Penske Truck Leasing proposera les camions à moteur P7-C EV de REE à ses clients pour des démonstrations et des commandes dans toute l’Amérique du Nord

- Le camion REE® Penske sera exposé au stand de REE lors du salon de l’automobile ACT Expo prévu à las Vegas.



- Le camion de REE® Penske est doté d’une traction intégrale et à direction par câble avec une autonomie de 150 miles et une cabine centrée sur le conducteur, équipée d’une benne DuraPlate® de 16 pieds de Wabash avec rampe

- REE et Penske tiendront une conférence de presse conjointe sur le renforcement de leur collaboration lors de l’exposition ACT Expo de Las Vegas





LAS VEGAS, 17 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- REE Automotive Ltd. (Nasdaq: REE), société de technologie automobile de plateformes de camions électriques entièrement câblés, a annoncé aujourd’hui que Penske Truck Leasing, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services de transport, commencera à proposer les véhicules électriques de REE à ses clients intéressés par l’électrification de leur flotte, dans le cadre des démonstrations et des commandes, afin de renforcer la valeur du carnet de commande de REE estimé actuellement à 50 millions de dollars.

« Nous attendons avec intérêt d’ajouter le véhicule à commande de REE à notre gamme de camions électriques et de donner à nos clients l’occasion de faire des démonstrations et d’expérimenter la technologie de première main », a déclaré Paul Rosa, Vice - Président senior de l’approvisionnement et de la planification du parc automobile chez Penske.

Paul Rosa et Daniel Barel, co-fondateur et PDG de REE, tiendront une conférence de presse conjointe sur le renforcement de leur collaboration le 22 mai 2024 à 12 h 45 (fuseau horaire du Pacifique) au stand de REE à l’occasion de l’exposition ACT Expo.

Les clients de Penske auront l’occasion d'expérimenter les avantages attendus du premier véhicule électrique au monde certifié par les normes fédérales américaines de sécurité des véhicules à moteur (FMVSS), un véhicule électrique piloté par logiciel et équipé de la technologie REEcorner® entièrement câblée comprenant:

Manœuvrabilité et fonctionnalité de transmission intégrale

Sécurité accrue grâce à une conception opérationnelle en cas de défaillance, au moyen de redondances dans le matériel et le logiciel

Habitacle centré sur le conducteur avec une excellente ergonomie et une faible hauteur de châssis

REEcorners conçus pour la facilité d’entretien afin de réduire le coût total de possession (TCO)

Valeurs résiduelles élevées

A l’épreuve du temps, autonome et capable d’effectuer des mises à jour (OTA)

Conception modulaire et mise rapide sur le marché

Efficacité énergétique optimale

« L’annonce d’aujourd’hui témoigne de la synergie entre la technologie révolutionnaire de REE et l’engagement de Penske à jouer un rôle de premier plan dans l’industrie du transport et de la logistique », a déclaré Daniel Barel, PDG et cofondateur de REE Automotive. « C’est le fruit d’une longue collaboration et de l’intégration de la voix du client de Penske. Nous travaillons actuellement sur d’autres configurations P7-C afin de maximiser l’utilisation de la gamme variée des produits de Penske. En nous associant à Wabash pour cette mise à niveau, nous pensons que nous avons pu fournir un produit supérieur à Penske, répondant à ses exigences et à celles de l’entreprise et en élargissant notre liste de monteurs qui peuvent s’intégrer normalement aux plateformes de REE.

REE a collaboré avec Wabash pour équiper le P7-C avec une carrosserie de camion DuraPlate® sur mesure, utilisant le plancher bas unique, et toutes les roues motrices par fils caractéristiques P7-C. Les propriétés légères de la technologie DuraPlate de Wabash améliorent la fabrication des châssis électriques pour les flottes tout en maintenant leur durabilité. Les voitures alimentées par REE sont prêt à être adaptés et conçus pour offrir des avantages considérables aux installations de carrosserie, notamment:

Aucun foret Écrous de fixation intégrés permettant de fixer les carrosseries directement sur les rails du châssis.

Écrous de fixation intégrés permettant de fixer les carrosseries directement sur les rails du châssis. Maintenance de la batterie Accessible sous le châssis

Accessible sous le châssis Plancher plat avec rampe intégrée Avantages structurels et économie de poids grâce à la réduction des besoins en kits de montage des carrosseries supplémentaires, et suspension indépendante pour réduire les contraintes sur la carrosserie. La rampe s’accommode de la configuration de la caisse à plancher bas.

