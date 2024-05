Le conseil d’administration de Les Vêtements de Sport Gildan adresse une lettre aux actionnaires

Le conseil presse les actionnaires de voter « POUR » TOUS les candidats aux postes d’administrateurs compétents et expérimentés de Gildan ainsi que pour Karen Stuckey et J.P. Towner au moyen du formulaire de procuration sur papier BLEU

MONTRÉAL, 15 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) a annoncé aujourd’hui que son conseil d’administration avait adressé une lettre aux actionnaires en vue de sa prochaine assemblée annuelle des actionnaires de 2024 (l’« assemblée annuelle 2024 ») qui se tiendra le 28 mai 2024.

L’investisseur activiste Browning West cherche à remplacer, à l’assemblée annuelle 2024, huit des administrateurs hautement qualifiés de Gildan par ses propres candidats, dont son cofondateur, Peter Lee, et à réintégrer Glenn Chamandy dans ses fonctions de chef de la direction de la Société. Le conseil d’administration de Gildan presse les actionnaires de voter « POUR » TOUS les candidats de Gildan ainsi que pour Karen Stuckey et J.P. Towner au moyen du formulaire de procuration sur papier BLEU. Le texte intégral de cette lettre est reproduit ci-après :

Chers actionnaires,

Votre vote à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de Gildan, qui aura lieu le 28 mai 2024, est crucial pour l’avenir de notre Société. La tentative de Browning West de prendre le contrôle de notre société sans payer de prime, dans le but de démettre Vince Tyra de ses fonctions de chef de la direction et de lui substituer Glenn Chamandy, représente une menace considérable pour la stabilité de votre placement. Le conseil de Gildan prie instamment les actionnaires de protéger la valeur de leur investissement en votant « POUR » tous les candidats de Gildan ainsi que pour Karen Stuckey et J.P. Towner au moyen du formulaire de procuration sur papier BLEU .

Conformément à notre engagement envers un renouvellement continu et régulier du conseil, nous avons récemment renouvelé notre conseil en nommant Timothy (Tim) Hodgson, Lewis L. (Lee) Bird III, Jane Craighead, Lynn Loewen et Les Viner aux postes d’administrateurs indépendants du conseil, nous avons recommandé l’élection de Karen Stuckey et J.P. Towner, candidats de Browning West, lors de la prochaine assemblée annuelle, et nous avons nommé Tim Hodgson à titre de président du conseil indépendant / non membre de la direction.

Le nouveau conseil renouvelé de Gildan offre un bon équilibre entre des perspectives nouvelles, la pérennité et les commentaires des investisseurs, notamment par l’arrivée de cinq nouveaux administrateurs indépendants et le maintien de quatre administrateurs indépendants déjà en poste. Poursuivant sur la voie d’un renouvellement d’ampleur du conseil entamé au cours des dernières années, cette nouvelle liste est composée d’un ensemble d’administrateurs forts, engagés et caractérisés par la diversité, présentant un équilibre entre différents éléments comme l’expérience, les compétences et l’expérience à titre de membre de la direction en vue d’exécuter la stratégie de la Société et d’accroître la valeur pour tous les actionnaires.

Candidats à un poste d’administrateur de Les Vêtements de Sport Gildan



Tim Hodgson

Président du conseil indépendant / non membre de la direction







Ancien conseiller spécial auprès du gouverneur de la Banque du Canada, M. Carney, et ancien chef de la direction de Goldman Sachs Canada







Administrateur depuis le 1er mai 2024



Président du conseil indépendant / non membre de la direction, Tim Hodgson connaît une longue et remarquable carrière de direction acquise dans les domaines de la gestion d’actifs, des finances ainsi que dans la fonction publique. Il est reconnu pour la clarté, l’attention, la collaboration et la création de valeur qu’il a su apporter lorsqu’il a opéré des redressements dans un contexte souvent difficile. Principales expérience / qualifications :

√ Historique de créateur de valeur – A généré des rendements totaux pour les actionnaires annuels moyens positifs à titre d’administrateur

√ Grande expérience des conseils d’administration d’investisseurs institutionnels, dont le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

√ A tenu la barre d’une main ferme en tant que membre du conseil dans le cadre de plusieurs transitions et plans de relève au poste de chef de la direction, y compris à titre de président du conseil d’Hydro One Ltd., où il a supervisé l’atteinte d’un rendement total pour les actionnaires de 104 %1



Autre(s) affiliation(s) :

- Hydro One (président du conseil)

- Organisme canadien de réglementation des investissements (président du conseil)

- Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (vice-président, comité de placements)

- Société d’indemnisation en matière d’assurances IARD (administrateur)



Lee Bird

Administrateur indépendant







Ancien président du conseil et chef de la direction de At Home Group Inc.







