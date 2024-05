CryoMass s’associe à LEEF, une entreprise productrice de cannabis des plus puissantes, pour déployer sa technologie de cryo-séparation

DENVER, 16 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CryoMass Technologies, Inc. (La « Société » ou « CryoMass ») (OTCQB : CRYM), chef de file des systèmes de raffinage cryogénique pour les cultures riches en trichomes, a annoncé aujourd’hui la vente de son deuxième modèle de production CryoSift Separator™ (l’« unité ») pour un montant de 1,2 million de dollars américains. Cette vente a été réalisée en même temps que la signature d’un accord multipartite de location d’équipement et de licence de brevet non exclusive avec une filiale entièrement détenue par LEEF Brands, Inc. (« LEEF ») (CSE : LEEF, OTCQB : LEEEF), l’une des entreprises productrices de cannabis à intégration verticale les plus importantes et les plus sophistiquées de Californie.



Cette vente est facilitée par l’accord de financement non dilutif conclu entre CryoMass et CRYM Co-Invest GP (« GP ») pour la vente d’un maximum de cinq unités, comme nous l’avons annoncé dans notre communiqué de presse du 29 janvier.

LEEF est gérée par des opérateurs historiques faisant partie des meilleurs de l’industrie. Leur plateforme se compose d’une chaîne d’approvisionnement intégrée, d’une fabrication de pointe et d’une solide offre de services en marque blanche qui fournit certaines des plus grandes marques de Californie.

« Lors de nos premiers contacts avec LEEF, il y a près d’un an, leur attitude proactive à l’égard de l’innovation dans l’industrie nous a semblé évidente. Sur des marchés dynamiques comme celui de la Californie, l’innovation est la pierre angulaire qui permet à des entreprises comme LEEF de dominer le marché et d’accroître leur rentabilité », a déclaré Christian Noël, PDG de CryoMass. « Grâce à son engagement indéfectible en faveur de l’innovation et à la richesse de son expertise cultivée en Californie, LEEF est prête non seulement à prospérer, mais aussi à diffuser ces connaissances inestimables. En nouant des alliances stratégiques sur les marchés émergents du cannabis, LEEF et CryoMass visent à transcender les pratiques conventionnelles, en épargnant à leurs partenaires la courbe d’apprentissage ardue de la culture, de la récolte et du traitement. LEEF incarne un collectif d’individus tournés vers l’avenir, qui s’aligne parfaitement sur l’éthique de CryoMass, qui consiste à oser innover au-delà des conventions. »

« Nous sommes ravis de nous associer à CryoMass et d’intégrer leur technologie de pointe CryoSift Separator™ dans nos opérations », a déclaré Micah Anderson, PDG de LEEF. « Chez LEEF, nous sommes fiers de rester à l’avant-garde et de fournir des produits exceptionnels à nos clients. L’approche novatrice de CryoMass en matière de raffinage de la biomasse correspond parfaitement à notre engagement en matière d’efficacité, de qualité et d’innovation. »

LEEF est un client et un partenaire idéal pour CryoMass en raison de son intégration verticale, de la culture à la fabrication. Avec des capacités de production à grande échelle couvrant tous les types d’extraction et toutes les catégories de concentrés de cannabis, LEEF peut tirer pleinement parti des avantages de la technologie de CryoMass pour rationaliser ses opérations et optimiser les coûts sur l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement.

Ce partenariat stratégique marque une nouvelle étape importante pour CryoMass, qui continue d’étendre sa présence dans l’industrie du cannabis en pleine évolution. En collaborant avec des leaders de l’industrie tels que LEEF, CryoMass renforce sa position de pionnier dans le raffinage cryogénique de la biomasse, stimulant l’innovation et apportant une valeur ajoutée inégalée à ses clients.

Les actions ordinaires de CryoMass Technologies Inc., s’échangent sur le marché OTC QB sous le symbole CRYM. Pour plus de détails, veuillez contacter la Société par courriel à l’adresse investors@cryomass.com ou par téléphone au 303-222-8092.

