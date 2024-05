Plus de 40 artistes fouleront les scènes du Festival Innu Nikamu à Mani-utenam du 30 juillet au 4 août

L’année 2024 marque le 40e anniversaire du Festival Innu Nikamu. Du 30 juillet au 4 août, préparez-vous à vivre la plus grande et la plus impressionnante édition de son histoire avec, entre autres Bryan Adams, Flo Rida, Aqua, Samantha Fox, Elisapie, Shauit, Claude Dubois, K.Maro, Katia Rock et Scott-Pien Picard

MANI-UTENAM, Québec, 15 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus de 40 artistes d’ici et d’ailleurs, autochtones et allochtones feront vibrer les scènes à Mani-utenam cet été :



30 juillet 2024 - K.Maro, Shauit, Shanipiap, Set Léo, Scott-Pien Picard, Jade Mathieu

- K.Maro, Shauit, Shanipiap, Set Léo, Scott-Pien Picard, Jade Mathieu 31 juillet 2024 - Claude Dubois, Elisapie, Nitatshun, Sakay Ottawa, Spencer St-Onge, Lildeuce24k & Yung Blues, Bryan André, Laurence Jourdain et Matthew Jourdain

- Claude Dubois, Elisapie, Nitatshun, Sakay Ottawa, Spencer St-Onge, Lildeuce24k & Yung Blues, Bryan André, Laurence Jourdain et Matthew Jourdain 1 er août 2024 - Flo Rida, Nikan Awashish, Katia Rock, Sara Curruchich, Passeken, Kong & friends (Will E. Skandalz, Violent Ground)

- Flo Rida, Nikan Awashish, Katia Rock, Sara Curruchich, Passeken, Kong & friends (Will E. Skandalz, Violent Ground) 2 août 2024 - Samantha Fox, Le Winston Band, Willie Nab, Tshishapeu, Fort George Rockers, Les Titans de Niaukat - Kashkun, Les Frères Grégoire, Eshkan

- Samantha Fox, Le Winston Band, Willie Nab, Tshishapeu, Fort George Rockers, Les Titans de Niaukat - Kashkun, Les Frères Grégoire, Eshkan 3 août 2024 - Aqua, Raphaël Picard, Roger Lee Martin, Ninan, Soleil Launière, Les légendes de Innu Nikamu - Rod Pilot, Bozo St-Onge, Lito Fontaine, Jean-Paul Bellefleur

- Aqua, Raphaël Picard, Roger Lee Martin, Ninan, Soleil Launière, Les légendes de Innu Nikamu - Rod Pilot, Bozo St-Onge, Lito Fontaine, Jean-Paul Bellefleur 4 août 2024 - Bryan Adams, IA, Grégoire Boys, Rodrigue Fontaine, The Sheepdogs, Ivan Boivin-Flamand, Dj Indians, Mike Demero

Pour l’équipe en place, cette 40e édition représente l’occasion d’élever la barre encore plus haut. « Nous sommes déterminés à vouloir rejoindre le calibre des plus grands festivals du Québec et du Canada; et ce, malgré le fait que nous ne faisons aucune vente d’alcool sur le site » indique Normand Jr. Thirnish-Pilot, coordonnateur du Festival pour une troisième année. « Nous souhaitons émerveiller les plus jeunes, tout en faisant en sorte que nos aînés se sentent aussi bien accueillis et nous nous sommes assurés que l'innu-aimun et l'innu-aitun (notre langue et notre culture) aient une place de choix lors des activités de jour… ».

Pour plus d’information sur la vente des passeports et billets journaliers, consultez le site web du Festival à l’adresse www.innunikamu.ca

Mise en place de camping éphémères

Le Festival de musique Innu Nikamu travaille en étroite collaboration avec Locapaq, une entreprise spécialisée dans la location d'équipements de plein air, pour accroître la capacité d’hébergement de la région pour la durée du Festival.