Administrateur depuis le 1er mai 2024



Lee Bird apporte au conseil de Gildan une expérience approfondie acquise en tant que membre de la direction et une connaissance sectorielle pertinente en matière de biens de consommation, de vêtements et de chaînes d’approvisionnement.

Principales expérience / qualifications :

√ Expérience du secteur du textile et des vêtements, notamment à titre de membre de la haute direction de Nike Inc., The Gap Inc. et Old Navy

√ Expérience éprouvée comme chef de la direction et administrateur de sociétés ouvertes



Autre(s) affiliation(s) :

- Larry H. Miller Company (administrateur)

- Marriott School of Business de la Brigham Young University (membre du comité consultatif national)

- Membre du groupe consultatif auprès des propriétaires des Stars de Dallas de la LNH



Dhaval Buch

Administrateur indépendant







Actuel conseiller principal auprès de Blackstone Private Equity et du groupe Mahindra







Administrateur depuis février 2022



Chef d’entreprise accompli, Dhaval Buch possède une expertise internationale des opérations liées aux chaînes d’approvisionnement ainsi qu’une vaste connaissance des sources d’approvisionnement durables qui font de lui un administrateur idéal pour le conseil de Gildan.

Principales expérience / qualifications :

√ A généré un rendement total pour les actionnaires annualisé positif pendant son mandat à titre de membre de la haute direction visé de Hindustan Unilever Limited

√ Expérience approfondie de la chaîne d’approvisionnement, de la distribution et des activités de fabrication



Autre(s) affiliation(s) :

- Blackstone Private Equity (conseiller principal)

- Groupe Mahindra (conseiller principal)

- EPL Limited (administrateur, président du comité de gestion des risques)

- Bristlecone Inc. (président du conseil)



Marc Caira

Administrateur indépendant







Ancien vice-président du conseil d’administration de Restaurant Brands International Inc.







Administrateur depuis mai 2018



Marc Caira possède une expérience considérable dans des postes de dirigeants d’envergure internationale ainsi que de l’expérience au sein de conseils de sociétés ouvertes dans un large éventail de secteurs.

Principales expérience / qualifications :

√ A généré des rendements totaux pour les actionnaires annualisés moyens positifs pendant son mandat d’administrateur de Gildan et de chef de la direction de Tim Hortons Inc.

√ Expérience en ventes et marketing, croissance et activités mondiales, gestion du capital humain et rémunération, stratégie et gestion des risques et activités de fabrication



Autre(s) affiliation(s) :

- Minto Group (administrateur)

- University Health Network Foundation (administrateur)



Jane Craighead

Administratrice indépendante







Ancienne vice-présidente principale des ressources humaines mondiales à la Banque Scotia







Administratrice depuis le 1er mai 2024



Jane Craighead compte plus de 20 ans d’expérience auprès de sociétés ouvertes, notamment à titre de membre de la haute direction et d’administratrice indépendante. Elle possède des compétences en finances et en comptabilité, en gestion des ressources humaines, y compris en rémunération des membres de la haute direction, en gouvernance, en stratégie d’affaires et en gestion du changement. Principales expérience / qualifications :

√ Grande compétence en matière de gouvernance acquise à titre de présidente de divers comités clés au sein de sociétés ouvertes

√ Professionnelle chevronnée en ressources humaines tant à titre de membre de la haute direction que de membre du conseil d’administration





Autre(s) affiliation(s) :

- Fonds de placement immobilier Crombie (administratrice, présidente du comité de gouvernance et de mise en candidature)

- Corporation Wajax (administratrice, présidente du comité des ressources humaines)

- Telesat Corporation (administratrice, présidente du comité des ressources humaines et de la rémunération)



Sharon Driscoll

Administratrice indépendante







Ancienne directrice financière, cochef de la direction et conseillère du chef de la direction chez RB Global







Administratrice depuis octobre 2023



Sharon Driscoll possède plus de 15 ans d’expérience en tant que cadre supérieure dans les domaines de la finance, de la stratégie et de la transformation dans des organisations de vente au détail et de distribution, qu’elles soient cotées en bourse ou privées.

Principales expérience / qualifications :

√ A généré un rendement total pour les actionnaires annualisé moyen positif dans ses rôles d’administratrice auprès d’autres sociétés ouvertes et dans ses rôles de membre de la haute direction visé auprès d’autres sociétés ouvertes

√ Expérience en stratégie et gestion des risques, comptabilité et finance, gouvernance et cadre réglementaire, activités numériques et technologie, gestion du capital humain et rémunération



Autre(s) affiliation(s) :

- Empire Company Limited (administratrice)

- Compagnie Pétrolière Impériale Ltée (administratrice)



Lynn Loewen

Administratrice indépendante







Ancienne présidente de Minogue Medical Inc.







