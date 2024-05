Aktionärinnen und Aktionäre stimmen auf der ordentlichen Hauptversammlung 2024 der BioNTech SE allen Tagesordnungspunkten zu

MAINZ, Deutschland, 17. Mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, „BioNTech“ oder „das Unternehmen“) hat heute, am 17. Mai 2024, die diesjährige ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Insgesamt waren 87,51 Prozent des Grundkapitals bei der virtuellen Versammlung vertreten. Es standen 14 Punkte auf der Tagesordnung der Hauptversammlung. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkten mit breiter Mehrheit zu.



„Im Rückblick auf die vergangenen Jahre, die zweifellos von der globalen COVID-19-Pandemie geprägt waren, markierten die COVID-Jahre für BioNTech einen Kompetenzsprung“, sagte Helmut Jeggle, Vorsitzender des Aufsichtsrats von BioNTech. „BioNTech hat mit der Entwicklung und Kommerzialisierung eines führenden COVID-19-Impfstoffs bewiesen, dass es gesteckte Ziele erfolgreich erreichen kann. Die solide finanzielle Position bildet eine hervorragende Grundlage für die Transformation BioNTechs in ein Unternehmen mit mehreren zugelassenen Produkten. Dafür liegt der Schwerpunkt in diesem wie im kommenden Jahr darauf, die Kommerzialisierung in der Onkologie vorzubereiten und Markteinführungen erfolgreich umzusetzen.“

„2023 war ein Jahr, in dem wir in vielen Bereichen wichtige Fortschritte gemacht haben: Wir haben unsere Position im COVID-19-Impfstoffmarkt behauptet. Wir haben unsere Onkologie-Pipeline weiterentwickelt, ermutigende Daten für Kandidaten aus unserer Onkologie-Pipeline veröffentlicht und potenziell zulassungsrelevante Studien gestartet. Und wir haben unsere Organisation in Vorbereitung auf die nächste Wachstumsphase gestärkt, insbesondere mit Blick auf unsere geplanten Markteinführungen in der Onkologie“, sagte Prof. Dr. Ugur Sahin, CEO und Mitgründer von BioNTech. „Wir hoffen, dass unsere Produktkandidaten bei erfolgreicher Zulassung zukünftig in vielen Bereichen die etablierten Krebs-Behandlungsansätze ergänzen oder ersetzen könnten.“

Die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten können auf der Webseite zur Hauptversammlung 2024 der BioNTech SE unter dem Abschnitt „Präsenz und Abstimmungsergebnisse“ eingesehen werden. Die Rede von Prof. Dr. Ugur Sahin sowie die Präsentationen können unter dem gleichen Link im Abschnitt „Reden und Präsentationen“ eingesehen werden.

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, verschiedene proteinbasierte Therapeutika, darunter bispezifische Immuncheckpoint-Modulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie niedermolekulare Wirkstoffe. Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Biotheus, DualityBio, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genevant, Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de .

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht begrenzt auf Aussagen zur Finanzlage von BioNTech; zu den Forschungs- und Entwicklungsprogrammen von BioNTech, einschließlich Aussagen zum Zeitplan, zu den damit verbundenen Vorbereitungsarbeiten und zur Verfügbarkeit von Ergebnissen; sowie zu den Vorbereitungen von BioNTech auf potenzielle Produkteinführungen in der Onkologie. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind weder Versprechen noch Garantien und sollten nicht als solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter „Risk Factors“ in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das am 31. März 2024 endende Quartal und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten Dokumenten zu lesen. Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

KONTAKTE

Investoranfragen

Dr. Victoria Meissner

+1 617 528 8293

Investors@biontech.de