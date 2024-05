Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre lauréat du prix « Tech Impact » VBHC 2024

RIYAD, Arabie Saoudite, 17 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre, ci-après « KFSH&RC », soit l’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal, a franchi un cap de taille en remportant le prix « Tech Impact » 2024, une prestigieuse distinction décernée par le centre européen dédié à l’instauration d’indicateurs visant les soins de santé axés sur la valeur (Value-Based Health Care). Cette distinction récompense son innovation en dispositif d’hémodialyse à domicile (ou HD à domicile) et souligne l’engagement inébranlable du KFSH&RC envers la fourniture de soins de santé complets, tout en renforçant davantage sa position de leader mondial de la santé.

Cette initiative primée témoigne de l’approche centrée sur le patient développée par le KFSH&RC, conçue pour répondre aux besoins uniques des patients atteints de maladies rénales à des stades avancés, de handicaps moteurs et rencontrant des problèmes de mobilité. Ce système complet de soins continus et de soutien aux patients, administré à domicile pour leur confort est non seulement garant du respect des plus hautes normes de sécurité et de confort, mais améliore considérablement leur qualité de vie en parallèle.

Pour le Dr Wael Habhab, président du département de médecine interne du KFSH&RC à Djeddah et médecin principal pilotant l’initiative de dialyse à domicile : « Les premiers résultats mettent en évidence une nette baisse des visites aux urgences et des admissions à l’hôpital, mais aussi un taux inférieur de ré-hospitalisation. » Il a également confirmé que ce système avait largement fluidifié le principe de gestion médicamenteuse pour les maladies osseuses et les symptômes de carence en minéraux liés à l’insuffisance rénale chronique. Il a par ailleurs contribué au recul du besoin en injections intraveineuses.

Le prix est décerné aux établissements de santé qui développent des solutions au service de l’innovation, apportent des résultats concrets, réduisent les coûts et améliorent la valeur pour les patients, le tout dans le cadre d’un authentique engagement entre les prestataires de santé et les patients, redéfinissant ainsi les normes de santé pour délivrer des services exceptionnels et centrés sur le patient.

Il est à noter que l’hôpital fait partie des leaders mondiaux en matière de soins de santé spécialisés et d’innovation, et qu’il fait office de centre de formation et de recherche médicale avancée. Grâce à des partenariats stratégiques avec d’éminents établissements locaux, régionaux et internationaux, l’hôpital se consacre à faire progresser les technologies médicales et à relever les normes applicables aux soins de santé dans le monde entier.

Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre se place en tête des établissements de santé du royaume saoudien, et se distingue au 20e rang mondial du classement des 250 meilleurs hôpitaux du monde pour la deuxième année consécutive. Son empreinte est également reconnue au titre de la marque de santé la plus valorisée du royaume et du Moyen-Orient en 2024, selon Brand Finance, et le célèbre magazine Newsweek l’a distingué parmi les meilleurs hôpitaux du monde cette même année.