Administratrice depuis le 1er mai 2024



Lynn Loewen apporte une riche expérience au conseil, acquise particulièrement à titre de membre de la haute direction ainsi que dans les domaines de la gouvernance, de la gestion de risques, des finances, de la technologie, de la comptabilité et du développement durable/ESG. Principales expérience / qualifications :

√ Grande expérience à titre de membre de la direction et de la haute direction de sociétés ouvertes

√ Grande compétence en matière de gouvernance, notamment expérience antérieure en audit, en ESG, en santé et sécurité, en gestion des risques et en technologies



Autre(s) affiliation(s) :

- Banque Nationale du Canada (administratrice, présidente du comité d’audit)

- Emera Incorporated (administratrice)

- Université Mount Allison (chancelière)





Anne Martin-Vachon

Administratrice indépendante







Actuelle première vice-présidente, Ventes et chef de la direction, Vente au détail, de Rogers Communications Inc.







Administratrice depuis février 2015



Anne Martin-Vachon compte des dizaines d’année d’expérience à des postes de direction et de l’expérience pertinente dans les biens de consommation et le commerce de détail aux États-Unis et au Canada.

Principales expérience / qualifications :

√ A généré des rendements totaux pour les actionnaires annualisés positifs chez Gildan et dans son rôle de haute direction chez Nordstrom Inc.

√ Expérience en activités numériques et technologie, ventes et marketing, stratégie et gestion des risques, industrie du textile et du vêtement, gestion du capital humain et rémunération



Autre(s) affiliation(s) :

- Conseil canadien du commerce de détail (présidente du conseil)



Vincent (Vince) J. Tyra

Président et chef de la direction; administrateur non indépendant







Ancien vice-président principal de la stratégie d’entreprise et des fusions et acquisitions chez Houchens Industries







Administrateur depuis janvier 2024



Vince Tyra apporte une vaste expérience et un leadership éprouvé à son rôle de président et chef de la direction de Gildan, rôle qu’il occupe depuis le 15 janvier 2024. Il a occupé des postes de direction dans un large éventail d’industries et fait face à divers défis organisationnels, tout en affichant un solide rendement financier tout au long de sa carrière.

Principales expérience / qualifications :

√ A récemment été vice-président principal de la stratégie d’entreprise et des fusions et acquisitions chez Houchens Industries de 2022 à 2024, où il a dirigé des initiatives stratégiques qui ont stimulé la croissance d’un portefeuille détenu par des employés, dont le revenu de 4 G$ découle d’investissements dans divers secteurs, tels la fabrication, les produits de consommation et le commerce de détail

√ Pendant son mandat de six ans chez Broder Bros., le BAIIA a augmenté de 223 %, ce qui s’est traduit par un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 26,4 %, atteignant ainsi les objectifs clés pour les actionnaires

√ Bilan de croissance solide des sociétés en portefeuille de Southfield Capital et de Houchens Industries; son portefeuille a généré de solides rendements, dont un taux de rendement interne de 27 % et un multiple du capital investi de 3,2 fois

√ Au début de sa carrière, a investi dans sa propre entreprise de vêtements de sport qu’il a fait croître, utilisant Gildan comme principal fournisseur

√ A été au service de Fruit of the Loom de 1997 à 2000, où le conseil d’administration l’a promu président alors que l’entreprise traversait des moments sombres afin qu’il développe et mette en œuvre un plan de restructuration qui a permis de remettre Fruit of the Loom sur pied du point de vue financier avant sa vente éventuelle à Berkshire Hathaway

√ A siégé au conseil d’administration de dix entreprises et a occupé le poste de chef de la direction par intérim dans trois d’entre elles

√ Expérience en stratégie et gestion des risques, gestion du capital humain, croissance et activités mondiales, ventes et marketing et activités de fabrication



Autre(s) affiliation(s) :

- Houchens Industries (administrateur)



Les Viner

Administrateur indépendant







Ancien associé directeur chez Torys S.E.N.C.R.L.







Administrateur depuis le 1er mai 2024



Avocat, comptable professionnel agréé (CPA) et chef d’entreprise chevronné, Les Viner apporte au conseil une vaste expérience en planification financière et stratégique, en gestion du changement, en perfectionnement des talents, en gestion de risques, en résolution de conflits, en développement des affaires et en exécution d’opérations.

Principales expérience / qualifications :

√ Vaste expérience en tant qu’avocat et comptable professionnel agréé

√ Sa carrière en affaires comprend une vaste expérience en planification financière et stratégique, en gestion du changement, en perfectionnement des talents et en exécution d’opérations



Autre(s) affiliation(s) :

- s.o.







