Share This Article

News Provided By

Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 15.5.2024 klo 8.00



MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2024: Marimekon liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä etenkin kertaluonteisten kampanjatoimitusten ajoituksen seurauksena ja liikevoitto parani



Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-maaliskuun 2024 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.com kohdassa Tiedotteet ja julkaisut.

Ensimmäinen vuosineljännes lyhyesti

Marimekon liikevaihto kasvoi 7 prosenttia ja oli 37,7 miljoonaa euroa (35,3). Liikevaihtoa nosti erityisesti tukkumyynnin kasvu Suomessa, kun arvioitua merkittävästi enemmän kertaluonteisia kampanjatoimituksia ajoittui jo ensimmäiselle neljännekselle. Myös kansainvälisen liikevaihdon kasvu nosti liikevaihtoa.

Liikevaihto Suomessa nousi 8 prosenttia. Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 6 prosenttia, kun sekä Aasian-Tyynenmeren alueella että Pohjois-Amerikassa tukkumyynti kehittyi hyvin ja lisenssituotot kasvoivat merkittävästi.

Liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa (3,8) ja vertailukelpoinen liikevoitto 5,2 miljoonaa euroa (3,8) eli 13,8 prosenttia liikevaihdosta (10,9).

Liikevoittoa nostivat erityisesti liikevaihdon kasvu ja suhteellisen myyntikatteen parantuminen. Korkeammat kiinteät kustannukset puolestaan laskivat liikevoittoa.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2024

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2024 kasvavan edellisvuodesta (2023: 174,1 miljoonaa euroa). Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin ennakoidaan olevan arviolta noin 16–19 prosenttia (2023: 18,4 prosenttia). Vuoden 2024 näkymiin volatiliteettia aiheuttavat kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehitys erityisesti Suomessa, globaalit toimitusketjujen häiriöt sekä yleinen inflaatiokehitys.

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen liittyviä merkittäviä epävarmuustekijöitä on kuvattu tarkemmin osavuosikatsauksen kohdassa Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.

Avainluvut

(Milj. euroa)

1–3/

2024 1–3/

2023 Muutos,

% 1–12/

2023 Liikevaihto 37,7 35,3 7 174,1 Kansainvälinen myynti 18,2 17,3 6 75,2 osuus liikevaihdosta, % 48 49 43 Käyttökate (EBITDA) 7,4 6,1 21 40,6 Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 7,5 6,2 22 41,2 Liikevoitto 5,1 3,8 33 31,4 Liikevoittomarginaali, % 13,4 10,8 18,0 Vertailukelpoinen liikevoitto 5,2 3,8 36 32,0 Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 13,8 10,9 18,4 Kauden tulos 3,9 2,4 61 23,6 Tulos/osake, euroa 0,10 0,06 61 0,58 Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa 0,10 0,06 63 0,59 Liiketoiminnan rahavirta -0,7 -2,0 64 29,4 Bruttoinvestoinnit 0,5 0,2 135 2,0 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 34,1 27,7 33,0 Omavaraisuusaste, % 58,4 53,6 54,1 Nettovelkaantumisaste (gearing), % -1,8 9,6 -6,3 Nettovelka/käyttökate

(rullaava 12 kk) -0,03 0,15 -0,10 Henkilöstö kauden lopussa 446 449 -1 468 joista Suomen ulkopuolella 78 76 3 83 Brändimyynti 1 99,7 84,5 18 376,7 josta Suomen ulkopuolella 73,7 60,0 23 249,0 kansainvälisen myynnin osuus, % 74 71 66 Myymälöiden lukumäärä 162 154 5 167



Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi. Vertailukelpoinen tulos/osake -tunnusluvussa on huomioitu vastaavat erät kuin vertailukelpoisessa liikevoitossa verovaikutus huomioiden. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys IFRS-tilinpäätöslukuihin ja vertailukelpoisiin eriin liittyvä johdon harkinta on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

1 Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka kuvaa Marimekko-brändin tavoittavuutta eri jakelukanavien kautta. Brändimyynti on epävirallinen arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin, ja se lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo, joka perustuu yhtiön toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin. Brändimyynti ei sisällä arvonlisäveroa, eikä tunnuslukua tilintarkasteta. Osa lisenssikumppaneista toimittaa tarkan vähittäismyyntitiedon, jolloin brändimyynti raportoidaan sen mukaisesti. Muissa lisenssisopimuksissa on käytetty Marimekon omia eri markkinoiden vähittäismyyntikertoimia. Lisenssituottojen brändimyynti raportoidaan lisenssituotteiden myyntiajankohdan mukaisesti.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko osavuosikatsauksen yhteydessä:

”Vuosi 2024 käynnistyi Marimekolla hyvin ja brändiviestinnällisesti näyttävästi. Tänä vuonna juhlistamme 60-vuotiasta Unikko-kuosia, mikä tarjoaa meille ainutlaatuiset eväät jatkaa määrätietoista työtämme kannattavan kasvumme skaalaamiseksi heikommasta yleisestä markkinatilanteesta huolimatta.

