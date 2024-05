Il King Faisal Specialist Hospital & Research Centre vince il Tech Impact Award 2024 di VBHC

RIYADH, Arabia Saudita, May 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) ha raggiunto un traguardo significativo vincendo l'edizione del 2024 del Tech Impact Award, un prestigioso riconoscimento presentato dal Value-Based Health Care Centre Europe. Questo premio, conferito per la sua pionieristica iniziativa di emodialisi domiciliare, sottolinea l’impegno incrollabile del KFSHRC a sostegno di un’assistenza sanitaria completa e consolida ulteriormente la sua posizione di leader globale nel settore sanitario.

L’iniziativa premiata è una testimonianza dell’approccio orientato al paziente del KFSHRC, concepito per rispondere alle esigenze uniche dei pazienti con patologie renali in stadio avanzato, disabilità fisiche e difficoltà di mobilità. Questo sistema completo di assistenza continua e di supporto, fornito nella comodità delle case dei pazienti, non solo garantisce i più elevati standard di sicurezza e comfort, ma migliora in modo significativo anche la loro qualità di vita.

Il Dottor Wael Habhab, Presidente del Dipartimento di Medicina Interna del KFSHRC di Gedda e medico responsabile dell’iniziativa di emodialisi domiciliare, ha dichiarato: “I risultati iniziali dell’iniziativa hanno mostrato una riduzione sostanziale delle visite al pronto soccorso e dei ricoveri ospedalieri, oltre a tassi di riospedalizzazione più bassi”. Il Dottor Habhab ha anche confermato che l’iniziativa ha alleggerito notevolmente l’onere della gestione dei farmaci per le malattie ossee e minerali associate all’insufficienza renale cronica, oltre a diminuire la necessità di iniezioni di farmaci per via endovenosa.

Il premio viene assegnato agli istituti sanitari che offrono soluzioni innovative, contribuiscono a risultati concreti, riducono i costi e migliorano il valore del paziente, il tutto in un quadro di coinvolgimento autentico tra operatori sanitari e pazienti, ridefinendo gli standard sanitari per fornire servizi eccezionali, orientati al paziente.

È importante notare che il KFSHRC è tra i leader mondiali nell’offerta di assistenza sanitaria specializzata, nel promuovere l’innovazione e come centro di ricerca medica avanzata e di istruzione. Grazie a partnership strategiche con importanti strutture locali, regionali e internazionali, l’ospedale si dedica al progresso delle tecnologie mediche e all’elevazione degli standard dell’assistenza sanitaria a livello mondiale.

Il King Faisal Specialist Hospital & Research Centre è stato classificato al primo posto nel Regno e al 20° posto globale ed è stato inserito nell’elenco dei 250 migliori istituti sanitari del mondo, per il secondo anno consecutivo; inoltre, è stato riconosciuto come il brand sanitario più prezioso nel Regno e nel Medio Oriente, secondo la classifica del 2024 di Brand Finance. Inoltre, nello stesso anno, è stato classificato tra i migliori ospedali del mondo dalla prestigiosa rivista Newsweek.