Après étude attentive des candidatures présentées par Browning West et des discussions poussées avec les actionnaires, le conseil recommande aux actionnaires d’élire Karen Stuckey et J.P. Towner de la liste des candidats de Browning West, car nous pensons que leur expérience et leurs antécédents seront un atout pour le conseil dans le cadre du programme de croissance de la Société.

Karen Stuckey







Ancienne première vice-présidente de Walmart Inc.



Karen Stuckey met à profit plus de 30 ans d’expérience en leadership axé sur les clients au sein de sociétés des secteurs du commerce de détail et des produits de consommation. Ses vastes compétences vont de la gestion des résultats de la mise en marché et d’un portefeuille de marque maison de plus de 40 G$ à la direction du développement de produits, jumelées à une connaissance approfondie des sources d’approvisionnement et des chaînes d’approvisionnement.

Principales expérience / qualifications :

√ Vaste expérience dans le secteur du vêtement, notamment d’une marque maison dans le cadre de ses fonctions chez Walmart Inc.

√ Expérience des activités internationales, notamment du fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement mondiale



Autre(s) affiliation(s) :

- s.o.



J.P. Towner







Chef de la direction financière de RONA inc.



J.P. Towner possède une vaste expérience dans les entreprises à faible coût et intégrées verticalement qui sont axées sur des produits de consommation à bas prix dans lesquelles les fondateurs ont réussi à s’imposer, et il est reconnu pour avoir produit d’excellents résultats financiers.

Principales expérience / qualifications :

√ Expérience très pertinente eu égard à l’intégration verticale et au maintien d’un modèle d’affaires à faible coût et intégré verticalement

√ Vaste expérience en matière de produits de consommation et expérience à titre de haut dirigeant d’une société ouverte



Autre(s) affiliation(s) :

- s.o.









En revanche, le conseil de Gildan est d’avis que l’élection de l’un ou l’autre des six autres candidats de la liste de Browning West au conseil aurait des effets perturbateurs et juge que ces candidats n’apporteraient rien de plus à la table du conseil. Plus précisément, ils n’ajouteraient aucune compétence ou expérience au conseil de la Société qui n’est pas déjà présente dans le conseil renouvelé de Gildan et leur nomination nuirait à la pérennité ainsi qu’au processus de renouvellement volontaire et réfléchi déjà en cours chez Gildan.

Candidats de Browning West Caractéristiques néfastes pour Gildan Glenn Chamandy x En tant que de chef de la direction, M. Chamandy n’a pas été en mesure d’élaborer un plan de croissance interne à long terme et ne s’est pas montré intéressé à mettre en place des initiatives favorisant la croissance interne pour Gildan

x A présenté au conseil de Gildan des cibles d’acquisition risquées et dilutives afin de prolonger son mandat en tant que chef de la direction et a donné au conseil un ultimatum : approuver une stratégie d’acquisitions risquée de plusieurs milliards de dollars qui prévoyait son maintien à titre de chef de la direction pendant plusieurs années afin de superviser l’intégration des acquisitions, sinon, il quitterait la Société sur-le-champ et vendrait ses actions. La circulaire de sollicitation de procurations de l’actionnaire dissident Browning West confirme que M. Chamandy a mis cette menace à exécution : il ne détient plus d’actions de la Société . x Compte tenu de ses actions antérieures, peut-on lui faire confiance en tant qu’administrateur pour mettre les intérêts de la Société devant les siens? Son élection perturberait la nécessaire transition à la direction et la stratégie d’entreprise renouvelée déjà en cours x Sous la direction de M. Chamandy, alors que le RTA annualisé de décembre 2003 à décembre 2014 s’élevait à 21 %, de décembre 2014 à décembre 2023, il s’est établi à seulement 5 %. Récemment, avant le congédiement de M. Chamandy et pendant la période allant du premier trimestre de 2022 au 8 décembre 2023, le RTA de Gildan était de (4) %, alors que le RTA médian parmi les mêmes pairs choisis de Gildan s’élevait à 2 % Peter Lee x Était en poste lorsque les rendements totaux pour les actionnaires annualisés étaient négatifs et que l’action sous-performait (-24 %) par rapport à des comparatifs2dans le cadre du seul poste d’administrateur d’une société ouverte qu’il a occupé chez Countryside Properties, ainsi que lors d’importants bouleversements à la direction

x Aucune expérience comme membre de la haute direction visé d’une société ouverte x Aucune expérience dans le secteur de la fabrication du textile ou des vêtements x En tant que membre de la direction de Browning West ne détenant que 5 % des actions, il veut prendre le contrôle de la Société et de son conseil Ghislain Houle x Aucune expérience d’administrateur d’une société ouverte

x Aucune expérience dans le secteur de la fabrication du textile ou des vêtements x Aucune expérience de la chaîne d’approvisionnement et de la distribution Michael Kneeland x Siégeait au conseil de Monitronics International Inc. lorsque la société s’est placée sur la protection du chapitre 11 en matière de faillite en 2023

x Était président du comité de rémunération de YRC Worldwide Inc. lorsque Glass Lewis a recommandé pendant trois ans de voter CONTRE la résolution sur la rémunération des membres de la haute direction x Aucune expérience du secteur de la fabrication du textile et des vêtements Melanie Kau x Aucune expérience du secteur de la fabrication du textile et des vêtements Michener Chandlee x Aucune expérience comme administratrice d’une société ouverte

x Aucune expérience comme membre de la haute direction visé d’une société ouverte





