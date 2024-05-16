AUDIENCEX وAlMashtal تقيمان تحالفًا استراتيجيًا وتدشنان AUDIENCEX KSA

يجمع التعاون بين استراتيجيات الدعاية المتكاملة لدى AUDIENCEX والوصول إلى وسائل الإعلام متعددة القنوات والخدمات الإبداعية القائمة على التكنولوجيا مع التميز الإبداعي المحلي من مساحة المشتل المجتمعية الإبداعية AlMashtal Community House وحاضنة المشتل الإبداعية Creative Incubator.



يمثل تحالف AUDIENCEX الاستراتيجي مع AlMashtal الفصل التالي في رحلة الشركة لتحقيق النمو في السوق السعودي، مما يعظم تواجد الشركة الحالي وتأثيرها في المنطقة.

فينسيا، كاليفورنيا،, May 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت اليوم AUDIENCEX، شريك الدعاية الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من أداء حملات الدعاية للعلامات التجارية والوكالات، عن تحالف استراتيجي مع AlMashtal، وهي حاضنة إبداعية مجتمعية كائنة في الرياض مخصصة لتوسيع آفاق الإبداع في المملكة وتعظيم اقتصاديات الإبداع المحلية.

وإلى جانب ذلك، تلتزم كلتا الشركتين بتوفير حل متكامل يجمع المهنيين الكائنين خارج المملكة العربية السعودية إلى جانب المبدعين المحليين الواعدين الذين يشكلون في الوقت الحالي جزءًا من مجتمع AlMashtal. ومن خلال استغلال خبرات فرق الإبداع الدولية إلى جانب المعرفة الثقافية بالمبدعين السعوديين المحليين، يوفر هذا التحالف حلاً شاملاً مخصصًا لتلبية احتياجات العلامات التجارية والمسوقين الباحثين عن تفعيل حملات حقيقية وتعظيم التأثير والتوسع الإقليمي والدولي.

سوف يوفر التعاون مجموعة شاملة من خدمات الإبداع المتكاملة إلى العلامات التجارية والمسوقين في المملكة العربية السعودية وعبر أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من استراتيجية العلامة التجارية إلى إعداد الحملات، والاستفادة من وسائل التواصل، فضلاً عن حلول القياس والتحليل المتقدمة. يشمل هذا التركيز استقطاب الأصوات السعودية الحقيقية مع الاستفادة من الاستراتيجيات التي أثبتت AUDIENCEX نجاحها نيابة عن علامات تجارية رائدة. سوف يشرف فريق الإبداع الحائز على الجوائز، aX Studio، لدى AUDIENCEX على هذه المشاريع، بالتعاون مع مبدعين تم انتقاؤهم بعناية بالغة من مجتمع AlMashtal.

وفي معرض تعليقها على هذه المناسبة، قالت Noura Al Saud، مؤسسة AlMashtal "تمثل هذه الشراكة مرحلة بارزة في تعزيز رحلة الإبداع بالمملكة العربية السعودية. فمن خلال دمج الرؤى والكفاءات المحلية مع خبرات AUDIENCEX التي ثبت نجاحها، نهدف إلى توفير حلول إبداعية لا نظير لها يتردد صداها لدى كل من الجمهور السعودي والجمهور العالمي. كما أن ذلك يمثل جسرًا للمبدعين السعوديين الواعدين الباحثين عن مسارات في هذا القطاع سريع النمو داخل الاقتصاد السعودي".

يمثل هذا التحالف التأسيس الرسمي لشركة AUDIENCEX KSA، مما يعمل على تعجيل الاستفادة من تواجدها في المنطقة على مدار سنوات والذي شمل العمل المكثف مع كل من الوكالات والعلامات التجارية السعودية، بما في ذلك الضيافة، والتعليم، والرفاهية، والسفر، والخدمات المالية.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال Jason Wulfsohn، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة AUDIENCEX "تعزز شراكتنا الاستراتيجية مع AlMashtal تفاني AUDIENCEX وحرصها على الابتكار والتوسع. ومع تدشين AUDIENCEX KSA، نشعر بالحماسة لدمج خبرتنا بالقطاع عبر وسائل الإعلام والمجالات الإبداعية والبيانات مع قدرات AlMashtal الإبداعية الاستثنائية، بما يبشر بقيمة لا نظير لها للعلامات التجارية والمسوقين".

لمزيد من المعلومات عن هذا التحالف الاستراتيجي والمجموعة الكاملة لحلول الدعاية الإبداعية القائمة على الأداء، يمكنك التواصل مباشرة مع فريق AUDIENCEX .

نبذة عن AUDIENCEX

AUDIENCEX هي أول شريك دعاية برامجية يعتمد على الأداء والذكاء الاصطناعي يهدف إلى تحقيق نتائج للعلامات التجارية والوكالات المستقلة التي تواجه صعوبات. وتعمل فرق العمل المتمرسة لديهم على تطبيق استراتيجيات شاملة عبر المنظومة الرقمية، مع استقطاب الجمهور المناسب من خلال التحليلات التنبؤية، والخوارزميات المخصصة والاستغلال الآلي لتحفيز النمو القابل للتطوير عبر قنوات الشراء، باستخدام مختلف القنوات والأجهزة. تم إدراج AUDIENCEX ضمن الشركات الأسرع نموًا في أمريكا من جانب Deloitte, Inc.‎، وThe Financial Times، وLos Angeles Business Journal، ويقع مقرها في Los Angeles وتزاول أعمالها عن بعد عبر مختلف أنحاء أمريكا الشمالية وما وراءها، وينتمي أعضاء فريقها إلى جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://audiencex.com/ أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني hello@audiencex.com .

نبذة عن AlMashtal

AlMashtal هي حاضنة إبداعية كائنة في الرياض متخصصة في دعم الاقتصاديات المحلية والعالمية الإبداعية. ومن خلال برامج مخصصة، والتوجيه، وشبكة إقليمية وعالمية واسعة النطاق، نعمل على تمكين الكفاءات الواعدة من تحقيق الاستفادة من قدراتها الإبداعية والمساهمة في الحيوية الثقافية بالمنطقة. توفر المساحة التي نوفرها مجموعة من المرافق التي تهدف إلى دعم القطاع الإبداعي، بما في ذلك معامل متخصصة للصوت والزجاج والإعداد، إلى جانب معمل للأعمال يوفر التدريب والتوجيه. يقع مقر AlMashtal في مكان استراتيجي بالحي الدبلوماسي في الرياض، وهي تمزج بين العناصر الثقافية المحلية والدولية، حيث تخلق بيئة هادئة وباعثة على الإلهام مثالية للمبدعين ممن يبحثون عن الهروب من الإيقاع السريع للحياة العصرية. تعمل هذه البيئة الفريدة على تسهيل التفكير المتعمق وتعظيم الإنتاجية، مما يساعد المبدعين على الابتكار والتعاون بفاعلية. نلتزم بتوفير بيئة ثرية بالفرص تشجع الأفراد والمؤسسات على الازدهار والتواصل والمشاركة في أشكال مبتكرة من التعاون تسهم في الاقتصاد الإبداعي.

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AlMashtal

Rawan Nasser

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