Marimekon liikevaihto vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä kasvoi seitsemän prosenttia ja oli 37,7 miljoonaa euroa (35,3). Liikevaihtoa nosti erityisesti Suomen tukkumyynti, joka kasvoi, kun arvioitua merkittävästi enemmän kertaluonteisia kampanjatoimituksia ajoittui jo ensimmäiselle neljännekselle. Myös kansainvälisen liikevaihdon kasvu nosti liikevaihtoa. Kansainvälinen liikevaihtomme nousi kuusi prosenttia. Sitä nostivat hyvin kehittynyt tukkumyynti Aasian-Tyynenmeren alueella ja Pohjois-Amerikassa sekä merkittävästi kasvaneet lisenssituotot. Suomessa yleinen markkinatilanne jatkui haastavana. Brändimme vetovoimasta kuitenkin kertoo Suomen monikanavaisen vähittäismyyntimme kehittyminen edelleen myönteisesti – hyvin taktisessa liiketoimintaympäristössäkin kasvua kertyi kaksi prosenttia. Yhteensä liikevaihto Suomessa nousi kahdeksan prosenttia.

Liikevaihdon kasvu ja suhteellisen myyntikatteen parantuminen nostivat liiketulostamme ja tammi-maaliskuussa vertailukelpoinen liikevoittomme parani 36 prosenttia ollen 5,2 miljoonaa euroa (3,8) eli 13,8 prosenttia liikevaihdosta (10,9). Kiinteät kustannuksemme kasvoivat suunnitelmiemme mukaisesti etenkin kasvupanostuksien seurauksena. Kaiken kaikkiaan Marimekon taloudellinen asema jatkui vahvana.

Vuonna 2024 juhlistamme tunnetuimman kuosimme, Maija Isolan suunnitteleman Unikko-kuvion 60-vuotista taivalta. Juhlavuoden kunniaksi mallistoissamme on lukuisia erikoistuotteita, ja vuodenvaihteesta alkaen Unikko on ilahduttanut Marimekon ystäviä eri puolilla maailmaa esimerkiksi installaatiolla Helsingin LUX-valotaidetapahtumassa, katukuvassa Hongkongissa kaupungin ikonisessa raitiovaunussa sekä muotinäytöksissä Kööpenhaminan muotiviikolla ja Bangkokissa. Japanissa Marimekolla oli kunnia olla ensimmäisenä kansainvälisenä brändinä mukana Tokion Rakuten-muotiviikolla, jossa esittelimme maaliskuun puolivälissä tulevan syksyn vaatemallistoamme. Unikko-kuvion juhla jatkuu läpi vuoden tarjoten meille erinomaisen mahdollisuuden jatkaa johdonmukaisesti työtämme yhä uusien yleisöjen tutustuttamiseksi Marimekkoon ja syventääksemme suhdettamme Marimekko-yhteisöön Suomessa ja maailmalla.

Kasvustrategiamme edellyttämän kansainvälisen bränditunnettuuden kasvattamisessa myös erilaisilla brändiyhteistöillä on tärkeä rooli. Ensimmäisellä neljänneksellä lanseerasimme uuden, rajoitetun ajan saatavilla olevan yhteistyömalliston globaalin japanilaisen vaatebrändi UNIQLOn kanssa sekä yhteistyökokonaisuuden globaalin teknologiayhtiö Samsungin kanssa. Katsauskauden jälkeen olemme puolestaan kertoneet toisesta mallistosta UNIQLOn kanssa ja tulevasta, Unikko-kuosia juhlistavasta yhteistyöstä suomalaisen Kalevala Korun kanssa.

Samalla kun huolehdimme siitä, että Marimekko-brändi on globaalisti yhtenäinen, haluamme olla vahvasti läsnä kullakin markkinalla paikallisten asiakkaidemme arjessa ja iloissa. Olemme määritelleet Aasian kansainvälisen kasvumme tärkeimmäksi maantieteelliseksi alueeksi tulevina vuosina. Mallistoissamme tämä näkyi kevään aikana esimerkiksi kiinalaista uuttavuotta ja japanilaisille tärkeää kirsikankukintaa eli sakuraa juhlistavina erikoistuotteina ja tapahtumina. Jakelustrategiamme ytimessä ovat meidän tai loose franchise -partnereidemme operoima monikanavainen Marimekko-vähittäismyynti. Ensimmäisellä neljänneksellä täydensimme monikanavaista verkostoamme Aasiassa avaamalla uuden digitaalisen kanavan Kiinassa ja sen lisäksi sekä Vietnamissa että Malesiassa avautuivat Marimekko-verkkokaupat. Koshigayassa ja Sendaissa Japanissa avattiin kaksi Marimekko-myymälää. Lisäksi kaksi pop-up-myymälää ilahduttivat asiakkaitamme Australiassa. Kaiken kaikkiaan liikevaihtomme Aasian-Tyynenmeren alueella kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 22 prosenttia.

