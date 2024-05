Une nouvelle étude vise à renforcer le soutien aux Canadiens qui se rétablissent à la suite d’une catastrophe naturelle

OTTAWA, 16 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les événements catastrophiques tels que les inondations et les incendies de forêt deviennent plus fréquents et plus graves, le Canada a besoin d’une nouvelle approche pour soutenir le rétablissement des communautés. C’est ce que révèle un nouveau rapport du Conference Board du Canada, réalisé en partenariat avec la Croix-Rouge canadienne, le Bureau d’assurance du Canada et Sécurité publique Canada. Les quatre organisations font avancer la recherche sur le rétablissement après une catastrophe dans le cadre de l’initiative canadienne sur le rétablissement axé sur la résilience (Canadian Resilient Recovery Initiative).



« Les événements catastrophiques entraînent des répercussions de plus en plus importantes sur les communautés canadiennes et cette nouvelle réalité évolue à un rythme bien plus rapide que notre approche de la gestion des risques et du rétablissement, déclare Babatunde Olateju, directeur associé de l’équipe du Développement durable au Conference Board du Canada. En collaboration avec les intervenants non gouvernementaux et le secteur privé, les responsables gouvernementaux doivent élaborer des cadres globaux et des outils de politiques qui aident les communautés à se rétablir à la suite de catastrophes et à renforcer leur résilience face aux risques futurs ».

L’étude s’appuie sur la Stratégie nationale d’adaptation récemment publiée par le Canada, qui s’est engagé à élaborer d’ici 2028 une stratégie de rétablissement à la suite de catastrophes. Cette stratégie se penche sur les cadres et les programmes de rétablissement à la suite de catastrophes aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande et définit les principes et les pratiques qu’il serait judicieux d’intégrer dans le cadre d’une approche conçue au Canada en matière de rétablissement axé sur la résilience et qui s’adresse à l’ensemble de la société.

« Chaque année, la Croix-Rouge vient en aide à des milliers de Canadiens touchés par des événements climatiques au Canada, dont le nombre ne cesse de croître. Et chaque année, nous constatons que le retour chez soi après un événement prend plus de temps, est plus compliqué et plus coûteux que prévu, révèle Amy Avis, cheffe des services humanitaires à la Croix-Rouge canadienne. La Croix-Rouge se félicite de ce partenariat de recherche avec le Conference Board, Sécurité publique Canada et le Bureau d’assurance du Canada. Il permettra de mettre en lumière les défis et de proposer des solutions efficaces, y compris l’élaboration d’un cadre national de rétablissement. »

« Comme les changements climatiques ont une incidence croissante sur le bien-être et les moyens de subsistance des Canadiens, il est essentiel d’assurer un rétablissement robuste après les catastrophes. Je me félicite de la publication de ce rapport et de sa contribution à l’examen du contexte du rétablissement à la suite de catastrophes au Canada. Je suis heureux de constater que les conclusions concordent avec les travaux en cours à Sécurité publique et qui visent à mettre en place un programme modernisé d’Accords d’assistance financière en cas de catastrophe (AAFCC) au cours de la prochaine année. Les nouveaux AAFCC, qui seront axés sur un rétablissement résilient afin de soutenir les provinces et les territoires, montrent également comment nous répondons aux priorités en matière de changements climatiques par l’intermédiaire de la Stratégie nationale d’adaptation. Notre travail reflète la nécessité de s’assurer que nous bâtissons des communautés résilientes devant des catastrophes plus fréquentes et plus graves. » – L’honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Pacifique Canada.

L’initiative canadienne sur le rétablissement axé sur la résilience est une initiative pluriannuelle visant à mieux cerner les diverses dimensions de la résilience des communautés et à assurer le développement des capacités nécessaires au rétablissement efficace à la suite de catastrophes. Les recherches futures se concentreront sur des sujets liés à l’équité, au rétablissement dirigé par les Autochtones et aux conséquences économiques des catastrophes.

Personne-ressource pour les médias :

Le Conference Board du Canada

Courriel : media@conferenceboard.ca

Tél. : 613-526-3090, poste 224

À propos du Conference Board du Canada

Le Conference Board du Canada est le principal organisme de recherche indépendant du pays. Depuis 1954, le Conference Board du Canada fournit des recherches qui appuient la prise de décision fondée sur des données probantes afin de résoudre les problèmes les plus difficiles du Canada. Suivez le Conference Board du Canada sur Twitter @ConfBoardofCda.