Pendant nos mois d’échanges avec Browning West, nous avons tenté de conclure un règlement à l’amiable. Tous les efforts déployés de bonne foi par la Société en vue de conclure un règlement, ainsi que les offres de rencontrer et d’examiner ses candidats, ont été rejetés à chaque occasion par le fonds de couverture activiste, ce qui n’a laissé aucune place à des échanges constructifs, voire à un règlement prochain. Browning West ne souhaite pas examiner de solutions de rechange à la réintégration de Glenn Chamandy, ancien chef de la direction complètement désengagé et responsable de l’effondrement de la valeur de l’entreprise, et à la place, elle continue à mener une campagne déstabilisatrice et coûteuse fondée sur des fausses allégations au détriment des actionnaires de Gildan.

Allégations inexactes de Browning West Les faits



« En décembre 2023, le conseil d’administration a plongé Gildan dans le chaos en licenciant soudainement, sans motif valable ni explication crédible, le chef de la direction de longue date et hautement performant, Glenn Chamandy. » Le conseil était convaincu à l’unanimité que le maintien en poste de M. Chamandy aurait compromis l’avenir de Gildan et miné considérablement la valeur pour les actionnaires.

Après avoir approuvé un plan de relève officiel en 2021, M. Chamandy a récemment déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention de respecter cette entente, et en décembre 2023, il a affirmé aux médias qu’il ne comptait pas quitter ses fonctions et qu’il ne le ferait que lorsqu’il croirait que le moment serait propice.

M. Chamandy a placé ses intérêts personnels devant ceux de la Société. L’entreprise a perdu son élan et la croissance a stagné, et malgré le plan de relève convenu antérieurement, M. Chamandy a demandé au conseil d’approuver une stratégie d’acquisition risquée de plusieurs milliards de dollars qui prévoyait son maintien en poste à titre de chef de la direction pendant plusieurs autres années et a menacé de démissionner et de vendre toutes ses actions si le conseil n’acquiesçait pas à sa demande.

Le conseil indépendant n’a pas cru que la stratégie de M. Chamandy était au mieux des intérêts de la Société ou de ses actionnaires. Les ultimatums lancés par M. Chamandy, sa décision de chambouler un plan de relève planifié avec soin, son comportement perturbateur et son refus de collaborer ainsi que le fait qu’il ait secrètement enregistré une conversation confidentielle et privée ont mené à une rupture irréversible des relations entre le conseil et lui et n’ont laissé au conseil d’autre choix que de le congédier.

À compter de mars 2022, le conseil a mené un processus sérieux visant à trouver le prochain chef de la direction, en commençant par une liste universelle de 515 profils, en progressant vers une liste préliminaire de 37 profils, puis vers une liste restreinte de 21 candidats, en passant à une liste restreinte par ordre de préférence de sept candidats, puis à une liste de finalistes composée de quatre candidats, circonscrite à trois finalistes après une première ronde d’entrevues, pour aboutir à la sélection du candidat retenu, grâce à un nombre approprié de rencontres et d’entrevues tenues avec tous les finalistes.

La décision du conseil de démettre M. Chamandy de ses fonctions à titre de chef de la direction a également été validée par deux experts indépendants de premier plan en matière de gouvernance, soit Richard Leblanc et Peter Dey, dont les services ont été retenus pour que chacun réalise un examen des circonstances entourant le processus de relève du conseil ayant mené au congédiement de M. Chamandy à titre de chef de la direction.











« M. Tyra ne possède pas les qualités essentielles requises pour diriger Gildan avec succès, à savoir (i) les meilleures compétences du secteur en matière de fabrication et d’intégration verticale, (ii) des antécédents clairs et vérifiables en matière de création de valeur, (iii) une capacité démontrée à gérer une entreprise de plus en plus ouverte à la mondialisation et d’aussi grande envergure, et (iv) une intégrité sans faille. » Tout au long de sa carrière, M. Tyra a prouvé qu’il savait exercer un leadership éclairé et obtenir des succès financiers sans équivoque, et donc, qu’il était la bonne personne pour veiller aux destinées de Gildan.