Les campings éphémères offrent une expérience immersive aux festivaliers, combinant confort et commodité. Que vous préfériez le camping traditionnel, un hébergement tout inclus avec tente, lit et accessoires, le glamping de luxe ou la location d’espaces pour votre véhicule récréatif, il y aura des options pour tous les goûts et chaque site sera équipé avec des installations sanitaires modernes pour garantir un séjour agréable.

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec le Festival Innu Nikamu qui marque pour nous le début d'une collaboration significative. Cet ambitieux projet, qui consiste à héberger 3 000 personnes de manière autonome et à créer un grand village éphémère avec toute la logistique nécessaire, est une première au Québec. Pour Locapaq, travailler aux côtés du Festival Innu Nikamu et de la communauté autochtone pour concrétiser cette initiative est une opportunité formidable et porteuse de sens », a indiqué David Tall, président directeur général et fondateur de Locapaq.

Les réservations pour les campings éphémères débuteront prochainement. Les festivaliers sont invités à visiter fréquemment le site web et la page Facebook d'Innu Nikamu où toute l’information sera communiquée prochainement.

Innu Nikamu sur la route

Finalement, le Festival Innu Nikamu annonce également l’ajout d’une tournée mobile à sa programmation officielle via le lancement d’« Innu Nikamu sur la route ».

« Innu Nikamu sur la route » regroupera des artistes autochtones et québécois sur une scène mobile, appelée Mixbus, qui s’arrêtera dans sept petites communautés de la Côte-Nord. Ce projet novateur s’inscrit dans la démarche de réconciliation et de célébration qui vise à renforcer les liens entre Innuat et Nord-Côtiers et favorise l’accessibilité à la musique et à la culture autochtone pour les habitants de la région n’ayant pas la chance d’accueillir régulièrement des artistes. Les performances sur le Mixbus promettent d'être immersives et privilégieront la création d’une connexion et d’une proximité entre les artistes et le public.

« Innu Nikamu sur la route est une formidable opportunité de mettre en valeur la culture et l'hospitalité unique de chaque lieu visité. Chaque communauté aura l’occasion d'enrichir l'événement avec des propositions complémentaires telles que des activités de jour, des spectacles additionnels, des feux d’artifices, des repas communautaires ou toute autre idée de leur crû », précise Normand Jr. Thirnish-Pilot, coordonnateur du festival.

Les destinations confirmées à ce jour sont :

Les Escoumins | le 11 juillet 2024

Pointe-aux-Outardes | le 20 juillet

Mani-utenam | du 30 juillet au 4 août 2024

D’autres escales seront ajoutées à l'itinéraire de la tournée et communiquées ultérieurement.

Le Festival Innu Nikamu

La mission du Festival Innu Nikamu est de promouvoir et valoriser la culture innue à travers la musique, la danse, le chant et les arts. Le Festival vise à rassembler les communautés innues du Québec et du Labrador, ainsi que les autres peuples autochtones et allochtones, dans un esprit de partage et de respect. Le Festival se déroule chaque année au mois d’août à Mani-utenam, sur la Côte-Nord. Celui-ci est aussi reconnu pour être l’un des plus grands festivals sans alcool au Canada.

À propos du Mixbus Studio

Le Mixbus Studio est un studio d'enregistrement professionnel et une scène mobile innovante. Il transforme des autobus scolaires en studios d'enregistrement itinérants, offrant des services musicaux complets pour une variété de projets. Le studio collabore avec des artistes de tous genres, favorisant la promotion de la musique locale et la création d'événements mémorables à travers le Québec. Le partenariat entre Innu Nikamu et le Mixbus permettra d'accroître la portée de la mission du Festival consistant à créer des rapprochements entre les peuples, sur l’ensemble du territoire nord-côtier.

Scènes mobiles et studios nomades | Mixbus Studio | Québec

À propos de Locapaq

La mission de Locapaq est de faciliter l’accès au plein air à travers 5 axes essentiels, l’économie circulaire, l'inclusion, l'accessibilité, le développement durable et l’appartenance à une communauté. Développer un réseau de location de matériel de plein air et de services connexes, accessible à tous, à travers la province, pour faciliter l’accès à la nature et pour créer des expériences incomparables.

Locapac.com