Circulez en toute sécurité durant la fin de semaine de la fête des Patriotes Dites non à l’alcool et la drogue au volant sur la route, les sentiers et les cours d’eau

OAKVILLE, Ontario, 17 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche du congé de la fête de la Reine et de la fête des Patriotes, MADD Canada invite la population à contribuer à la sécurité des routes, des sentiers et des cours d’eau en s’engageant à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies.



« Pour plusieurs, ce congé marque le début non officiel de l’été et nous tenons à ce que tout le monde ait du plaisir durant cette longue fin de semaine, a affirmé Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. J’ai perdu ma mère dans une collision causée par un chauffard aux capacités affaiblies et ma famille souffre de son absence chaque fois qu’il y a un congé. Alors que nous passerons du temps avec nos familles et nos amis durant ce long week-end, nous souhaitons qu’aucune autre famille ne soit obligée de souffrir comme la nôtre à cause d’un conducteur aux capacités affaiblies. »

Les collisions, les morts et les blessures causées par les personnes qui conduisent avec les capacités affaiblies par l’alcool, le cannabis ou d’autres drogues sont entièrement évitables. Confiez la conduite à une personne sobre et engagez-vous à :

ne jamais conduire une voiture, un bateau, un VTT ou n’importe quel autre véhicule avec les capacités affaiblies;

ne jamais monter en voiture avec un conducteur dont les capacités sont affaiblies;

signaler les conducteurs dont les capacités semblent être affaiblies au 911.



« Le meilleur moyen d’être certain d’avoir du plaisir en toute quiétude est de prendre le temps de prévoir un moyen sécuritaire de rentrer à la maison avant votre sortie, a ajouté Mme Hansen Pratt. Passez la nuit chez vos parents ou amis, profitez des transports collectifs, choisissez un conducteur désigné sobre ou faites l’essai d’Uber, l’application officielle de transport désigné de MADD Canada. »

En plus d’être le début non officiel de l’été, ce long week-end marque le lancement de la Campagne 911 annuelle de MADD Canada. Cette campagne de sensibilisation nationale encourage les gens à appeler le 911 s’ils voient un conducteur d’automobile, de bateau ou de VTT dont les capacités semblent être affaiblies. MADD Canada et ses sections collaborent avec les services de police, les municipalités, les régions, les ports de plaisance, les marinas et d’autres organisations pour assurer la diffusion de la Campagne 911 à l’échelle du pays au moyen de pancartes, de panneaux publicitaires, de messages d’intérêt public, d’affiches et d’activités communautaires. Pour en savoir davantage sur les moyens de reconnaître un conducteur ou un plaisancier aux capacités affaiblies, veuillez consulter la section « Programmes » du site Web de MADD Canada (madd.ca).

Bien que la Campagne 911 soit une campagne permanente, nous en relevons l’intensité d’un cran ou deux durant le printemps et la saison estivale puisque ce sont des périodes de grands déplacements — allers et retours au chalet, excursions en voiture, vacances, randonnées sur les sentiers, promenades en bateau. MADD Canada tient à remercier Maritime-Ontario Freight Lines ltée de sa généreuse commandite de longue date de cette importante campagne qui nous aide à améliorer la sécurité de nos routes et de nos communautés.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Marie Claude Morin, responsable régionale – Québec, MADD Canada, au 1-800-665-6233 poste 233 ou mmorin@madd.ca