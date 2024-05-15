أمانة تعزز أنشطتها في لبنان بمنصات تداول متقدمة وخيارات واسعة من الأصول للتداول

بيروت، لبنان, May 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- يسر شركة أمانة، التي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال الوساطة المالية الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الإعلان عن تحسينات كبيرة على عملياتها في لبنان. وتشمل هذه الإضافات إدخال تقنية التداول المتقدمة، ومجموعة أوسع وأكثر تنوعاً من الأصول التي يمكن التداول بها. وقد تم تصميم هذه المبادرة لمنح المستثمرين اللبنانيين إمكانية الوصول المتفوقة إلى مجموعة واسعة من الأسواق العالمية والإقليمية بواسطة منصات التداول المبتكرة الخاصة بأمانة.



مع تطبيق أمانة، سيستفيد المتداولون اللبنانيون من تجربة تداول مبسطة وفعالة عبر مختلف فئات السوق. ولن يؤدي هذا التعديل إلى تعزيز عروض أمانة في لبنان فحسب، بل أيضا سيزود المتداولين والمستثمرين بالأدوات اللازمة لتحسين وتنويع محافظهم الاستثمارية بصورة غير مسبوقة.

الميزات الرئيسية لمنصات أمانة:

سهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول: بما في ذلك الأسهم الأمريكية، وأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذهب، وصناديق الاستثمار المتداولة، وغيرهم.

جميع الأصول في حساب واحد لمساعدتك على إدارة محفظتك المالية بسهولة.

فروق أسعار تنافسية : تصل إلى 70% أقل من متوسط السوق .

أدوات تداول متقدمة: ليستفيد المتداولين من تقنية أمانة الخاصة لتوفير حلول تداول قوية وسهلة الاستخدام .

سهولة الدفع: حيث تقدم أمانة طرقًا متعددة لتمويل حسابات التداول.

السلامة : بفضل تواجدها في العديد من الأسواق العالمية، تخضع أمانة لرقابة هيئة الرقابة المالية ( FCA ) في المملكة المتحدة، وسلطة دبي للخدمات المالية ( DFSA ) في الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الأ سو ا ق المال ية ( CMA ) في لبنان، وهيئة الأوراق المالية القبرصية ( CySEC ) في قبرص.

صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أمانة، محمد رسول، تعليقا على أهمية هذه المبادرة: "تأسست شركتنا في لبنان في عام 2010، واليوم، يسعدنا تعزيز وتوسيع أنشطتنا هنا. حيث نقدم أدوات متطورة للتداول، ووصولًا أوسع إلى الأسواق لعملائنا في لبنان. نحن نلتزم بتقديم منتج آمن لا مثيل له، مما يضمن لكل متداول ومستثمر لبناني الوصول إلى الأسواق العالمية والإقليمية بسهولة."

تشتمل منصات على ميزات مصممة لتلبية احتياجات كل من لمتداولين المبتدئين وذوي الخبرة. تشمل هذه الميزات الموارد التعليمية لتوجيه المستخدمين في رحلتهم الاستثمارية، وتعزيز الوعي والثقافة المالية وتمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات تداول مستنيرة ومطلعة.

عن أمانة

أمانة هي شركة وساطة إلكترونية رائدة في الشرق الأوسط، التي توفر للمتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق المالية العالمية والإقليمية. ولدى الشركة مكاتب متعددة، في بيروت ودبي وليماسول.

تخضع شركة أمانة للرقابة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) في الإمارات العربية المتحدة، وهيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة، وهيئة الأوراق المالية القبرصية (CYSEC) في أوروبا، وهيئة الأسواق المالية (CMA) في لبنان، وهيئة لابوان للأوراق المالية (LFSA) في ماليزيا، وهيئة الخدمات المالية (FSC) في موريشيوس.

www.amana.app

للتواصل: كارولينا سلويكوسكا، مديرة الاتصالات

(karolina.slowikowska@amanacapital.com)

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