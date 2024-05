Le vote le plus attendu en poil-itique : Début du vote public pour la 2e édition du concours de photos annuel de l’ICSA « Les animaux les plus mignons de la Colline du Parlement »

Share This Article

TORONTO, 14 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien de la santé animale (ICSA) est heureux d’annoncer que le vote du public de la deuxième édition de son concours « Les animaux de compagnie les plus mignons de la Colline du Parlement » est maintenant commencé! Le public peut maintenant choisir lequel, parmi les dix finalistes, mérite d’être couronné « Animal de compagnie le plus mignon de la Colline du Parlement » de l’année dans chacune des trois catégories : Chien, chat et autre animal de compagnie.



Au cours du dernier mois, l’ICSA a reçu plus de 100 bulletins de participation extraordinaires provenant de parlementaires, de sénateurs, d’employés et de membres de la Tribune de la presse sur la Colline du Parlement, qui ont soumis des photos et des histoires étonnantes sur leurs animaux de compagnie adorés.

La tâche difficile de choisir les finalistes du concours « Les animaux de compagnie les plus mignons de la Colline du Parlement » de l’édition 2024 a été confiée à un groupe de juges passionnés par les animaux de compagnie :

Gagnants du concours Les animaux de compagnie les plus mignons de la Colline du Parlement en 2023 : Shohei Ohtani, Matteo et Petunia



D re Rebecca Greenstein, vétérinaire en chef, Kleinberg Veterinary Hospital et experte en soins vétérinaires dans le cadre des émissions de CTV Your Morning et The Social



Rebecca Greenstein, vétérinaire en chef, Kleinberg Veterinary Hospital et experte en soins vétérinaires dans le cadre des émissions de CTV Your Morning et The Social Dr Enid Stiles, vétérinaire en chef, Sherwood Park Animal Hospital et membre fondateur de Vétérinaires sans frontières et Michel Picard, animateur radio, UniqueFM



Les finalistes de cette année comprennent un large éventail d’animaux de compagnie ayant un penchant pour la politique! Des costumes complexes aux toiles de fond fantaisistes, en n’oubliant pas l’éventail de six espèces uniques dans la catégorie « Autres animaux de compagnie », le public est confronté à un merveilleux défi pour choisir le plus mignon.

« Faire un choix parmi ces incroyables animaux de compagnie n’a pas été une tâche facile. Chaque participation représentant une quantité considérable de temps, d’efforts et de créativité, ce qui met bien en évidence l’amour et les liens profonds qui unissent ces animaux de compagnie et leurs familles. Il s’agit d’un témoignage du rôle important que jouent les animaux de compagnie dans l’enrichissement de nos vies et de celles de notre entourage. J’aurais aimé pouvoir les choisir tous », a souligné la juge Dre Rebecca Greenstein.

« L’ICSA est ravi d’annoncer le retour de son concours apprécié sur la Colline du Parlement pour la deuxième année consécutive. Cette année, le nombre de finalistes dans chaque catégorie est passé de trois à dix, ce qui ajoute une dose supplémentaire de fébrilité et de possibilités pour tous les participants » a déclaré la présidente-directrice générale, Dre Catherine Filejski. « Ce concours annuel sert de plateforme pour célébrer la joie et la présence que les animaux de compagnie apportent dans nos vies, tout en soulignant l’importance de l’accès aux médicaments vétérinaires essentiels pour les propriétaires d’animaux de compagnie et les vétérinaires à travers le pays ».

Aujourd’hui, l’ICSA demande à tous les Canadiens de l’aider à choisir « Les animaux les plus mignons de la Colline du Parlement » pour 2024. Les dossiers des finalistes de cette année peuvent être consultés sur le site Web de l’ICSA (https://cahi-icsa.ca/cutest-pets-parliament-hill), où le public peut choisir sa photo d’animal de compagnie préférée dans chaque catégorie. Les noms des lauréats seront annoncés lors de l’événement « Gala des animaux de compagnie » organisé par l’ICSA, le 11 juin au centre-ville d’Ottawa.

La concurrence est féroce et chaque finaliste travaillera d’arrache-pied pour obtenir des votes en sa faveur. Alors, votez dès aujourd’hui et faites entendre votre voix!

À propos de l’ICSA

Fondé en 1968, l’ICSA est le porte-parole scientifique de confiance du secteur de la santé animale au Canada. Nos membres offrent aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux canadiens les produits de santé animale et les outils nécessaires au maintien de la santé de nos animaux de compagnie et de ceux destinés à l’alimentation. Des animaux en bonne santé pour un Canada en meilleure santé. www.cahi-icsa.ca.