Chez Southfield Capital, son portefeuille a généré un taux de rendement interne de 27 % et un multiple du capital investi de 3,2 fois.

De plus, il est indéniable que M. Tyra possède une expérience pertinente dans le secteur. Au début de sa carrière, il a investi dans sa propre entreprise de vêtements de sport et l’a développée en utilisant Gildan comme fournisseur clé.

Chez Broder Bros., il a élaboré avec succès l’acquisition d’Alpha Shirt Holdings. Au cours de son mandat de six ans chez Broder Bros., le BAIIA a augmenté de 223 %, ce qui s’est traduit par un TCAC de 26,4 %.

Chez Fruit of the Loom, il a été sélectionné rigoureusement pour assumer les fonctions de président et a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre d’un plan visant à stabiliser et à restructurer l’entreprise, pavant la voie à son éventuelle vente à Berkshire Hathaway.

Plus récemment, il a agi en qualité de vice-président principal de la stratégie d’entreprise et des fusions et acquisitions chez Houchens Industries, où il a supervisé et élaboré une stratégie d’entreprise pour la société de portefeuille détenue par des employés, dont les produits d’exploitation s’élèvent à 4 G$. En 2023, le cours de l’action de Houchens a enregistré son deuxième plus haut gain des 35 dernières années.

Laisser entendre que M. Tyra ne fait pas preuve du plus haut niveau d’intégrité est absolument faux. Avant son embauche, 32 vérifications de références ont été effectuées sur son compte et toutes ont indiqué qu’il savait faire preuve du plus haut niveau d’intégrité dans le cadre de ses fonctions. Soulignant ce point, J. David Grissom, ancien vice-président du conseil de PNC Financial, qui était président du conseil des fiduciaires à l’Université de Louisville lorsque ce conseil a retenu les services de M. Tyra, a récemment affirmé : « Vince Tyra est un leader réputé. Le conseil des fiduciaires a fait appel à lui pour redorer le programme sportif dont la réputation avait été ternie par le scandale et la controverse. Il a rapidement fait une grande différence. Vince a écouté, évalué la situation, puis a pris les décisions difficiles qui s’imposaient pour rétablir l’intégrité du programme. C’est un leader calme, confiant et ferme. Il ne cherche pas à voler la vedette. Il commençait chaque réunion en demandant « Quelle est la bonne chose à faire dans ce cas? » Il a un bon sens moral. Le conseil d’administration de Gildan ne regrettera jamais sa décision d’embaucher Vince Tyra en tant que chef de la direction. »

En revanche, contrairement au comportement qu’on attendrait d’un membre de la haute direction, voire d’un chef de la direction, M. Chamandy a enregistré une conversation téléphonique qui a eu lieu le 24 novembre 2023 avec Donald Berg, alors président du conseil, à l’insu de ce dernier. Au moment de son départ, il a également violé les politiques de la Société en matière de protection des renseignements de celle-ci, notamment en effaçant des données des appareils de communications de Gildan.



« Étant donné que le conseil a par le passé fait preuve d’un manque de diligence et a recruté des hauts dirigeants sous-qualifiés, il ne mérite pas de pouvoir sélectionner lui-même ses propres remplaçants. » Ces modifications au conseil ont été recommandées par notre comité de gouvernance et de responsabilité sociale après de longues discussions avec les actionnaires de Gildan et l’embauche d’un cabinet de recherche indépendant. Il s'agit d’un processus robuste.

Lors de nos discussions avec les actionnaires, un des thèmes récurrents portait sur le besoin de doter le conseil de membres possédant davantage de compétences dans le secteur du vêtement et plus d’expérience en matière de produits de consommation à bas prix – ce qu’offre cette liste renouvelée de candidats. C’est pourquoi nous recommandons également de voter pour deux des candidats de la liste des dissidents, soit Karen Stuckey et J.P. Towner.

Dans l’intervalle, Browning West a toujours refusé que nous interviewions ses candidats.

L’ensemble des nouveaux administrateurs de Gildan possèdent l’expérience requise en matière direction, des compétences pertinentes et des expériences antérieures diversifiées qui aideront grandement notre conseil et l’équipe de direction à faire progresser Gildan.



« Bien que le conseil ait tenté de salir la réputation de M. Chamandy, les solides résultats financiers et opérationnels récemment obtenus par Gildan témoignent de son rendement. »







« SOUS LA DIRECTION DE M. CHAMANDY, GILDAN A OBTENU DES RÉSULTATS SUPÉRIEURS SUR UNE PÉRIODE DE 2 ANS, DE 5 ANS ET DE 10 ANS. »



Au cours des dernières années, il est devenu évident pour le conseil que l’entreprise perdait du terrain et que la croissance était en stagnation. Le congédiement de M. Chamandy et la nomination de M. Tyra représentaient un changement essentiel pour mettre fin à la stagnation de notre chiffre d’affaires et nous permettre de continuer à mieux performer par rapport aux pairs de Gildan.

