adjoint d’Erste Bank Hongrie, a déclaré : « Erste rend ses services de plus en plus personnalisés et adaptés. Nous pensons qu’en mettant en œuvre les solutions numériques les plus récentes, telles que l’assurance Retard de vol, nous pouvons aider nos clients à préserver leur santé financière. En plus de faciliter les finances quotidiennes, notre offre est complétée par des services auxiliaires qui apportent aux clients une réelle valeur ajoutée. Par conséquent, Erste associe l’innovation des solutions de Fintech et d’Insurtech à la fiabilité des services bancaires traditionnels. »

Matthias Naumann, directeur général de Companjon, a déclaré : « Le lancement de l’assurance Retard de vol Erste arrive à un moment particulièrement opportun, à l’approche de la saison des voyages estivaux. Ce fut un privilège de collaborer avec Erste Bank Hongrie sur ce service en lui apportant notre soutien dans ses efforts visant à élargir et à améliorer leur offre de services numériques personnalisés et adaptés à leurs clients. Nous espérons avoir l’opportunité de concevoir et de mettre en œuvre des solutions d’assurance plus modernes avec Erste Bank, qui continueront de dynamiser son écosystème numérique et de la différencier de ses concurrents pour la plus grande satisfaction de ses clients. »

Companjon, créée en 2020, a connu une croissance rapide au cours de l’année dernière avec le lancement de plusieurs solutions d’assurance modernisées et paramétriques auprès de marques mondialement reconnues dans les secteurs de l’événementiel et du divertissement, de la mobilité et de la Fintech. En 2023, l’entreprise a réalisé plus de 33 millions de transactions grâce à sa conception de solutions sans précédent qui exploitent les dernières technologies, comme l’IA, afin de satisfaire les clients de ses partenaires commerciaux dans plus de 32 pays à travers l’Europe et au-delà.

À propos de Companjon

Companjon est une start-up du secteur de l’insurtech B2B2C de premier plan, spécialiste de l’assurance intégrée entièrement numérique et pilotée par l’IA. Ses solutions d’assurance modernes et complètes permettent aux entreprises de satisfaire leurs clients et d’accroître leur valeur en consolidant la fidélité à la marque et en créant de nouvelles opportunités de revenus auxiliaires. Companjon conçoit, crée et assure ses solutions de tarification dynamique sur une plateforme 100 % cloud capable d’émettre 32 000 contrats par seconde, d’intégrer facilement des passerelles API et de tirer parti des dernières technologies de pointe. Elle a été reconnue par FinTech Global comme l’une des insurtechs les plus innovantes au monde pendant trois années consécutives (de 2021 à 2023).

Companjon a pour ambition de changer la façon dont les gens perçoivent l’assurance en créant des expériences fluides et positives lorsque les choses ne se passent pas comme elles le devraient : être là quand la « vie » vous impose ses imprévus. La société est enregistrée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d’Irlande.

www.companjon.com