À propos de CryoMass

CryoMass Technologies, Inc. développe et autorise des équipements et des procédés de pointe sous licence pour affiner le cannabis récolté, le chanvre et d’autres cultures de qualité supérieure. La technologie brevetée de la société mobilise de l’azote liquide pour réduire la biomasse, puis isole, recueille et conserve efficacement les délicates glandes résineuses (trichomes) contenant des composés prisés comme les cannabinoïdes et les terpènes.

En s’appuyant sur cette technologie, CryoMass a conçu sa première unité de séparation des trichomes, « CryoSift Separator™ », optimisée par un système breveté de séparation cryogénique pour capturer rapidement des trichomes de cannabis et de chanvre intacts et de valeur élevée (CryoSift™). Tout comme les raffinages de sucre et de farine, le concentré de CryoSift™ qui résulte de ce traitement est un produit supérieur à celui de la biomasse non traitée. La technologie CryoSift™ permet également de réduire considérablement les coûts de stockage, de manutention et de transport des cultivateurs, puisqu’elle diminue jusqu’à 80 % le volume de la biomasse. Convenablement entreposée, CryoSift™ prévient la dégradation de la teneur des terpènes et préserve sa valeur. Pour les processeurs, le volume d’entrée réduit permet également des économies considérables et des avantages logistiques. L’extraction de CryoSift™ par l’utilisation de solvants et la fabrication de produits sans solvants à l’échelle industrielle donnent des résultats inaccessibles autrement. CryoMass prévoit que son efficacité encouragera l’industrie à modifier les méthodes utilisées après la récolte de cannabis et de chanvre. En outre, la technologie est prometteuse pour diverses plantes riches en trichomes.

À propos de LEEF Brands, Inc.

LEEF Brands, Inc. est une entreprise californienne leader dans l’extraction et la fabrication de cannabis, reconnue pour son intégration verticale à grande échelle et comme étant l’un des opérateurs les plus sophistiqués de l’État. Avec une chaîne d’approvisionnement complète, des processus de fabrication de pointe et un portefeuille dynamique de concentrés de cannabis en vrac, LEEF fournit certaines des plus grandes marques de Californie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.LeefBrands.com.

Le présent communiqué de presse n’est ni une offre de titres, ni une sollicitation d’achat, de souscription ou de vente de titres aux États-Unis d’Amérique ou auprès de toute autre juridiction où il serait illégal de le faire.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act des États-Unis de 1995 qui impliquent des risques connus et inconnus, incertitudes et autres facteurs, y compris les facteurs de risque identifiés dans les documents SEC de la Société, et qui peuvent entraîner les résultats réels, la performance ou les réalisations de la Société à différer sensiblement de tout résultat futur, performances ou réalisations exprimées ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes incluent, sans limitation, ces changements dans l’environnement réglementaire affectant la vente et l’utilisation de produits de cannabis ou de chanvre et d’autres secteurs d’activité potentiels que la Société envisagera de créer à un moment donné, la demande pour les produits de la Société, le financement en interne et la situation financière de la Société, le déploiement du produit, la concurrence, notre dépendance vis-à-vis de nos partenaires commerciaux, les variations des marchés mondiaux des matières premières et d’autres questions commerciales impliquant la Société, ses produits et les marchés dans lesquels la Société opère ou cherche à pénétrer, ainsi que les conditions économiques générales. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ne sont faits qu’à la date du présent document et, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.

Mise en garde concernant les opérations de Cannabis aux États-Unis

Les investisseurs devraient noter qu’il existe des restrictions et des réglementations juridiques importantes qui régissent l’industrie du cannabis aux États-Unis. La marijuana, comme définie dans la loi sur les substances contrôlées des États-Unis, demeure une drogue inscrite à l’annexe I de la loi pertinente, ce qui, en vertu de la législation fédérale des États-Unis, en rend illégale la culture, la distribution ou la détention, entre autres. Les transactions financières liées à la commercialisation du cannabis aux États-Unis, ou visant à promouvoir ces activités, peuvent entraîner des poursuites en vertu de la législation fédérale sur le blanchiment d’argent aux États-Unis. Nous vous encourageons à examiner attentivement les documents déposés auprès de la SEC par la Société concernant les facteurs de risque associés.