Browning West a clairement choisi des données favorisant le rendement de M. Chamandy et a présenté de l’information manifestement trompeuse. Performance du RTA sous la direction de M. Chamandy Sous la direction de M. Chamandy, alors que le RTA annualisé de décembre 2003 à décembre 2014 s’élevait à 21 %, de décembre 2014 à décembre 2023, il s’est établi à seulement 5 % 3 .

. Récemment, avant le congédiement de M. Chamandy et pendant la période allant du premier trimestre de 2022 au 8 décembre 2023, le RTA de Gildan était de (4) %, alors que le RTA médian parmi les mêmes pairs choisis de Gildan s’élevait à 2 %4. Pertes de valeur et rendement en matière de fusions et d’acquisitions sous la direction de M. Chamandy Pour mettre en évidence les erreurs commises par M. Chamandy en matière de fusions et d’acquisitions, Gildan a accumulé, depuis 2013, plus de ~ 450 M$ en pertes de valeur, y compris les coûts de restructuration et autres coûts connexes à des acquisitions, la perte de valeur des immobilisations incorporelles et l’incidence des initiatives stratégiques visant les gammes de produits. Plus de la moitié de ce montant de 450 M$ résultait d’acquisitions et de décisions stratégiques qui ne se sont pas révélées à la hauteur des attentes.

Ces coûts sont associés principalement à l’échec d’une stratégie d’acquisition de plusieurs marques, dont Peds (acquise en juillet 2016), Doris (acquise en juin 2014), Gold Toe Moretz (acquise en avril 2011), V.I. Prewett & Son (acquise en septembre 2007) et Kentucky Derby Hosiery (acquise en juin 2006).



« Nous sommes bien entendu préoccupés par le fait que le conseil a entrepris un processus de vente afin d’éviter d’avoir à rendre des comptes malgré le soutien continu et croissant aux appels répétés de Browning West en faveur d’une importante reconstitution du conseil. »







« … nous pensons que l’annonce d’aujourd’hui s’explique probablement par l’effondrement du processus de vente réactif du conseil… L’heure est venue pour le conseil de Gildan de cesser de dépenser excessivement et inutilement le capital des actionnaires dans son processus de vente malavisé et de mettre un terme à ses nombreuses tactiques hostiles. » Laisser entendre que le processus de vente est malavisé et/ou qu’il s’est soldé par un échec est tout à fait inexact. Des parties à l’externe continuent à manifester leur intérêt à acquérir la Société, et le processus suit son cours.

Ce processus s’est amorcé avec la réponse à une manifestation d’intérêt confidentielle non contraignante visant l’acquisition de Gildan. Le conseil a respecté ses obligations fiduciaires envers la Société et agit au mieux des intérêts des actionnaires pour maximiser la valeur.

Malgré la prise de position publique de Browning West rejetant toute autre option, ses tentatives visant à perturber le processus et le fait qu’elle ait qualifié l’examen de ces autres options de stratégie de retranchement de la part du conseil, il s’agit d’un processus continu et rigoureux dans le cadre duquel les différentes options seront évaluées par rapport au potentiel de création de valeur de notre convaincant plan stratégique actuel.

Pour ce qui est de la dépense inutile du capital des actionnaires, Browning West a démontré clairement par le passé que le fonds trie sur le volet des chefs de la direction puis dépense excessivement le capital des actionnaires aux fins de leurs enveloppes de rémunération. Par exemple, Browning West aurait proposé d’instaurer une enveloppe de rémunération incitative pour la direction de Vistry, qui aurait fait en sorte que le chef de la direction empoche une prime allant jusqu’à 60 M£. En outre, Tempur Sealy, une société au sein de laquelle Usman Nabi, cofondateur de Browning West, a tenu une course aux procurations avec son ancienne entreprise H Partners en 2014, et l’une des sociétés qui constituerait l’un des avoirs les plus importants de Browning West, a rémunéré excessivement son chef de la direction selon les montants suivants : 2020 : 31,62 M$ US 2021 : 96,04 M$ US 2022 : 18,11 M$ US 2023 : 51,81 M$ US

« … le conseil a passé les cinq derniers mois à utiliser ses ressources juridiques et son service de relations publiques pour se retrancher et combattre ses propres actionnaires… » Gildan a retenu les services de conseillers pour plusieurs raisons : pour réagir à la campagne d’activisme agressive de Browning West qui a attaqué de manière erronée le conseil et la Société dans une tentative de prendre le contrôle de Gildan sans payer de prime; pour soumettre aux tribunaux la violation apparente par Browning West de la loi américaine lorsque celle-ci a augmenté sa participation dans le cadre de sa tentative de convoquer une assemblée extraordinaire; pour évaluer les manifestations d’intérêt à acquérir Gildan; pour permettre à la direction de demeurer concentrée sur la gestion de la Société et la création de valeur pour les actionnaires. Au cours des derniers mois, la Société n’a cessé de tenter de s’entendre avec Browning West. Toutefois, ces efforts ont tous été rejetés puisque le fonds de couverture activiste a insisté pour poursuivre sa course aux procurations inutile et coûteuse.





