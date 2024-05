Rogers remet 1 million de dollars à la grande gagnante de Canada’s Got Talent : REBECCA STRONG de PRINCE ALBERT, en SASKATCHEWAN

– REBECCA STRONG reçoit 1 million de dollars de Rogers, le plus gros prix en argent de l’histoire télévisuelle canadienne, en plus de conseils financiers de la CIBC, pour l’aider à concrétiser ses ambitions –



– REBECCA STRONG est disponible pour des entrevues par l’entremise des personnes-ressources pour les relations avec les médias ci-dessous –

– Les Canadiens et Canadiennes peuvent poser leur candidature toute l’année sur Citytv.com –

– Téléchargez des extraits vidéo et des photos de l’épisode de ce soir –

TORONTO, 14 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Canadiens et Canadiennes d’un océan à l’autre ont fait leur choix et les résultats sont officiels. C’est REBECCA STRONG de Prince Albert, en Saskatchewan qui a remporté la troisième saison de Canada’s Got Talent en éblouissant le public, les juges Howie Mandel, Lilly Singh, Kardinal Offishall et Trish Stratus, ainsi que l’animatrice Lindsay Ell, grâce à une prestation inoubliable de [INSERT PERFORMANCE DETAILS] lors de la tant attendue finale de deux heures présentée en direct ce soir sur Citytv et Citytv+.

« Merci à Rogers et à toutes les personnes qui ont voté pour moi. Merci à ma famille, à mes ami·es et à tout le monde de ma communauté. Merci du fond du cœur, Marsi Cho », a déclaré Rebecca Strong, grande gagnante de Canada’s Got Talent.

« Comme le reste du pays, j’ai été inspiré par les performances incroyables de cette saison et je suis fier de prendre part à ce moment spécial pour aider [le gagnant/les gagnants/la gagnante] de Canada’s Got Talent cette année à connaître un brillant avenir », a déclaré Colette Watson, présidente, Rogers Sports & Média.

De concert avec Canada’s Got Talent, Rogers s’engage à investir dans du contenu canadien original varié tout en soutenant les talents d’ici. L’an dernier, la contribution de Rogers s’est élevée à environ 950 millions de dollars en contenu canadien. L’entreprise a aussi produit plus de 12 700 heures de contenu canadien unique.

« Rogers vient de décerner le plus gros prix en argent de l’histoire de la télévision canadienne, permettant à un vrai talent d’atteindre son plein potentiel. Il n’y a rien de plus magique que cela », a affirmé Howie Mandel, juge à Canada’s Got Talent.

« Cette saison nous a fait vivre toutes sortes d’émotions, des rires aux larmes, alors que nous nous sommes ralliés derrière ceux et celles qui ont eu le courage de monter sur la scène nationale de Canada’s Got Talent. Nos juges, notre animatrice et notre équipe de production ont prouvé leur dévouement envers l’émission et aidé les talents canadiens à briller tout en offrant une programmation extraordinaire », a déclaré Michela Di Mondo, vice-présidente directrice, Fremantle.

« Regarder l’émission en direct en même temps que les Canadiens et Canadiennes chaque semaine pour voir les talents qui se sont affrontés sur scène devant des milliers d’adeptes de l’émission n’était rien de moins que fantastique. Nous sommes motivés par une passion profonde qui nous pousse à faire grandir les talents canadiens, en créant des moments inoubliables pour eux, en rehaussant leur image et en leur permettant de réaliser leurs rêves et d’être reconnus pour leur savoir-faire. En plus du parcours de [notre gagnant/notre gagnante/nos gagnants], il y a tant d’histoires de réussite dont nous pouvons être fiers dans cette formidable saison », a affirmé Scott McGillivray, chef de la direction de MEM Inc.

Rebecca est une chanteuse de 20 ans de Prince Albert en Saskatchewan qui est rapidement devenue à la fois une vedette sur web et une héroïne locale grâce à son apparition à Canada’s Got Talent. Après des années à accroître sa présence sur TikTok en y publiant ses chansons, REBECCA STRONG (Prince Albert, Saskatchewan) a conquis le cœur des Canadiens et Canadiennes grâce à son interprétation extraordinaire de la chanson Rolling in the Deep d’Adele.

Voici quelques moments clés de l’épisode de ce soir :

Les membres du duo de danse FUNKANOMETRY (île de Vancouver, Colombie-Britannique) ont donné le meilleur d’eux-mêmes dans cette prestation énergique qui a fait danser la foule.

TRAVIS LINDSAY (Halifax, Nouvelle-Écosse) a fait éclater de rire les juges grâce à son numéro humoristique.

MARK CLEARVIEW (Toronto, Ontario) a présenté aux Canadiens et Canadiennes son incroyable mélange d’humour et de magie, donnant tout ce qu’il avait sur scène.

La chanteuse de l’hymne national pour les Maple Leafs de Toronto, NATALIE MORRIS (Toronto, Ontario), a fait vibrer la foule avec sa voix stupéfiante, interprétant la chanson Mamma Knows Best de Jessie J.

Le duo MAT & MYM (Québec, Québec), qui a décroché le Golden Buzzer de Kardi, a transporté le public dans un monde d’acrobatie incroyable sur patins à roulettes.

REBECCA STRONG (Prince Albert, Saskatchewan), qui a obtenu le Golden Buzzer de Lilly, a surpris le public sur la scène OLG en interprétant la chanson Rolling in the Deep d’Adele.

L’humoriste STERLING V. SCOTT (Edmonton, Alberta) a fait tordre de rire le public et les juges grâce à sa performance.

Le chanteur ESHAN SOBTI (Mission, Colombie-Britannique) a fait une reprise incroyable de Titanium de David Guetta.

Récapitulation de la finale de ce soir

Prestations (mardi 14 mai)

FUNKANOMETRY – Numéro de danse

Île de Vancouver (Colombie-Britannique)

CGT.Citytv.com / YouTube

TRAVIS LINDSAY – Numéro d’humour

Halifax (Nouvelle-Écosse)

CGT.Citytv.com / YouTube

MARK CLEARVIEW – Numéro de magie

Toronto (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

NATALIE MORRIS – Chant/musique

Toronto (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

MAT & MYM – Cascades

Québec (Québec)

CGT.Citytv.com / YouTube

REBECCA STRONG – Chant/musique

Prince Albert (Saskatchewan)

CGT.Citytv.com / YouTube

STERLING V. SCOTT – Numéro d’humour

Edmonton (Alberta)

CGT.Citytv.com / YouTube

ESHAN SOBTI – Chant/musique

Mission, (Colombie-Britannique)

CGT.Citytv.com / YouTube

L’émission Canada’s Got Talent est produite par MEM Inc. et Fremantle, en association avec Citytv, une division de Rogers Sports & Média. Elle est basée sur le concept Got Talent de Fremantle et SYCO Entertainment.

