Temenos établit une référence en matière de durabilité pour les opérations bancaires nativement réalisées dans le cloud avec Microsoft

Cette référence montre les progrès de l’architecture simplifiée et plus durable de Temenos pour gérer les exigences variables des transactions numériques tout en aidant les banques à atteindre leurs objectifs en matière de durabilité

DUBLIN, Irlande, 16 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Forum communautaire de Temenos -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd’hui les résultats de la référence qu'elle a établi en matière de durabilité pour sa plateforme bancaire nativement dans le cloud et fonctionnant sur Microsoft Azure, démontrant son efficacité à gérer les exigences variables des transactions numériques tout en aidant les banques à atteindre leurs objectifs en matière de durabilité.



La référence de Microsoft a simulé le cas d'un client utilisant les services Retail Enterprise de Tenemos avec 25 millions de clients et 38 millions de comptes, traitant 12 millions de prêts sur une seule instance. Après avoir déjà établi une référence remarquable record pour le volume de transactions par seconde (VTS), cette toute dernière référence a montré les progrès de l’architecture simplifiée et plus durable de Temenos, avec une amélioration de l’efficacité de 52 % pour les charges de travail testées par rapport à la version précédente.

À partir d’une base de référence de 2021, validée par GoCodeGreen, Temenos a réduit l’impact carbone de ses logiciels de plus de 50 %. L’amélioration des performances grâce à un code plus efficace et à une architecture simplifiée se traduit par une diminution de la demande d’infrastructure et de la puissance de traitement nécessaire et, par conséquent, de la consommation d’énergie et des émissions de carbone. Combiné avec les opérations durables de Temenos et la durabilité de partenaires importants dans le domaine de la technologie tels que Microsoft, cela apporte des avantages environnementaux supplémentaires pour les banques qui choisissent de déployer les solutions de Temenos dans le cloud public ou en tant que SaaS. Temenos investit continuellement dans sa plateforme nativement cloud pour s’assurer qu’elle tire parti des dernières avancées et innovations des grandes entreprises technologiques.

Selon une récente étude d’Economist Impact menée auprès de 300 cadres bancaires du monde entier, plus de la moitié (51 %) des répondants s’accordent à dire que les banques ne posséderont plus de centres de données parce qu’elles auront migré vers le cloud public au cours des cinq prochaines années.

Tony Coleman, Directeur de la technologie et de l’innovation chez Temenos, a commenté le sujet en ces termes : « La référence en matière de durabilité sur Microsoft Azure illustre la vitesse et l’efficacité inégalées de la plateforme nativement dans le cloud de Temenos, qui aide les banques à décarboner leurs opérations et à développer leurs activités de manière durable. Au fil des ans, Temenos a travaillé dur en investissant des sommes considérables en recherche et développement pour tirer le meilleur parti du cloud avec une plateforme et des solutions entièrement nativement basées dans le cloud. Avec une architecture simplifiée et plus écologique, la solution de Temenos est de loin le moyen le plus durable d’exécuter des opérations bancaires dans le cloud. »

Kalliopi Chioti, Directrice marketing et responsable ESG chez Temenos, ajoute quant à elle : « La conformité à la réglementation sur le climat et la réalisation des objectifs environnementaux ont rejoint la liste des raisons pour lesquelles les banques accélèrent leur migration vers le cloud. Temenos s’engage à aider ses clients à atteindre leurs propres objectifs ESG, en particulier grâce à notre plateforme nativement basée dans le cloud, qui permet à nos clients de réduire de manière significative leurs émissions de carbone. De plus, avec notre calculateur d’émissions de carbone, un outil gratuit intégré à la solution SaaS de Tenemos, nous donnons aux banques la possibilité de suivre les émissions directes et indirectes de leur cloud provenant de leurs activités bancaires, ce qui les aide à mesurer les progrès accomplis en faveur de l'atteinte des objectifs de durabilité et à se conformer aux réglementations climatiques de plus en plus nombreuses. »

Christian Sarafidis, Directeur général des services financiers pour la région EMOA chez Microsoft, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir notre collaboration avec Temenos continuer à établir de nouvelles normes pour les opérations bancaires dans le cloud. Temenos et Microsoft ont noué une relation stratégique pour répondre à la demande croissante des banques en matière de services bancaires dans le cloud et en mode SaaS. Ensemble, grâce à notre expertise combinée, nous menons la transition vers un secteur bancaire plus durable. »