Avantages structurels et économie de poids grâce à la réduction des besoins en kits de montage des carrosseries supplémentaires, et suspension indépendante pour réduire les contraintes sur la carrosserie. La rampe s’accommode de la configuration de la caisse à plancher bas. Intégration électrique: Faisceaux de châssis prêts à l’emploi pour les systèmes électriques et ADAS

Faisceaux de châssis prêts à l’emploi pour les systèmes électriques et ADAS Systèmes d’aide à la conduite: Intégration parfaite des systèmes tiers ; les images des caméras peuvent être visualisées directement sur l’écran d’infodivertissement



Pour en savoir d’avantage sur la technologie brevetée de REE Automotive et sa valeur de proposition unique, qui permettent à l’entreprise d’ouvrir de nouvelles perspectives dans l’e-mobilité, veuillez visiter le site www.ree.auto.

REE Automotive

REE Automotive (Nasdaq: REE) est une société de technologie automobile qui permet aux entreprises de construire des véhicules électriques de formes et de tailles diverses sur ses plateformes modulaires. Avec une liberté de conception totale, les véhicules du dispositif révolutionnaire REEcorner®, qui regroupe les composants essentiels du véhicule (direction, freinage, suspension, groupe motopropulseur et contrôle) en un seul module compact, situé entre le module et le châssis. Première entreprise à certifier FMSSS, un véhicule à commande aux États unis, la technologie by-wire de REE pour la conduite, la direction et le contrôle élimine la nécessité d’une connexion mécanique. L’utilisation de quatre REEcorners® identiques permet à REE de fabriquer les plateformes de VE les plus plates du secteur, avec plus d’espace pour les passagers, le chargement et les batteries. Les plateformes de REE sont modulables et autonomes, offrent un coût total de possession faible (TCO) et réduisent considérablement le délai de mise sur le marché pour les flottes qui souhaitent à s’électrifier. Pour en savoir plus, visitez le site www.ree.auto.

A propos de Penske Truck Leasing

Penske Truck Leasing est une société de Penske Transportation Solutions dont le siège est situé à Reading, en Pennsylvanie. Fournisseur de premier plan de solutions de transport innovantes, Penske exploite et entretient 445 000 véhicules et sert ses clients à partir de 980 installations de maintenance et de plus de 2650 sites de location en Amérique du Nord. Les solutions Penske comprennent la location de camions à service complet, l’entretien du parc, la location de camions, les véhicules d’occasion et une gamme complète de technologie pour que le monde continue à aller de l’avant. Pour en savoir plus, visitez le site PenskeTruckLeasing.

Contact avec les Médias

Malory Van Guilder

Skyya PR pour REE Automotive

+1 651-335-0585

ree@skyya.com

Contact Investisseurs

Kamal Hamid

VP Relations Investisseurs| REE Automotive

+1 303-670-7756

investors@ree.auto

Mises en garde concernant les déclarations prospectives

La présente communication contient certaines déclarations prospectives au sens des dispositions « d’exonération de responsabilité » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, Section 27A du Securities Act de 1933, tel qu’amendé, et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu’amendé. Les déclarations prospectives comprennent, mais sans s’y limiter, les déclarations concernant les attentes, les espoirs, les convictions, les intentions ou les stratégies de REE ou de son équipe de direction concernant l’avenir. Par exemple, REE utilise des déclarations prospectives lorsqu‘elle évoque les avantages de la conception de son véhicule, son intention de proposer d’autres configurations du P7-C, de tenir une conférence de presse avec Penske à l’exposition ACT Expo, et de faire des essais pour augmenter la valeur de son carnet de commandes déjà à 50 millions de dollars, et l’intention de Penske de faire des démonstrations du P7-C à ses clients. Par ailleurs, toute déclaration faisant référence à des plans, projections, prévisions ou autres types d'évènements futurs, y compris toutes les hypothèses sous-jacentes, sont des déclarations prospectives. Les mots : « viser », « anticiper », « apparaitre », « approximatif», « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « s’attendre », « prévoir », « avoir l’intention », « pouvoir », « planifier », « possible », « potentiel », « prédire », « projeter », « chercher », « devrait », « serait », « conçu », » cible » et des expressions similaires (ou la version négative de ces mots ou réexpressions) peuvent permettre d’identifier des expressions prospectives, mais l’absence de ces mots ne signifie pas qu’une déclaration n’est pas prospective. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, peuvent être des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans la présente communication peuvent contenir entre autres, des déclarations relatives aux plans stratégiques et opérationnels, à la technologie, , aux relations, et aux objectifs de REE, y compris sa capacité à satisfaire aux exigences de certification, l'impact des tendances et de l’intérêt pour nos activités, nos produits et notre propriété intellectuelle, les prévisions de croissance de REE, et ses résultats, ses opérations, ses performances et sa situation financière futurs.

Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles de REE concernant des évènements futurs et sur les informations disponibles, et s’appuient sur les informations actuellement disponibles à la date de cette communication, et sur les attentes, prévisions et hypothèses actuelles. Bien que REE estime que les attentes contenues dans les déclarations prospectives soient raisonnables, ces déclarations impliquent un nombre inconnu de risques, d’incertitudes, de jugements et d’autres facteurs qui pourraient faire de telle sorte nos résultats, performances ou réalisations réels diffèrent matériellement des résultats, performances ou réalisations exprimés ou sous entendus dans les déclarations prospectives. Ces facteurs sont difficiles à prévoir avec précision et peuvent échapper au contrôle de REE. Les déclarations prospectives contenues dans la présente communication ne sont valables qu’à la date à laquelle elles ont été faites et REE ne s’engage pas à les mettre à jour, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, si les circonstances venaient à changer, sauf si les lois sur les valeurs mobilières et autres lois l’exigent. Compte tenu de ces risques et de ces incertitudes, les investisseurs doivent garder à l’esprit que les résultats, évènements ou développements évoqués dans les déclarations dans cette déclaration peuvent ne pas se produire.

Les incertitudes et les facteurs de risque susceptibles d’affecter les performances futures de REE et d’entraîner des différences dans les résultats réels de REE comprennent, mais ne limitent pas à : La capacité de REE de commercialiser son plan stratégique, y compris son plan visant à évaluer, obtenir une autorisation réglementaire, produire et commercialiser sa gamme P7, la capacité de REE à maintenir et faire progresser les relations de niveau 1 et les partenaires stratégiques actuels, le développement de prototypes avancés et commercialisables, la capacité de REE de développer et de mettre à l’échelle la capacité de fabrication par le biais de relations avec des fournisseurs de niveau 1; les estimations de REE concernant les ventes unitaires, les dépenses de rentabilité et les hypothèses sous-jacentes; la dépendance de REE à l’égard de son centre d’excellence en ingénierie au Royaume Uni, pour la conception, la validation, la vérification, les essais et l’homologation de ses produits, l’historique d’exploitation limité de REE, les antécédents opérationnels limités de REE; les risques liés à la mise en place de la chaine d’approvisionnement de REE, les risques liés aux projets de production commerciale initiale de REE, la dépendance de REE à l’égard des fournisseurs potentiels, dont certains auront une source unique ou limitée; le développement du marché des VE (véhicules électriques); les risques liés à la violation de la sécurité des données, à la défaillance des systèmes de sécurité de l’information et aux préoccupations en matière de respect de la vie privée; les risques liés au non respect de l’exigence du prix minimum de l’offre du Nasdaq; les ventes futures de nos titres par les actionnaires importants existants ou par nous pourrait entraîner une baisse du prix du marché des actions ordinaires de Catégorie A; l’éventualité d’une perturbation des routes maritimes en raison d’accidents, les évènements politiques, les hostilités internationales et l'instabilité, la piraterie ou les actes terroristes; la concurrence intense dans l’espace de mobilité électronique, y compris avec des concurrents qui disposent de ressources plus importantes; les risques liés au fait que REE est constituée en Israël et régie par le droit israélien; la capacité de REE de réaliser des investissements continus sur sa plateforme; l’impact de variation des taux d’intérêt, le conflit en cours entre l’Ukraine et la Russie et toute autre épidémie ou foyer sanitaire à l’échelle mondiale, ainsi que les conditions mondiales défavorables, y compris l’incertitude macroéconomique et géopolitique; l’environnement économique mondial, le marché mondial, les conditions politiques et économiques des pays où nous opérons; le conflit militaire en cours en Israël; les fluctuations des taux d’intérêt de change; l’environnement économique mondial, les conditions politiques et économiques des pays où nous opérons; le conflit en cours en Israël; les fluctuations des taux d’intérêt de change; la nécessité d’attirer, de former et de retenir une main d'œuvre technique hautement qualifiée; les changements des lois et règlements ayant un impact sur REE; la capacité de REE de faire respecter, de maintenir et de protéger les droits de propriété intellectuelle; la capacité de REE de retenir des ingénieurs et d'autres employés hautement qualifiés pour atteindre ses objectifs; et d’autres risques et incertitudes énoncés dans les sections intitulées « Facteurs de risque » et « Mise en garde » concernant les déclarations prospectives » dans le Rapport annuel de REE adressé au Securities and Exchange Commission des Etats Unis (le « SEC ») en date du 27 mars 2024 et dans les documents déposés ultérieurement.

