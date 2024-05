La Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick organise la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine annuelle en soutien de personnes vivant avec un trouble neurocognitif

FREDERICTON, Nouveau-Brunswick, 16 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick invite tous les membres de la communauté à attacher leurs souliers et à se joindre à la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine annuelle, qui aura lieu dans sept communautés de la province le dimanche 26 mai 2024. L'événement vise à collecter des fonds pour soutenir les personnes touchées par les troubles neurocognitifs tout en encourageant les communautés vers la création d'un monde sans maladie d'Alzheimer.



Avec plus de 12 000 Néo-Brunswickois(es) vivant avec la maladie d’Alzheimer ou autres troubles neurocognitifs, la nécessité d’agir et de faire preuve de compassion n’a jamais été aussi urgent. Derrière ces statistiques consternantes se cachent de nombreuses histoires vécues, comme celle de Marie-Paule Blanchard-LeBlanc. Marie-Paule, Coordonnatrice des événements et de la philanthropie à la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick, a un lien profondément personnel avec la cause. Même si la maladie d’Alzheimer a toujours été une cause qui lui tient à cœur, son lien avec cette cause s’est approfondi lorsque son père a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer quelques jours seulement avant la Marche l’année dernière.

En réfléchissant à son expérience, Marie-Paule partage : « Même si je travaille pour la Société Alzheimer depuis 6 ans et que j'ai accès à des experts extraordinaires, avec toutes les connaissances et le soutien, cette maladie est bouleversante à bien des égards ». Malgré les défis à venir, Marie-Paule souligne l’importance du soutien tout au long de ce parcours, et met l’accent sur ce que la Société Alzheimer offre et représente pour les personnes touchées par un trouble neurocognitif.

Alors que Marie-Paule affronte courageusement les incertitudes qui l’attendent, elle reflète : « Personne n’est prêt pour ce cheminement, alors l’aide et le soutien sont des bouées de sauvetage essentielles et c’est ce qu’offre la Société Alzheimer. Vous n’avez pas à être seul face aux troubles neurocognitifs ».

Au-delà de la collecte de fonds pour les services essentiels, la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine offre l'occasion d'entrer en contact avec une communauté de personnes qui ont été touchées par la maladie et qui souhaitent voir un monde sans troubles neurocognitifs.

Pour en savoir plus et pour vous inscrire à la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine, visitez www.marchepourlalzheimer.ca.

À propos de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick

La Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick est le principal organisme de santé à but non lucratif dans la province qui travaille pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées par la maladie d’Alzheimer et autres troubles neurocognitifs. Depuis 1987, nous nous consacrons à alléger les conséquences personnelles et sociales de la maladie d’Alzheimer et autres troubles neurocognitifs en offrant des services de soutien, de formation, de sensibilisation et de défense des droits. Présente au tour de la province, la Société offre l’aide aujourd’hui, grâce à toute une gamme de programmes et services aux personnes atteintes, et donne l’espoir de demain, en finançant la recherche sur les causes et l’éradication de cette maladie.