Kansainvälisesti kasvava bränditunnettuus, kehittyvä monikanavainen myymäläverkostomme sekä vaikuttavat, yhteisölliset kokemukset Marimekko-brändin ympärillä tukevat meitä liiketoimintamme skaalaamisessa. Jatkamme innolla globaalin Marimekko-ilmiön rakentamista yhdessä jatkuvasti laajentuvan Marimekko-yhteisön, osakkeenomistajiemme, koko henkilöstömme ja partneriemme kanssa.”

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2024

Maailmantalouden kehitykseen liittyvät epävarmuustekijät kuten geopoliittiset jännitteet ja niiden vaikutus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen sekä yleinen kustannusinflaatio vaikuttavat kuluttajien luottamukseen, ostovoimaan ja -käyttäytymiseen ja voivat näin vaikuttaa Marimekon liiketoimintaan vuonna 2024 erityisesti tärkeällä kotimarkkinalla Suomessa. Erilaiset poikkeustilanteet voivat aiheuttaa tuotanto- ja logistiikkaketjuihin merkittäviäkin häiriöitä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön myyntiin, kannattavuuteen ja kassavirtaan.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myyntiin Suomessa vuonna 2024 vaikuttaa heikko yleisen talouden tila ja alhaisella tasolla oleva kuluttajien luottamus sekä ostovoiman ja -käyttäytymisen kehittyminen. Myös toimintaympäristön taktisuus vaikuttaa liiketoimintaan. Kotimaan tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjatoimitusten ajoittuminen neljännesten välillä sekä kampanjatoimitusten koko vaihtelevat tyypillisesti vuosittain. Vuonna 2024 tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjatoimitusten ennakoidaan olevan merkittävästi vertailuvuotta pienemmät ja painottuvan selvästi vuoden ensimmäiselle puoliskolle. Heikosta markkinatilanteesta huolimatta liikevaihdon Suomessa odotetaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Kansainvälisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2024. Strategiakaudella 2023–2027 Marimekko keskittyy Aasiaan kansainvälisen kasvun tärkeimpänä maantieteellisenä alueena. Vuonna 2024 liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella, yhtiön toiseksi suurimmalla markkinalla, odotetaan kasvavan. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella, ja siellä on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Kaikki Marimekko-myymälät ja suurin osa Marimekko-verkkokaupoista Aasiassa ovat partneriomisteisia. Vuonna 2024 tavoitteena on avata arviolta 10–15 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia, ja valtaosa suunnitelluista avauksista sijoittuu Aasiaan.

Lisenssituottojen vuodelta 2024 arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden ennätystasolla.

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen euromääräinen liikevaihto- ja -tuloskertymä painottuu perinteisesti tilikauden toiselle vuosipuoliskolle.

Marimekko kehittää liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä ja yhtiön tavoitteena on tulevina vuosina skaalata kannattavaa kasvuaan. Vuonna 2024 kiinteiden kulujen odotetaan nousevan edellisvuodesta. Yleinen kustannusinflaatio vaikuttaa myös Marimekkoon vuonna 2024. Henkilöstökuluihin vaikuttavat muun muassa yleiskorotukset eri markkinoilla. Marimekko viettää Unikko-kuvion 60-vuotisjuhlaa vuonna 2024, mikä tarjoaa yhtiölle ainutlaatuisen mahdollisuuden kasvattaa kansainvälistä tunnettuutta muun muassa erilaisin tapahtumin ympäri maailmaa. Markkinointikustannuksien odotetaan kasvavan (2023: 9,5 miljoonaa).

Poikkeustilanteiden seurauksena osin entisestään aikaistunut alalla tyypillinen varhainen sitoutuminen tuotetilauksiin toimittajakumppaneilta heikentää yhtiön mahdollisuuksia optimoida tuotetilauksia ja reagoida kysynnän sekä kuluttajakäyttäytymisen nopeisiin muutoksiin nostaen myös varastojen hallintaan ja suhteelliseen kannattavuuteen liittyviä riskejä. Myös kotimaan tukkumyynnin kertaluonteiset kampanjatoimitukset lisäävät varastoriskejä. Marimekko työskentelee aktiivisesti tuotanto- ja logistiikkaketjujen toimivuuden varmistamiseksi, viivästysten välttämiseksi, yleisesti nousseiden kustannuksien negatiivisten vaikutuksien vähentämiseksi sekä parantaakseen varastojen hallintaa.

Yhtiö seuraa tarkasti yleistä taloudellista tilannetta, kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehittymistä sekä erilaisten poikkeustilanteiden vaikutuksia ja sopeuttaa toimintaansa ja suunnitelmiaan olosuhteiden mukaan.

Tiedotustilaisuus medialle ja sijoittajille

Englanninkielinen tiedotustilaisuus medialle ja institutionaalisille sijoittajille pidetään 15.5.2024 kello 14.00. Tilaisuutta voi seurata suorana webcastina tai myöhemmin tallenteena osoitteessa https://marimekko.videosync.fi/q1-2024. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä kirjallisesti.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71

Talousjohtaja Elina Anckar, puh. 09 758 7261



MARIMEKKO OYJ

Konserniviestintä

Anna Tuominen

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet



Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli 174 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 18,4 prosenttia. Marimekko-myymälöitä on noin 170 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 35 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 470 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Liite