Le conseil appuie entièrement Vince Tyra en qualité de chef de la direction et est impatient de l’épauler ainsi que la talentueuse équipe de direction de Gildan alors que nous continuons à réaliser et à améliorer la stratégie à long terme de la Société. En plus de lancer ses priorités stratégiques renouvelées, M. Tyra s’est vite mis à l’œuvre et est très présent auprès des employés, des investisseurs, des clients et de toutes les parties prenantes de Gildan et fait preuve de transparence.

Investisseurs : Au cours de ses premiers mois en fonction seulement, M. Tyra a joué un rôle important dans le cadre des consultations menées par le conseil auprès des actionnaires, notamment lors de bon nombre des 98 réunions avec les 25 plus grands actionnaires de Gildan. Ces rencontres ont eu une influence majeure sur le processus de renouvellement du conseil et M. Tyra a mis à jour la stratégie de croissance durable de Gildan.

Employés : Il a également visité 18 bureaux et installations de fabrication de Gildan au cours de ses 90 premiers jours au poste de chef de la direction, il a tenu plus de 100 réunions avec des cadres de Gildan et a organisé plusieurs réunions d’information tout en interagissant avec plus de 2 000 employés pour créer une ouverture et provoquer un dialogue.

Clients et partenaires : M. Tyra est très présent, participe fréquemment à des foires commerciales pour renouer avec les clients et discute régulièrement avec les principaux partenaires de Gildan afin de mieux comprendre leurs défis et les possibilités qui s’offrent à la Société.



Nous invitons les actionnaires de Gildan à soutenir M. Tyra dans le cadre de la mise en œuvre de sa vision à long terme ainsi que les administrateurs très compétents, diversifiés et chevronnés de notre conseil d’administration récemment renouvelé.

VOTEZ AU MOYEN DU FORMULAIRE DE PROCURATION SUR PAPIER BLEU DÈS AUJOURD’HUI!

Nous serons heureux de vous compter parmi nous à l’occasion de l’assemblée annuelle 2024 et d’avoir la possibilité de répondre à vos questions. Que vous prévoyiez ou non assister à l’assemblée annuelle 2024, nous vous prions de lire attentivement la circulaire de sollicitation de procurations de la direction et de voter POUR TOUS les candidats aux postes d’administrateurs recommandés par Gildan au moyen du formulaire de procuration sur papier BLEU ci joint et de NE PAS voter pour les candidats aux postes d’administrateurs proposés par Browning West, à l’exception de Karen Stuckey et de J.P. Towner, ni de renvoyer de formulaire de procuration que Browning West vous aurait transmis. Nous invitons les actionnaires à ne pas utiliser le formulaire sur papier or envoyé par Browning West. Seul le dernier formulaire de procuration portant la date la plus récente sera pris en compte à l’assemblée annuelle 2024. Étant donné que Gildan a recours à un formulaire de procuration « universel » présentant tous les candidats de Gildan de même que les autres candidats proposés par Browning West, vous n’avez pas besoin d’utiliser un autre formulaire de procuration, peu importe pour qui vous entendez voter.

Nous vous remercions pour votre appui constant envers Gildan et surtout, votez au moyen du formulaire de procuration sur papier BLEU dès aujourd’hui.

Cordialement,

Le conseil d’administration de Gildan

Des questions? Vous avez besoin d’aide pour voter?

Communiquez avec Kingsdale Advisors au 1 888 518-6813 ou par courriel à l’adresse contactez-nous@kingsdaleadvisors.com

N’attendez pas – Votez au moyen du formulaire de procuration sur papier BLEU dès aujourd’hui!

1 En date du 6 mai 2024.

2 La sous-performance est calculée en tant que rendement du cours de l’action de CSP pendant le mandat de M. Lee à titre d’administrateur par rapport à l’indice de rendement de FSTE 100 fondé sur le cours de clôture du 21 janvier 2022 et le cours de clôture du 11 novembre 2022.

3 Source : FactSet en date du 8 décembre 2023.

4 Le groupe de pairs comprend G-III apparel, Kontoor Brands, Oxford Industries, Columbia Sportswear, Carter’s, Under Armour, Ralph Lauren, V.F. Corporation, PVH et Hanesbrands.

