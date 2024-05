ROCKWOOL inscrit l'Inde, la Chine et la Slovénie au programme Rockcycle

Le programme de reprise de ROCKWOOL, Rockcycle, facilite le recyclage en circuit fermé et est désormais disponible dans 21 pays, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

HEDEHUSENE, Danemark, 15 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les déchets de construction et de démolition représentent 30 % du total des déchets générés dans le monde, avec une moyenne estimée à plus de 35 % finissant dans les décharges chaque année1, preuve qu'il est urgent de s'attaquer à ce défi.



Grâce à Rockcycle, ROCKWOOL récupère la laine de roche sur les chantiers de construction, de rénovation et de démolition, et la recycle au sein de son processus de production pour concevoir de nouveaux produits ROCKWOOL. ROCKWOOL vise à proposer le programme Rockcycle dans un minimum de 30 pays d'ici à 2030. En ajoutant l'Inde, la Chine et la Slovénie, Rockcycle est à présent disponible en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

« Le secteur de la construction est confronté à un problème de traitement des déchets. Trop souvent, des matériaux précieux ne sont pas triés et sont envoyés à tort vers les déchets généraux, lesquels finissent dans les décharges. Par chance, la laine de roche a pour caractéristique inhérente de pouvoir être recyclée à l'infini tout en conservant ses propriétés mécaniques et ses performances. En tant que pionniers de la circularité dans le secteur de la construction, nous repoussons constamment les limites pour rendre nos produits, nos opérations et notre modèle d'entreprise plus circulaires », a déclaré Mirella Vitale, vice-présidente principale du groupe ROCKWOOL.

Promouvoir l'économie circulaire

ROCKWOOL constate une demande croissante de la part des architectes, des concepteurs, des sociétés d'ingénierie et de construction, des autorités publiques et des décideurs politiques, désireux de réduire les déchets de construction et de démolition. Cependant, la législation fait défaut.

En effet, des mesures devraient être prises pour augmenter le coût de la mise en décharge afin d'encourager le recyclage et d'autres voies écologiques, tout en décourageant l'utilisation de produits non recyclables. Une interdiction totale de la mise en décharge des matériaux recyclables serait encore plus efficace. Cela favoriserait notamment la déconstruction au détriment de la démolition et, par conséquent, un meilleur tri des différents flux de déchets. Les législateurs devraient établir des directives homogènes concernant, entre autres, le contenu recyclé et les sous-produits, et instaurer des critères harmonisés de recyclabilité à grande échelle afin d'accroître l'utilisation de matériaux pouvant être recyclés à l'infini.

« La législation européenne devrait imposer des exigences et fournir des incitations à l'utilisation de matériaux durables et recyclables pour rénover les bâtiments existants et en construire de nouveaux. Elle devrait également augmenter les coûts de mise en décharge afin que les matériaux recyclables puissent continuer à ajouter de la valeur dans une économie circulaire tout en réduisant les déchets », a indiqué Mirella Vitale.

