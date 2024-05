MADD Canada, la SGI et la SLGA encouragent les finissants à fêter en toute sécurité

REGINA, Saskatchewan, 16 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Décrocher un diplôme d’études secondaires, c’est tout un exploit ! Votre vie entière est devant vous… il vous reste juste à vous assurer d’être là pour en profiter au maximum.

Comme les finissants aux quatre coins de la Saskatchewan fêteront la fin de leurs études secondaires au cours des prochaines semaines, MADD Canada a fait équipe avec la SGI et la SLGA pour les encourager à célébrer de manière responsable.

« Nous félicitons tous les étudiants qui ont terminé leurs études secondaires; c’est un grand jalon digne d’être célébré, a souligné Dustin Duncan, ministre responsable de la SGI et de la SLGA. Toutefois, peu importe le type de célébration que vous prévoyez — banquet, danse ou soirée à la maison d’un ami — n’oubliez pas de prévoir également un transport sobre pour le retour à la maison. »

Les collisions de la route sont la première cause de décès chez les jeunes Canadiens et l’alcool, le cannabis et d’autres drogues sont en cause dans plus de la moitié des cas. MADD Canada tient à sensibiliser les jeunes aux conséquences de la conduite avec capacités affaiblies et à leur donner les connaissances et la motivation dont ils ont besoin pour l’éviter.

Cette année, les élèves de 7e à la 12e année de la Saskatchewan ont été sensibilisés aux conséquences catastrophiques de la conduite avec capacités affaiblies grâce au Programme scolaire de MADD Canada. Les écoles avaient le choix entre trois films à présenter à leurs étudiants : Détour, Le pacte ou Précipice. Chaque film présente une histoire fictive suivie des témoignages de vraies victimes de la conduite avec capacités affaiblies.

Ces présentations permettent d’amorcer un dialogue franc avec les jeunes sur les conséquences réelles de la conduite avec capacités affaiblies, à leur inculquer des connaissances essentielles et à les motiver à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies ni à se laisser reconduire par une personne sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue. Durant la tournée provinciale de notre Programme scolaire, la SGI a commandité 30 présentations et la SGLA en a commandité 60.

« Ces étudiants sont sur le point d’amorcer une nouvelle étape de leur vie et ils auront de plus en plus de choix à faire en matière d’alcool, de drogues et de conduite, a souligné Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. Les programmes de MADD Canada transmettent des messages percutants aux jeunes par le biais des témoignages émouvants de vraies victimes de la conduite avec capacités affaiblies ; nos programmes aident les jeunes à réaliser qu’ils ont le pouvoir de prévenir la conduite avec capacités affaiblies. »

Pour en savoir davantage au sujet du Programme scolaire de MADD Canada et pour voir des extraits des présentations, rendez-vous sur https://maddyouth.ca/fr/.

